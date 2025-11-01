Saisonkalender November: Das sollten Sie jetzt essen - und das ist tabu

Wir verraten, welche Lebensmittel im November in Österreich Saison haben – und von welchen Lebensmitteln man besser die Finger lässt.

Der November in Österreich ist ein Monat der Kontraste: Die Tage werden kürzer, das Wetter kühler, und die Natur zieht sich langsam zurück. Trotzdem hat der heimische Markt viel zu bieten. Für alle, die saisonales Essen lieben und die regionale Küche unterstützen wollen, ist der November der beste Monat.

Jetzt ist die perfekte Zeit für herzhafte Suppen, cremige Eintöpfe, duftende Aufläufe und süße Herbstklassiker. Von Kürbis über Kohl bis hin zu Äpfeln und Birnen – die Auswahl ist bunt, saisonal und regional.

Obst: Süße Klassiker für kühle Tage

© Getty Images

Äpfel und Birnen dominieren im November die Obstkörbe: Sorten wie Gala, Elstar, Boskoop oder Williams Christ eignen sich nicht nur zum Naschen, sondern auch für Strudel, Kompott oder herbstliche Desserts. Auch Quitten sind jetzt ideal – ob als Marmelade, Gelee oder Kompott, ihr intensives Aroma passt perfekt in den Herbst. Heimische Trauben, wie Muskateller, sind die letzten süßen Botschafter des Jahres.

Tipp: Verzichten Sie auf Steinobst wie Marillen oder Kirschen, die jetzt aus der Saison sind und meist importiert werden – frischer Geschmack sieht anders aus!

Gemüse: Herzhaft, regional, gesund

© Getty Images

Kürbis in allen Varianten (Hokkaido, Butternut, Muskat) ist der Star des Novembers: Ob Suppe, Ofengericht oder cremiges Püree – Kürbis bringt Farbe und Geschmack in die Küche. Kohl darf jetzt ebenfalls nicht fehlen: Rot-, Weiß- oder Wirsingkohl schmeckt in Eintöpfen, Krautstrudel oder als Sauerkraut besonders aromatisch.

Wurzelgemüse wie Karotten, Pastinaken, Sellerie, Petersilienwurzeln und Rote Rüben liefert Vitamine und Ballaststoffe. Ein besonderes Highlight ist Topinambur, der geröstet oder als Suppe zubereitet, ein echter Geheimtipp für Herbstgerichte ist.

Finger weg: Tomaten, Gurken und Paprika aus heimischem Anbau sind fast nicht mehr verfügbar – Importware schmeckt meist fade und ist teuer.

Fleisch & Fisch: Herzhaft vom Feinsten

© Getty Images

Wild ist jetzt besonders frisch: Reh, Hirsch und Wildschwein kommen auf die Teller und eignen sich für Braten, Ragouts oder Eintöpfe. Gans, Ente und Pute sind ideale Begleiter für festliche Gerichte und bringen würzige Vielfalt in die Herbstküche.

Auch heimischer Karpfen und Saibling sind im November noch frisch.

Vermeiden: Lachs und andere exotische Fischsorten stammen häufig aus Import, daher lieber auf regionale Fischarten setzen.

Fazit: Genussvoll und regional durch den November

Der November ist die perfekte Zeit, um auf saisonales Essen in Österreich zu setzen. Mit regionalem Obst, Gemüse, Fleisch und Milchprodukten lassen sich herzhafte, gesunde und besonders aromatische Gerichte zaubern. Wer bewusst saisonal einkauft, genießt nicht nur frischen Geschmack, sondern unterstützt auch lokale Produzentinnen und Produzenten. Also ran an den Kürbis, den Kohl und die letzten Äpfel des Jahres – die österreichische Herbstküche hat im November noch viel zu bieten!