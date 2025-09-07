Kaiserschmarrn mal anders: 4 Profi-Rezepte, die jeden begeistern

Schön flaumig, mit einer fruchtigen Beilage - schon kann das Schnabulieren losgehen. Probieren Sie die unterschiedlichen Schmarrn-Ideen aus!
Schmarrn mit Kefir und Kokosmehl
© SrockFood
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
Für den Teig:
- 6 Eier
- 100 g Kokosmehl
- 1 TL Backpulver
- 60 g Xylit
- 2 Prisen Salz
- 300 g Kefir
- 2 EL Butterschmalz
- 100 g Mandelblättchen
Für das Kompott:
- 300 g aufgetaute TK-Weichseln
- 1 TL Speisestärke
- 70 g Xylit
- 1 TL Vanilleextrakt
Außerdem:
- 200 g Kefir
- 2 TL Erythritpuder zum Bestäuben
ZUBEREITUNG *LEICHT *45 MIN
- Für den Teig 2 Eier trennen, das Eiweiß beiseitestellen. Kokosmehl, Backpulver, Xylit und 1 Prise Salz mit dem Eigelb, den übrigen Eiern und dem Kefir verrühren. Den Teig ca. 10 Minuten quellen lassen.
- Für das Kompott die aufgetauten Weichseln in ein Sieb abgießen, dabei den Saft auffangen und in einen Topf geben. Speisestärke und Xylit vermischen und mit einem Schneebesen in den Kirschsaft einrühren, um Klumpen zu vermeiden. Vanilleextrakt zugeben und alles unter Rühren auf kochen, dann die Kirschen untermischen und das Kompott lauwarm abkühlen lassen.
- Das Eiweiß mit 1 Prise Salz steif schlagen und den Eischnee unter den Teig heben. In zwei beschichteten Pfannen jeweils 1 EL Butterschmalz erhitzen, jeweils die Hälfte des Teiges hineingeben und mit der Hälfte der Mandeln bestreuen.
- Die Teigfladen bei mittlerer Hitze zugedeckt ca. 5 Minuten stocken lassen. Die Teigf laden mit dem Pfannenwender in der Pfanne vierteln, wenden und goldbraun braten, dann in Stücke zupfen. Den Schmarrn mit Kirschkompott und Kefir anrichten, mit Erythritpuder bestäuben und servieren.
Schmarrn mit Seidentofu
© SrockFood
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 280 g Seidentofu
- 80 g Zucker
- 1 Prise Salz
- 1/2 TL Vanillezucker
- Abrieb und Saft von 1/2 Zitrone
- 2 EL Rapsöl
- 110 g Mehl oder glutenfreie Mehlmischung
- 3 EL Speisestärke
- 1 TL Backpulver
- 3 EL Sojamilch
- 50 g Rosinen
- Pflanzenöl zum Braten
- Staubzucker zum Bestäuben
ZUBEREITUNG *LEICHT *50 MIN
- Den Seidentofu zusammen mit dem Zucker fein pürieren. Das Salz, den Vanillezucker, den Zitronensaft, Abrieb und das Öl hinzufügen. Das Mehl mit der Stärke und dem Backpulver vermischen. Zusammen mit der Sojamilch in die Tofumasse rühren. Die Rosinen hinzufügen und ca. 15 Minuten quellen lassen.
- Etwas Pf lanzenöl in einer beschichteten Pfanne erhitzen. Den Teig durchrühren und in die Pfanne gießen. Bei mittlerer Temperatur zugedeckt garen, bis die Oberf läche gestockt ist, dann vorsichtig wenden.
- Den Teig mit 2 Gabeln oder Pfannenwendern in Stücke zupfen und ggf. noch etwas länger braten, falls er innen noch feucht ist. Mit Staubzucker bestäuben und nach Belieben Apfelmus dazu reichen.
Grießschmarrn mit Mandarinen
© SrockFood
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 250 ml Milch
- 4 EL Butter
- 2 EL Staubzucker
- 1 Msp. Bio-Zitronenabrieb
- 80 g Weizengrieß
- 100 g Topfen
- 2 Eier
- 2 Mandarinen Staubzucker zum Bestäuben
ZUBEREITUNG *LEICHT *45 MIN
- Den Ofen auf 180 °C Ober-und Unterhitze vorheizen. Die Milch mit 1 EL Butter, dem Zucker und Zitronenabrieb auf kochen. Grieß einrieseln lassen und bei schwacher Hitze ca. 5 Minuten unter Rühren quellen lassen, bis ein dicker Brei entstanden ist.
- Von der Hitze nehmen, den Topfen und die Eier einrühren. Mandarinen schälen und in Spalten zerlegen. Zwei EL Butter in einer heißen, ofenfesten Pfanne schmelzen lassen. Grießbrei hineingeben und glattstreichen. Kurz anbacken lassen und auf oberer Schiene im Ofen ca. 15 Minuten goldbraun backen.
- Anschließend mit zwei Pfannenwendern zu einem Schmarren zerrupfen. Restliche Butter zugeben, mit reichlich Staubzucker bestäuben und den Schmarren unter Wenden leicht karamellisieren lassen. Mandarinen zufügen, unterschwenken, alles leicht mit Staubzucker bestäuben und servieren.
Topfenschmarrn
© SrockFood
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 50 g Rosinen
- 60 ml Rum
- 3 Eier
- 80 g Zucker
- 1 EL Vanillezucker
- 400 g Topfen
- 100 g Grieß
- 4 EL Milch
- 50 g Butterschmalz
- Staubzucker zum Bestäuben
- Zwetschkenröster zum Servieren
ZUBEREITUNG *LEICHT * 60 MIN
- Die Rosinen in Rum einweichen. Die Eier trennen. Das Eigelb mit dem Zucker und Vanillezucker schaumig schlagen und den Topfen, Grieß und die Milch dazugeben. Mit den abgetropften Rosinen verrühren und den Teig etwa 20 Minuten ruhen lassen.
- Das Eiweiß steif schlagen und unter die Masse ziehen. In einer heißen Pfanne die Hälfte von dem Butterschmalz erhitzen und die Hälfte des Teiges einfüllen. Den Teig glatt streichen, anbacken, wenden und mit einem Pfannenwender zerpflücken. Den Topfenschmarrn mit Staubzucker bestäuben und mit dem Zwetschkenröster angerichtet servieren.
Rezepte von StockFood.