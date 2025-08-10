Diese Rezepte werden Sie lieben: Köstliche Knödel mit fruchtigem Kern

Wer Obstknödel liebt, wird bei diesen runden Exemplaren garantiert schwach. Am besten ein paar Stück mehr einplanen, denn sie sind ruckzuck vernascht!
Erdbeerknödel mit Hüttenkäse
© StockFood
Zutaten für 4 Personen
- 500 g Topfen
- 70 g Zucker oder nach Geschmack
- 1 EL Vanillezucker
- 1 Prise Salz
- 4 Eier
- 100 g feiner Weizengrieß
- 500 g mittelgroße Erdbeeren
- 1 EL Zitronensaft
- Mehl zum Arbeiten
- 4 EL Hüttenkäse
Zubereitung *leicht* 1 h 55 min
- Den Topfen in einem Tuch gut ausdrücken, in eine Schüssel geben und mit 40 g Zucker, Vanillezucker, Salz, Eiern und Grieß vermischen. Alles zu einem formbaren Teig verkneten und abgedeckt ca. 1 Stunde kühl ruhen lassen.
- Inzwischen die Erdbeeren waschen, putzen und abtropfen lassen. 20 schöne Beeren beiseitelegen. Übrige Erdbeeren mit dem restlichen Zucker fein pürieren und durch ein feines Sieb streichen. Das Erdbeermark mit dem Zitronensaft (und ggf. noch 1-2 TL Wasser) verdünnen und die Sauce abschmecken.
- Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsf läche kurz durchkneten, zu einer Rolle formen und in ca. 20 gleich große Scheiben schneiden und diese etwas flacher drücken. Die Teigstücke jeweils mit 1 Erdbeere belegen, mit dem Teig umschließen und zu kleinen runden Knödeln formen.
- In einem weiten Topf reichlich Wasser auf kochen, die Knödel in das siedende Wasser einlegen und in 15-20 Minuten gar ziehen lassen. Die Knödel mit dem Schaumlöffel herausnehmen, kurz abtropfen lassen, auf Tellern anrichten und mit der Erdbeersauce umgießen. Den Hüttenkäse darüber verteilen und die süßen Knödel servieren.
Zwetschkenknödel mit Pflaumenkompott
© StockFood
Zutaten für 4 Personen
Für die Knödel:
- 400 g mehligkochende Erdäpfel
- 100 g Mehl und zum Arbeiten
- 2 EL Hartweizengrieß
- 20 g weiche Butter
- 2 EL Zucker
- 1 Eigelb
- 1 Prise Salz
- 12 Zwetschken
- 12 Würfelzucker
- 40 g Mohn
- 40 g Staubzucker
Für das Kompott:
- 750 g Pflaumen
- 100 g Zucker
- 200 ml trockener Rotwein
- 200 ml Apfelsaft
- 1 Zimtstange
Zubereitung *leicht* 1 h 55 min
- Die Erdäpfel waschen und in Wasser ca. 30 Minuten gar kochen. Anschließend abgießen, schälen, noch heiß durch die Erdäpfelpresse drücken und ausdampfen lassen. Mehl, Grieß, Butter, Zucker, Eigelb und das Salz dazugeben. Alles rasch zu einem geschmeidigen, formbaren Teig verkneten und diesen ca. 20 Minuten ruhen lassen.
- Für das Kompott die Pf laumen waschen, halbieren und entsteinen. Fruchtf leisch in kleine Stücke schneiden. Den Zucker in einem Topf karamellisieren lassen, mit Rotwein und Apfelsaft ablöschen und den Karamell loskochen. Pf laumen und die Zimtstange zugeben und unter gelegentlichem Rühren 7-10 Minuten garen. Das Kompott in eine Schüssel umfüllen und auskühlen lassen.
- Die Zwetschken für die Knödel waschen, halbieren und entsteinen. Jeweils 1 Stück Würfelzucker anstatt des Steins hineinstecken.
