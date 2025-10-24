Überraschende Geheimzutat macht Ihre Kürbissuppe noch besser

Es gibt doch nichts Gemütlicheres als eine heiße Kürbissuppe an einem kühlen Herbsttag. Sie ist schnell gemacht und schmeckt einfach himmlisch. Doch mit einer unerwarteten Zutat wird der Herbstklassiker noch besser!

Die Kürbissaison ist in vollem Gange! Hokkaido, Butternut und Co. verwandeln sich in herbstliche Köstlichkeiten wie Ofenkürbis, Kürbisrisotto oder Kürbistarte. Doch der wahre Herbstklassiker bleibt natürlich die wärmende Kürbissuppe. Ein Gericht, das jetzt auf keinen Fall fehlen darf! Doch mit einer überraschenden Geheimzutat können Sie das klassische Rezept aufpeppen und es zu einem unvergesslichen Geschmackserlebnis machen.

Die Geheimzutat: Miso

© Getty Images

Wenn Sie das nächste Mal eine Kürbissuppe zubereiten, sollten Sie unbedingt als Geheimzutat Misopaste hinzufügen. Es handelt sich um eine fermentierte Paste aus Sojabohnen, die die fünfte Geschmacksrichtung Umami in Ihre Suppe bringt. Miso enthält natürliche Glutamate, die andere Aromen verstärken und sorgt für eine perfekt ausbalancierte Geschmackstiefe zwischen milden und herzhaften Noten.

Aber Miso ist nicht nur ein Genuss für den Gaumen, es ist auch ein wahres Superfood! Es steckt voller Nährstoffe, wie Proteinen, Mineralstoffen und Enzymen, die Ihre Darmgesundheit unterstützen.

Die Zutaten für Ihre Miso-Kürbissuppe (4 Portionen)

1 kg Hokkaido-Kürbis (gewürfelt)

1 große Zwiebel (gehackt)

800 ml Gemüsebrühe

400 ml Kokosmilch

2 Knoblauchzehen (gehackt)

2 EL helle Miso-Paste

2 EL Olivenöl

3 cm Stück Ingwer (gerieben oder klein geschnitten)

Salz und Pfeffer nach Geschmack

Zubereitung

Zwiebel und Knoblauch anbraten: In einem großen Topf das Olivenöl erhitzen und die Zwiebel sowie den Knoblauch darin glasig anbraten. Kürbis und Ingwer dazugeben: Die gewürfelten Kürbisstücke und den geriebenen Ingwer hinzufügen. Den Kürbis sanft anrösten, um die Aromen zu intensivieren. Mit Brühe ablöschen und köcheln lassen: Gießen Sie die Gemüsebrühe hinzu und lassen Sie die Mischung 20 Minuten lang sanft köcheln, bis der Kürbis weich wird. Miso einrühren: In einer kleinen Schale etwas heiße Brühe mit der Miso-Paste verrühren, sodass sich die Paste gut auflöst. Dann die Miso-Mischung in den Topf geben und gut umrühren. Fein pürieren und Kokosmilch einrühren: Alles mit einem Stabmixer oder in einem Standmixer zu einer feinen, cremigen Suppe pürieren. Kokosmilch einrühren und mit Salz sowie Pfeffer abschmecken.

Eine zweite Geheimzutat: Apfelsaft

© Getty Images

Für alle, die noch ein wenig mehr Abwechslung suchen, gibt es eine weitere, außergewöhnliche Zutat, die Ihre Kürbissuppe noch spezieller macht: Apfelsaft! Der Saft verleiht der Suppe eine subtile fruchtige Süße und hebt den Geschmack des Kürbisses perfekt hervor. Eine kleine Menge – etwa 50 ml – reicht schon aus, um eine wunderbare Balance zwischen den herzhaften und süßen Noten zu schaffen.