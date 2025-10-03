Alles zu oe24VIP
Kaiserschmarrn & Co: So zaubern Sie ungesunde Rezepte gesund
Zucker- &Kalorienarm

Kaiserschmarrn & Co: So zaubern Sie ungesunde Rezepte gesund

03.10.25, 10:23
Kaiserschmarrn, Pancakes & Co – süß, fluffig und meistens echte Kalorienbomben. Aber wussten Sie, dass Sie die Klassiker auch in gesund und leicht zaubern können – ohne auf den Geschmack zu verzichten? Wir verraten, wie aus Soulfood Smartfood wird. 

Manchmal will man einfach Soulfood – ohne schlechtes Gewissen. Kaiserschmarrn, Pancakes oder Brownies: alles Dinge, die schmecken wie ein Stück Himmel, aber auf der Zutatenliste meist eher nach Sünde klingen. Doch keine Sorge: Sie sind hier genau richtig. Wir haben die Klassiker genommen, ordentlich entstaubt und ihnen einen gesunden Twist verpasst. So bleibt der „Mhhhm“-Moment, aber ganz ohne Zucker-Schock. 

1. Kaiserschmarrn – die leichte Alpenvariante

Kaiserschmarrn & Co: So zaubern Sie ungesunde Rezepte gesund
Zutaten (für 2 Portionen):

  • 100 g Dinkelmehl
  • 250 ml Hafer- oder Kuhmilch
  • 2 Eier
  • 1 reife Banane (als Süßungsmittel)
  • 1 EL Öl zum Ausbacken
  • Kirschkompott

So geht’s:
Banane zerdrücken, mit Eiern und Milch verrühren, Mehl unterheben. In einer großen Pfanne mit Öl langsam goldbraun backen, wenden, grob zerreißen. Mit Apfelmus ohne Zucker servieren. Mit Kirschkompott oder zuckerfreiem Apfelmus servieren. 

2. Pancakes – Fluffig, aber ohne Zuckercrash

Kaiserschmarrn & Co: So zaubern Sie ungesunde Rezepte gesund
Zutaten (für 6 kleine Pancakes):

  • 100 g Haferflocken (fein gemahlen)
  • 1 Banane
  • 150 ml Pflanzenmilch
  • 1 TL Backpulver
  • 1 TL Zimt

So geht’s:
Banane pürieren, mit Hafermehl, Milch, Zimt und Backpulver mischen. Teig in kleinen Portionen in einer beschichteten Pfanne ausbacken. Mit Beeren und einem Klecks griechischem Joghurt toppen. 

3. Schokokuchen – saftig, aber smart

Kaiserschmarrn & Co: So zaubern Sie ungesunde Rezepte gesund
Zutaten (für eine kleine Form):

  • 2 reife Bananen oder 150 g Apfelmus
  • 2 Eier
  • 50 g Backkakao
  • 80 g gemahlene Mandeln
  • 1 TL Backpulver
  • 2 EL Ahornsirup oder Dattelsirup

So geht’s:
Alle Zutaten zu einem glatten Teig verrühren. In eine gefettete Form geben und bei 180 Grad ca. 25 Minuten backen. Ergebnis: fudgy, schokoladig – aber ohne Industriezucker. 

4. Apfelkuchen – Omas Klassiker in leicht

Kaiserschmarrn & Co: So zaubern Sie ungesunde Rezepte gesund
Zutaten (Springform Ø 24 cm):

  • 3 Äpfel (säuerlich, z. B. Boskoop)
  • 200 g Dinkelmehl
  • 2 Eier
  • 100 g Joghurt (griechisch oder Skyr)
  • 50 g Kokosblütenzucker oder 2 EL Honig
  • 1 TL Backpulver
  • Zimt nach Belieben

So geht’s:
Mehl, Backpulver, Eier, Joghurt und Zucker zu einem Teig verrühren. Äpfel in Spalten schneiden, unterheben. Bei 180 Grad ca. 35 Minuten backen. Ein Hauch Zimt macht’s perfekt.

5. Mousse au Chocolat – vegan und cremig

Kaiserschmarrn & Co: So zaubern Sie ungesunde Rezepte gesund
Zutaten (für 4 Portionen):

  • 200 g Zartbitterschokolade (min. 70 %)
  • 1 Dose Kichererbsen (nur das Aquafaba = Kichererbsenwasser verwenden!)
  • 1 EL Ahornsirup oder Agavendicksaft
  • 1 Prise Salz

So geht’s:
Schokolade schmelzen. Aquafaba mit Salz zu festem Schnee schlagen (dauert ca. 5 Minuten). Geschmolzene Schokolade vorsichtig unterheben, Süße dazu. In Gläser füllen und mindestens 2 Stunden kaltstellen. Unglaublich luftig – ganz ohne Schlagobers. 

 

Es geht nicht darum, Klassiker komplett neu zu erfinden – sondern sie einfach cleverer zu machen. Weniger Zucker, mehr Nährstoffe, aber genauso viel Genuss. Denn: Soulfood bleibt Soulfood – nur eben ohne Bauchweh danach.

