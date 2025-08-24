Apfelstrudel und Co.: Verführerische Dessert-Ideen mit Äpfeln

An apple a day - Der Biss in den knackig-saftigen Allrounder ist unschlagbar gut. Genauso wie diese überaus köstlichen Dessertvorschläge!
Mini-Apple-Pies
ZUTATEN FÜR 6-8 STÜCK
Für den Teig:
- 400 g Mehl und zum Arbeiten
- 1 TL Backpulver
- 2 Prisen Salz
- 250 g kalte Butter und für die Form
- 60 g Zucker
- 1 TL Bio-Zitronenabrieb
- 2 Eigelb
- 2-3 EL Sauerrahm
Außerdem:
- 6-8 rote Äpfel
- 2 Eigelb zum Bestreichen
- 100 g brauner Zucker
- 1-2 TL Zimtpulver
ZUBEREITUNG *LEICHT *1 H 40MIN
- Für den Teig das Mehl mit dem Backpulver mischen, in eine Schüssel sieben und das Salz untermengen. Die kalte Butter in Stücke schneiden, zur Mehlmischung geben und alles zu Krümeln reiben.
- Zucker, Zitronenabrieb, Eigelb und Sauerrahm hinzufügen und alles zu einem glatten Teig verkneten. Den Teig zur Kugel formen, in Frischhaltefolie wickeln und ca. 30 Minuten kühl stellen. Den Backofen auf 200 °C Ober-und Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier belegen.
- Die Äpfel waschen und trockentupfen. Den Teig in 6-8 Portionen teilen und jeweils zu einem ca. 3 mm dicken Kreis ausrollen. Jeweils einen Apfel mittig daraufsetzen und in den Teig einschlagen. Aus dem übrigen Teig Blätter ausstechen oder formen und am Stielende gut andrücken und nach Belieben ein Loch einstechen.
- Die Äpfel im Teigmantel auf das vorbereitete Blech setzen. Das Eigelb mit 3-4 EL Wasser verquirlen und den Teig damit bepinseln. Den Zucker mit dem Zimt mischen und die Äpfel damit bestreuen, dann im Ofen in ca. 30 Minuten goldbraun backen. Sollten sie zu dunkel werden, rechtzeitig mit Alufolie abdecken. Die Mini-Apple-Pies auskühlen lassen und auf einer Platte oder nach Belieben an einer Schnur aufgehängt servieren.
Apfel-Schnitten
ZUTATEN FÜR 1 BLECH (20X20 CM)
Für den Boden:
- 75 g Butter
- 150 g Amarettini
Für den Belag und zum Garnieren:
- 4 Äpfel
- 2 EL Butter
- 100 g Zucker
- 4 EL Zitronensaft
- 1 Päckchen Vanillepuddingpulver
- 400 ml Milch
- 1 EL Staubzucker
- 30 g Mandeln
- 250 g Obers
ZUBEREITUNG *LEICHT * 60 MIN
- Die Butter schmelzen lassen. Die Amarettini fein zerbröseln und die Butter untermischen. In die Form (ca. 20x20 cm) füllen und gleichmäßig am Boden f lach drücken. Bis zur weiteren Verwendung kühlen.
- Drei Äpfel waschen, vierteln, entkernen und klein würfeln. In einem Topf in 1 EL heißer Butter etwa 5 Minuten unter Rühren dünsten. Dabei 50 g Zucker und 3 EL Zitronensaft untermischen.
- Das Puddingpulver mit dem übrigen Zucker und 4 EL Milch verrühren. Die restliche Milch aufkochen und das angerührte Puddingpulver eingießen, alles auf kochen und andicken lassen.
- Die Äpfel untermischen und den Pudding etwas abkühlen lassen. Dann auf den Bröselboden füllen und gleichmäßig verteilen. Abkühlen und fest werden lassen. Ofen auf 140 °C Heißluft vorheizen. Zum Garnieren den übrigen Apfel waschen, vierteln, entkernen und in dünne Scheiben schneiden. Auf einem mit Backpapier belegten Backblech auslegen.
- Die restliche Butter mit 1 EL Zitronensaft und Staubzucker erhitzen und schmelzen lassen. Auf die Apfelscheiben pinseln und diese im Ofen ca. 20 Minuten goldbraun karamellisieren. Die Mandeln mit auf das Blech streuen und rösten. Alles abkühlen lassen.
- Obers steif schlagen. Den Kuchen in Schnitten teilen und auf jedes Stück einen Tupfen Obers setzen. Mit den karamellisierten Apfelscheiben und gehackten Mandeln garnieren.
Blätterteig- Apfel-Törtchen
ZUTATEN FÜR 8 STÜCK
- 2 EL Butter
- 4 EL Staubzucker und zum Bestäuben
- 1/2 TL Zimtpulver und zum Bestäuben
- 4 Äpfel
- 270 g Blätterteig aus dem Kühlregal
ZUBEREITUNG *LEICHT *40 MIN
- Den Backofen auf 200 °C Oberund Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier belegen. Die Butter mit dem Zucker in einer kleinen Pfanne schmelzen, leicht karamellisieren und den Zimt unterrühren.
- Die Äpfel waschen, halbieren und das Kerngehäuse mit einem Kugelausstecher entfernen. Die Hälften auf der gewölbten Seite parallel im Abstand von ca. 3 mm einaber nicht durchschneiden.
- Den Blätterteig entrollen, in 8 Rechtecke schneiden und jeweils eine Apfelhälfte mit der Schnittf läche nach unten darauf legen. Den Teig ringsum im Abstand von 1-1,5 cm abschneiden, sodass sich eine Apfelform ergibt und die Törtchen auf das Blech legen. Aus den Teigresten Blätter und Stiele formen und anlegen.