- Den Erdäpfelteig auf einer bemehlten Arbeitsf läche zu einer 4-5 cm dicken Rolle formen und in 12 Scheiben schneiden. Leicht f lach drücken, jeweils mit einer Zwetschke belegen und zu einem Knödel formen. In siedendes Wasser geben und in ca. 20 Minuten gar ziehen lassen. Mohn und Staubzucker in einer kleinen Schüssel vermischen.
- Das Kompott abschmecken und die Zimtstange entfernen. Die Zwetschkenknödel abtropfen lassen und auf einer Platte oder auf Tellern anrichten. Jeweils mit 0,5 TL Mohnmischung bestreuen, mit etwas Kompott anrichten und servieren.
Schokoladen-Marillenknödel in Pistazien-Zimt-Zucker und mit salziger Nussbutter
© StockFood
Zutaten für 4-Personen
- 500 g mehligkochende Erdäpfel
- 70 g Mehl und zum Arbeiten
- 50 g Hartweizengrieß
- 2 EL Kakaopulver
- 110 g Zucker
- 2 Eigelb
- 12 kleine Marillen
- 12 Würfelzucker
- 3 cl Marillenlikör
- Salz
- 80 g geröstete Pistazienkerne
- 1 TL Zimtpulver
- 120 g Butter
- Fleur de Sel
Zubereitung *leicht* 1 h 25 min
- Die Erdäpfel waschen und in Wasser ca. 30 Minuten weich garen. Abgießen, ausdampfen lassen, schälen und noch heiß durch eine Presse in eine Schüssel drücken. Mehl, Hartweizengrieß, Kakaopulver, 50 g Zucker und Eigelb dazugeben und alles zu einem glatten Teig verarbeiten.
- Die Marillen waschen, seitlich ein-,aber nicht ganz durchschneiden und den Stein entfernen. Würfelzucker jeweils mit etwas Marillenlikör beträufeln, in die Marillen stecken und diese wieder zusammendrücken. Den Teig in 12 Portionen teilen, jeweils zu Kugeln formen und f lach drücken. Je eine Marille mittig auf legen, mit dem Teig umschließen und wieder zu runden Knödeln formen.
- In einem Topf reichlich Salzwasser zum Kochen bringen. Hitze reduzieren, Knödel einlegen und im siedenden Wasser 15-20 Minuten gar ziehen lassen.
- Inzwischen die Pistazien fein hacken und mit restlichem Zucker und Zimtpulver vermischen. In einer Kasserolle die Butter schmelzen und leicht bräunen, dann mit einer Prise Fleur de Sel würzen. Marillenknödel herausnehmen, abtropfen lassen und in der Pistazienmischung wenden. In Schalen oder tiefen Tellern anrichten, mit der salzigen Nussbutter beträufeln und servieren.
Kirschknödel
© StockFood
Zutaten für 4 Personen
- 125 g möglichst große Kirschen
- 500 g Erdäpfelknödelteig (siehe Rezept Zwetschken- oder Marillenknödel)
- 1 TL Salz
- 150 g Butter
- 3 EL Mohn
- Staubzucker
Zubereitung *leicht* 50 min
- Die Kirschen waschen und entsteinen, dabei auch den Stiel entfernen. Erdäpfelknödelteig einmal kurz durchkneten, zur Rolle formen und in ca. 12 gleich dicke Scheiben teilen. Eine Scheibe f lach auf die Hand legen, leicht platt drücken und eine Kirsche mittig daraufsetzen. Mit Teig umhüllen und rund formen. Auf diese Art und Weise alle Knödel herstellen.
- In einem großen Topf reichlich Wasser mit etwas Salz auf kochen. Knödel einlegen und ca. 15 Minuten garziehen lassen (nicht mehr kochen!).
- Inzwischen die Butter in einer Kasserolle schmelzen. Zwei Drittel davon in ein vorgewärmtes Kännchen füllen zum Servieren. Zur restlichen Butter den Mohn geben und verrühren.
- Die fertigen Knödelchen aus dem Kochwasser nehmen, kurz abtropfen lassen und in der Mohn-Butter schwenken. In einer vorgewärmten Schale anrichten und mit etwas Staubzucker bestäuben. Flüssige Butter dazu reichen.
Rezepte von StockFood.