× Achtung: Diese Dinge sollten Sie bei einer Erkältung auf keinen Fall tun

Die Erkältungswelle hat uns derzeit voll im Griff. Damit Sie schnell wieder fit werden, sollten Sie die häufigen Fehler unbedingt vermeiden.

Erkältungen sind lästig, aber gerade im Herbst leider oft unvermeidlich. Doch wenn es einen erwischt, können wir selbst viel dazu beitragen, die Heilung zu fördern – oder ungewollt verlängern. Viele greifen zu Hausmitteln oder praktischen Tricks, um die Symptome zu lindern, aber Achtung: Einige Maßnahmen können mehr schaden als nützen! Folgende Dinge sollten Sie bei einer Erkältung unbedingt vermeiden.

Niesen nicht zurückhalten

Es mag verlockend erscheinen, das Niesen zu unterdrücken, besonders in öffentlichen Situationen. Doch das sollten Sie unbedingt vermeiden. Dabei entsteht im Körper ein enormer Druck, der gefährlich werden kann. Beim Zurückhalten des Niesens bauen Sie Druck auf, der durch den Nasen-Rachen-Raum zurück in die Nebenhöhlen und sogar das Mittelohr geleitet wird. Dies kann zu schmerzhaften Entzündungen oder sogar Trommelfellschäden führen. Außerdem werden beim Niesen auch störende Fremdkörper oder Erreger mit herausgeschleudert, was dafür sorgt, dass die Erkältung schneller abheilt.

Nasenspray nicht zu lange benutzen

Nasensprays sind eine schnelle Erleichterung, wenn die Nase verstopft ist. Doch die meisten abschwellenden Nasensprays sollten nicht länger als sieben Tage hintereinander verwendet werden. Eine dauerhafte Anwendung kann zum sogenannten „Rebound-Effekt“ führen. Das bedeutet, dass die Nasenschleimhaut bei Absetzen des Sprays noch stärker anschwillt als zuvor, was eine Abhängigkeit zur Folge haben kann. Stattdessen sollten Sie auf alternative Methoden setzen, wie zum Beispiel Meerwassersprays oder Inhalationen mit ätherischen Ölen, die die Nasenschleimhäute schonend befeuchten.

Nicht in die Sauna gehen

Viele Menschen schwören auf einen Saunabesuch, um die Symptome einer Erkältung auszuschwitzen. Doch das kann nach hinten losgehen! Die Hitze der Sauna belastet den ohnehin geschwächten Kreislauf zusätzlich. Außerdem fühlen sich Viren in warmen, feuchten Umgebungen wohl und vermehren sich rascher. Wenn Sie bereits erkältet sind, wird Ihr Immunsystem durch den Saunabesuch eher überlastet, was die Genesung verzögert. Für gesunde Menschen ist die Sauna dagegen eine gute Prävention – aber wenn die Erkältung schon da ist, sollten Sie besser auf Entspannung im Bett setzen.

Nicht im Bett verkriechen

Viele Erkältete machen den Fehler, sich bei einer Erkältung im Bett zu verkriechen und Fenster geschlossen zu halten, aus Angst, die Kälte könnte die Situation verschlimmern. Dabei ist das genaue Gegenteil der Fall: Frische Luft ist eine Wohltat für die Atemwege! Sie sorgt für eine bessere Sauerstoffversorgung und unterstützt das Immunsystem. Natürlich sollte man Zugluft oder extreme Kälte vermeiden, aber ein Spaziergang an der frischen Luft oder regelmäßiges Lüften des Zimmers sind ein absolutes Muss. Ein Luftaustausch trägt zudem dazu bei, Keime aus dem Raum zu entfernen und das Risiko einer erneuten Ansteckung zu senken.

Genug Ruhe gönnen

Viele neigen dazu, die Krankheit zu ignorieren, weiterzuarbeiten und den Alltag normal zu bewältigen. Doch gerade das kann die Genesung deutlich hinauszögern. Während einer Erkältung arbeitet der Körper auf Hochtouren, um das Immunsystem zu stärken und die Viren zu bekämpfen. Ohne ausreichend Ruhe wird er überlastet, und die Erkältung kann sich verschlimmern oder länger andauern. Deshalb ist es essenziell, sich Ruhepausen zu gönnen, früh schlafen zu gehen und, wenn nötig, auch mal einen Tag im Bett zu bleiben. Nur so kann der Körper die nötige Energie sammeln, um die Erkältung effektiv zu bekämpfen.