- Den Teig und die Äpfel mit der Zucker-Butter-Mischung bestreichen, die Äpfel noch leicht mit Zimt bestäuben und die Törtchen im Ofen ca. 15 Minuten backen, bis der Teig goldbraun ist. Herausnehmen, die Apfel-Törtchen auf einem Kuchengitter auskühlen lassen und mit Staubzucker bestäubt servieren.
Apfel-Cupcakes
ZUTATEN FÜR 12 STÜCK
Für die Füllung:
- 1/2 Packung Vanillepuddingpulver für 500 ml
- 250 ml Milch
- 2 EL Zucker
- 100 g weiche Butter
Für die Streusel:
- 50 g Mehl
- 25 g weiche Butter
- 25 g Zucker
- Salz
- 1 TL Zimtpulver
Für den Teig:
- 1 säuerlicher Apfel
- 175 g Weizen-Vollkornmehl
- 40 g zarte Haferflocken
- 2 TL Backpulver
- 1 TL Natron
- Salz
- 1 Msp. Zimtpulver
- 2 Eier
- 100 g Zucker
- 75 g brauner Zucker
- 150 ml Sonnenblumenöl
- 175 g Buttermilch
Außerdem:
- 1 kleiner Apfel zum Garnieren
- 2 TL Zitronensaft
ZUBEREITUNG *LEICHT *1 H 15 MIN
- Für die Füllung den Vanillepudding mit 250 ml Milch und dem Zucker nach Packungsanleitung kochen. Auf Zimmertemperatur abkühlen lassen, dabei ab und zu umrühren, damit sich keine Haut bildet. Die weiche Butter nach und nach mit dem elektrischen Handrührgerät untermixen. Bis zur Verwendung zugedeckt kalt stellen.
- Für die Streusel Mehl, Butter, Zucker, eine Prise Salz und den Zimt mit den Fingern zu Streuseln verkneten. Den Backofen auf 180 °C Ober-und Unterhitze vorheizen. Je ein Papierförmchen in die Vertiefungen eines 12er Muffinblechs setzen.
- Für den Teig den Apfel schälen, vierteln, entkernen und sehr klein würfeln. Mehl, Haferf locken, Backpulver, eine Prise Salz und den Zimt mischen. Die Eier mit Zucker, braunem Zucker, Öl und Buttermilch mit den Quirlen des Handrührgeräts 2 -3 Min. verrühren. Die Mehlmischung nur kurz unterrühren. Apfelwürfel unterheben.
- Teig in die Förmchen füllen. Im Ofen ca. 5 Min. backen. Herausnehmen. Streusel darauf verteilen und weitere ca. 20 Min. backen. Herausnehmen, kurz abkühlen lassen, aus dem Blech lösen und auf einem Kuchengitter auskühlen lassen.
- Mit einem Sägemesser die oberen Teile der Cupcakes abschneiden. Buttercreme mithilfe eines Spritzbeutels mit Sterntülle kreisförmig auf die Unterteile spritzen. Oberteile auflegen und mit Buttercreme-Tupfen versehen. Den restlichen Apfel waschen, entkernen und in feine Stifte schneiden. Mit Zitronensaft vermengen und die Cupcakes damit garnieren.
Apfelstrudel
ZUTATEN FÜR 1 STRUDEL
Für den Teig:
- 250 g Mehl und zum Arbeiten
- 1 Ei
- 1 Prise Salz
- 2 EL Sonnenblumenöl
- Staubzucker
Für die Füllung:
- 1 1/2 kg säuerliche Äpfel
- 3 EL Zitronensaft
- 80 g flüssige Butter
- 75 g Zucker
- 50 g Rosinen
- 1 EL Vanillezucker
- 1 TL Zimtpulver
- 40 g Mandelblättchen
ZUBEREITUNG *LEICHT *2 H 15 MIN
- In einer Rührschüssel das Mehl mit dem Ei' Salz' Öl und ca. 100 ml warmem Wasser mit dem Knethaken der Küchenmaschine vermengen und alles zu einem geschmeidigen Teig kneten, der sich gut vom Schüsselrand löst.
- Auf einer bemehlten Arbeitsf läche kräftig durchkneten. In 2 Portionen teilen, jeweils in Frischhaltefolie wickeln und ca. 30 Minuten ruhen lassen.
- Inzwischen für die Füllung die Äpfel schälen, vierteln' entkernen und in feine Scheiben hobeln. In eine Schüssel geben und mit dem Zitronensaft vermengen.
- Den Backofen auf 200 °C Oberund Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier belegen. Die erste Teigportion auf der bemehlten Arbeitsf läche dünn ausrollen, dann auf ein bemehltes Küchentuch legen und über die Handrücken hauchdünn ausziehen. Den Teig mit etwas f lüssiger Butter bestreichen und die Hälfte der Äpfel gleichmäßig darauf verteilen.
- Zucker, Rosinen' Vanillezucker, Zimt und Mandeln mischen und zur Hälfte darüber streuen. Alles mithilfe des Tuches aufrollen und die seitlichen Teigränder nach unten umschlagen. Den Strudel mit der Naht nach unten auf das vorbereitete Blech legen und mit f lüssiger Butter bestreichen.
- Die zweite Teigportion ebenso verarbeiten und den zweiten Strudel mit etwas Abstand neben dem ersten legen. Die Apfelstrudel im Backofen ca. 45 Minuten goldbraun backen. Auskühlen lassen und mit Staubzucker besiebt servieren.
