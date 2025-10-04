Die besten Herbst-Rezepte mit dem Alleskönner Hokkaido

Nussiges Aroma, essbare Schale, unendliche Möglichkeiten der Zubereitung - der Hokkaido ist der Liebling unter den Kürbissorten! Hier haben wir die leckersten Rezepte mit dem beliebten Kürbis für Sie.
Kürbis-Suppe mit Speck
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 1 Zwiebel,
- 1 Knoblauchzehe,
- 30 g Ingwer,
- 500 g Hokkaidokürbis,
- 3 EL Olivenöl,
- je 1 TL Currypulver &geräuchertes Paprikapulver,
- Salz, Pfeffer,
- 800 ml Gemüsefond,
- 80 g Speck,
- 120 g Baguette,
- 30 g Parmesan,
- 2 EL Zitronensaft,
- 60 g Obers,
- 1 EL Paprikaflocken
ZUBEREITUNG *LEICHT *40 MIN
- Zwiebel, Knoblauch und Ingwer schälen und klein schneiden. Den Kürbis in Stücke schneiden. Alles zusammen in einem Topf in heißem Olivenöl 5-6 Minuten andünsten.
- Mit Curry und Paprikapulver bestäuben, salzen, pfeffern und mit Fond aufgießen. Auf kochen und zugedeckt in ca. 20 Minuten weich kochen. Inzwischen den Speck in 3-4 cm breite Streifen schneiden und in einer Pfanne knusprig braten.
- Das Baguette in Scheiben schneiden und anrösten oder toasten und den Parmesan fein reiben. Die Suppe fein pürieren und mit Zitronensaft und Salz abschmecken.
- In tiefe Teller verteilen, je 1 EL Obers einrühren, alles mit Parmesan und Paprikaf locken bestreuen, den Speck darauf verteilen und mit dem Baguette servieren.
Kürbis-Bruschetta
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 350 g Hokkaidokürbis
- 2 EL Olivenöl
- 40 g Cashewkerne
- 12 Scheiben Baguette
- 80 g Emmentaler in Scheiben
- 30 g Kürbiskerne
- Salz
- Pfeffer
- 2 Handvoll Sonnenblumensprossen
ZUBEREITUNG *LEICHT *55 MIN
- Den Backofen auf 180 °C Heißluft vorheizen. Den Kürbis würfeln und mit dem Olivenöl vermengen. Auf einem Backblech verteilen und im Ofen ca. 20 Minuten vorgaren.
- Die Cashewkerne grob hacken. Die Brotscheiben mit dem Emmentaler belegen, dafür den Käse entsprechend zurechtschneiden. Die Kürbiswürfel darauf verteilen und die Baguettescheiben nebeneinander auf das Backblech legen.
- Mit Cashews und Kürbiskernen bestreuen und mit Salz und Pfeffer würzen. Im Ofen ca. 15 Minuten backen, bis das Brot leicht gebräunt ist. Mit Sonnenblumensprossen bestreuen und servieren.
Kürbis-Strudel
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 800 g Hokkaidokürbis
- 4 Schalotten
- 2-3 cm Ingwer
- 100 g flüssige Butter
- Salz
- Pfeffer
- 80 ml Gemüsefond
- 100 ml frisch gepresster Orangensaft
- 2 Blätter Strudelteig à ca. 30x40 cm
- 30 g Kürbiskerne
ZUBEREITUNG *LEICHT *1 H 05 MIN
- Den Kürbis würfeln. Schalotten abziehen und Ingwer schälen. Ingwer fein hacken und Schalotten in Ringe schneiden. Alles zusammen in einer Pfanne in 2 EL heißer Butter 2-3 Minuten anschwitzen. Salzen, pfeffern, mit Fond und Orangensaft ablöschen und zugedeckt ca. 10 Minuten mit leichtem Biss dünsten.
- Zum Schluss den Deckel abnehmen und die Flüssigkeit verdampfen lassen. Abkühlen lassen.Den Ofen auf 180 °C Heißluft vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen.
- Die Strudelteigblätter jeweils mit f lüssiger Butter bepinseln und aufeinanderlegen. Auf ein Küchentuch legen. Die Füllung auf dem unteren Drittel einer Längsseite verteilen, die seitlichen Ränder darüber schlagen und alles mithilfe des Tuchs zu einem Strudel aufrollen. Mit der Nahtseite nach unten auf das Backblech legen und mit Butter bepinseln.
- Kürbiskerne grob hacken, darüberstreuen und den Strudel im Ofen ca. 30 Minuten goldbraun backen. In Stücke geschnitten servieren.
Kürbis-Pasta
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 200 g Hokkaidokürbis,
- 2 Schalotten,
- 1 Knoblauchzehe,
- 1/2 rote Chilischote,
- 4 EL Olivenöl,
- 150 ml Obers,
- 2 Eier,
- Salz,
- weißer Pfeffer,
- 2 EL Zitronensaft,
- 1 Msp. Ingwerpulver,
- 400 g Spaghetti,
- 80 g Pancetta in dünnen Scheiben,
- 40 g fein geriebener Parmesan,
- 1/2 Handvoll Basilikum
ZUBEREITUNG *LEICHT * 30 MIN
- Das Kürbisfruchtf leisch fein reiben. Schalotten und Knoblauch abziehen, Chili waschen und putzen, alles sehr fein hacken. In heißem Olivenöl anschwitzen, dann den Kürbis zugeben und unter gelegentlichem Wenden 5 Minuten mitgaren.
- Obers angießen und auf kochen, vom Herd ziehen, Eier mit 2 EL Wasser verquirlen und einrühren, dann zurück auf dem Herd unter Rühren erhitzen, bis die Sauce eindickt, aber nicht mehr kochen lassen! Vom Herd nehmen und mit Salz, Pfeffer, Zitronensaft und Ingwer würzen und abschmecken. Zugedeckt warm halten.
- Die Spaghetti in reichlich kochendem Salzwasser bissfest garen. Inzwischen den Pancetta in einer Pfanne knusprig braten.
- Nudeln abgießen und kurz abtropfen lassen. Mit der Kürbis-Sauce vermengen, in Teller verteilen und mit Parmesan, Pancetta und Basilikum bestreuen.
Rezepte von Stockfood. Guten Appetit!