Genialer Lifehack: So werden saure Mandarine sofort süß

Im Winter gibt es wohl kaum ein Obst, das so beliebt ist wie die Mandarine. Doch was tun, wenn man beim Griff in den Obstkorb eine saure Mandarine erwischt? Mit einem genialen Trick können Sie saure Mandarinen im Handumdrehen in süße Früchtchen verwandeln.

Die kleinen, saftigen Power-Früchte strahlen uns schon aus den Regalen entgegen und sind vollgepackt mit Vitamin C, das unser Immunsystem in der Erkältungszeit stärkt. Doch zu Hause angekommen, folgt oft die bittere Enttäuschung. Statt süß und fruchtig kommt der erste Bissen bitter und sauer. Doch deshalb ist die Mandarine noch lange kein Fall für die Tonne! Mit diesem schnellen Trick wird sie wieder süß und das Beste: Sie haben garantiert alles, was Sie dafür brauchen, schon in der Küche.

So einfach wird die saure Mandarine süß

© Getty Images

Die saure Mandarine in Ihrem Obstkorb sieht verführerisch aus, aber der erste Bissen enttäuscht: Statt süß und saftig ist die Frucht einfach nur sauer. Das passiert leider ab und zu, aber nicht mit diesem genialen Trick! In Japan ist diese Methode längst ein Geheimtipp, und wir verraten Ihnen, wie sie funktioniert:

Zwei Schüsseln bereitstellen: Eine mit etwa 40 Grad warmem Wasser füllen, die andere mit kaltem Wasser. Mandarine in warmes Wasser legen: Die saure Mandarine kommt für 10 Minuten in die Schüssel mit dem warmen Wasser. Die Wärme öffnet die Poren der Schale und die Zitronensäure wird freigesetzt. So wird der saure Geschmack schon mal etwas gemildert. Mandarine ins kalte Wasser: Nach den 10 Minuten in warmem Wasser legen Sie die Mandarine in die kalte Schüssel – und zwar für 1-2 Minuten. Durch den Temperaturwechsel schließen sich die Poren wieder, und der süße Saft bleibt nun versiegelt. Fertig und genießen: Nach dem Trocknen können Sie sich an einer deutlich süßeren Frucht erfreuen!

Wie man eine gute Mandarine erkennt

Am besten ist es natürlich, gar nicht erst eine saure Mandarine zu erwischen. Deshalb sollten Sie schon beim Einkauf im Supermarkt auf ein paar entscheidende Merkmale achten.

Achten Sie auf den Duft! Eine Mandarine, die süß und frisch riecht, wird wahrscheinlich auch im Geschmack süß sein. Die ideale Mandarine hat eine runde Form, eine feste, pralle Schale und sollte sich schwer anfühlen. Ein wenig Druck sollte die Schale nicht nachgeben – das bedeutet, dass sie saftig ist. Je schwerer die Frucht, desto mehr Saft steckt drin!