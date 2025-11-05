Genialer Hack: So entfernen Sie die weiße Haut von Mandarinen blitzschnell

Die Mandarinen-Saison ist wieder da! Die kleinen Vitamin-C-Bomben sorgen für Frische und gute Laune, doch die weißen Fäden, die sich hartnäckig an der Frucht festklammern, machen das Schlemmen zur Geduldsprobe. Damit ist jetzt Schluss: Mit einem genialen Trick werden Sie die weiße Haut im Nu los.

Die saftigen Mandarinen sind jetzt genau das, was wir brauchen, um uns in der kalten Jahreszeit mit ordentlich Vitamin C zu versorgen und fit zu bleiben. Doch viele kennen das Problem: Diese lästigen weißen Hautfasern, die sich beim Schälen hartnäckig an der Frucht festklammern, trüben den Genuss. Aber keine Sorge: Wir zeigen Ihnen den genialen Trick, mit dem Sie diese störenden weißen Fäden im Handumdrehen loswerden - und das Schälen wird zum Kinderspiel!

Mandarinen schälen ohne weiße Fäden

© Getty Images

Zitrusfrüchte wie Mandarinen und Orangen schmecken fantastisch, doch das Schälen ist eher ein nerviger Kampf. Mit einem einfachen, aber effektiven Trick entfernen Sie die weiße Haut im Nu, ohne viel Mühe und ohne großen Aufwand.

Mandarine in der Mitte durchschneiden: Schneiden Sie die Mandarine quer durch, sodass Sie beide Hälften perfekt trennen. Achten Sie darauf, dass Sie sowohl den Blütenansatz als auch den Stielansatz mittrennen, sodass die Schnittkante durch alle Fruchtspalten verläuft. Sanft drücken und lösen: Nehmen Sie eine der Hälften und drücken Sie vorsichtig auf die Mitte der Frucht. Dadurch lösen sich die Spalten etwas von der Schale. Einfach abziehen und genießen: Jetzt können Sie die einzelnen Spalten ganz einfach aus der Schale ziehen. Durch diese Methode bleibt die Schale intakt, und die meisten weißen Hautfasern haften an der Schale – nicht an der Frucht! Das bedeutet: Kein Zupfen mehr, keine bitteren weißen Fäden!

Heißes Wasser übergießen

Ein weiterer cleverer Trick: Schälen Sie die Mandarine und übergießen Sie sie für etwa 10 Sekunden mit heißem (aber nicht kochendem) Wasser. Die weißen Fäden lösen sich dadurch fast von selbst, und die Mandarine bleibt dabei herrlich saftig. Achten Sie unbedingt darauf, dass das Wasser nicht kochend heiß ist, da sonst wertvolle Nährstoffe verloren gehen könnten.

Warum Sie die weiße Haut ruhig mal essen können

Auch wenn die weiße Haut oft als unappetitlich empfunden wird, ist sie keineswegs unnötig. Im Gegenteil: Sie steckt voller wertvoller Nährstoffe und hat jede Menge gesundheitliche Vorteile. Die weiße Haut, auch Mesokarp genannt, enthält genauso viel Vitamin C wie das Fruchtfleisch selbst! Darüber hinaus enthält sie sekundäre Pflanzenstoffe wie Flavonoide, die freie Radikale einfangen und so Hautalterung sowie sogar Krebs vorbeugen können.

Außerdem besteht die weiße Haut hauptsächlich aus Ballaststoffen, die Ihre Verdauung anregen und ein langanhaltendes Sättigungsgefühl fördern. Also, warum nicht ruhig mal ein paar der weißen Fäden mitessen?