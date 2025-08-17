Süß und erfrischend: Die besten Dessert-Ideen mit Weintrauben

Zum Snacken ideal, aber auch die perfekte Komponente, um das Dessert mit einer angenehmen Süße zu verfeinern. Vergessen Sie beim nächsten Einkauf nicht auf die Weintrauben!
Haselnuss-Kuchen mit Trauben
ZUTATEN FÜR 1 FORM (24 CM)
Für den Teig:
- 200 g Haselnüsse gemahlen
- 80 g Kokosraspel
- 1/2 TL Backpulver
- 4 Eier
- 165 g Zucker, braun
- 100 g Butter; und für die Form
Außerdem:
- 200 g rote Weintrauben
- 40 g Zucker
- 50 g Honig
- 2 EL Limettensaft
- 1 Zimtstange
ZUBEREITUNG *LEICHT *1 H 10 MIN
- Den Backofen auf 160 °C Ober-und Unterhitze vorheizen. Eine Springform (ca. 24 cm) mit Backpapier auskleiden. Haselnüsse und Kokosraspel mit dem Backpulver mischen. Eier und Zucker schaumig schlagen. Butter zerlassen und nach und nach mit dem Nussmix unterheben.
- Den Teig in die Form füllen und im Ofen ca. 35 Minuten backen. Anschließend auskühlen lassen. Den Backofen auf 200 °C Heißluft einschalten.
- Weintrauben waschen, trockentupfen, mit Zucker, Honig, Limettensaft und Zimt auf einem mit Backpapier belegten Backblech verteilen und im Ofen ca. 15 Minuten garen. Ebenfalls auskühlen lassen. Zum Servieren den Kuchen aus der Form lösen und die Trauben mit Sirup darüber verteilen.
Weintrauben-Bier-Semifreddo mit Pistazienkrokant
ZUTATEN FÜR 1 FORM (24 CM)
Für den Krokant:
- 50 g Pistazienkerne
- 50 g Zucker
Für das Semifreddo:
- 3 Blatt Gelatine
- 150 g Marzipanrohmasse
- 140 g Zucker
- 4 Eier
- 150 ml Bier
- 300 g Obers
- 3 EL Vanillezucker
- 250 g rote kernlose Weintrauben
ZUBEREITUNG *LEICHT *40 MIN +4 H KÜHLEN
- Für den Krokant die Pistazien hacken. In einer Pfanne den Zucker schmelzen und goldgelb karamellisieren lassen. Pistazien zugeben, alles gut vermengen und die Masse auf einen Bogen Backpapier geben. Mit einem zweiten Backpapier bedecken, die Masse dünn auswellen und erkalten lassen.
- Für das Semifreddo die Gelatine kurz in kaltem Wasser einweichen. Marzipanrohmasse grob reiben und mit Zucker, Eiern und Bier in einer Metallschüssel verrühren. Diese auf ein heißes Wasserbad setzen und die Masse unter ständigem Rühren erhitzen und leicht andicken lassen, dann die ausgedrückte Gelatine darin auf lösen. Anschließend die Schüssel auf ein kaltes Wasserbad setzen und die Creme kalt schlagen.
- Eine Springform mit hohem Rand (ca. 24 cm ø) mit Backpapier auslegen. Obers mit Vanillezucker steif schlagen und portionsweise unter die Creme ziehen. Trauben waschen, quer halbieren, ggf. entkernen und 2/3 davon unterheben. Masse in die vorbereitete Form füllen und glatt streichen. Übrige Trauben aufstreuen, leicht eindrücken und alles ca. 4 Stunden durchfrieren lassen.
- 4. Den Krokant in kleine Stücke brechen. Das Semifreddo ca. 15 Minuten antauen lassen, dann in Stücke schneiden und mit dem Pistazienkrokant bestreut servieren.
Kardamom-Labneh mit Weintrauben
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
Für den Labneh:
- 6 grüne Kardamomkapseln
- 750 g griechisches Joghurt
- 1 TL Bio-Zitronenabrieb
- 1 EL Zitronensaft
- 2 EL Zucker
Für die Weintrauben:
- 400 g blaue kernlose Weintrauben
- 3 EL Zitronensaft
- 60 g Honig
- 2 EL Olivenöl
Außerdem:
- 40 g Halva
ZUBEREITUNG *LEICHT* 45 MIN + 24 H KÜHLEN
- Kardamomkapseln zerdrücken, die schwarzen Samen herauslösen und im Mörser fein zerstoßen. Mit Joghurt, Zitronenabrieb, Zitronensaft und Zucker gut verrühren.
- Ein feines Sieb mit einem Küchentuch auslegen und auf eine Schale setzen. Die Joghurtmasse hineingeben, das Sieb abdecken und den Labneh im Kühlschrank ca. 24 Stunden abtropfen lassen.
- Am nächsten Tag den Backofen auf 200 °C Ober-und Unterhitze vorheizen. Weintrauben abbrausen, abtropfen lassen und die Stiele etwas kürzer schneiden. In eine ofenfeste Form legen. Mit Zitronensaft, Honig und Olivenöl beträufeln.
- 4. Im vorgeheizten Ofen auf der mittleren Schiene 15-20 Minuten garen, bis die Trauben etwas Saft verloren haben. Leicht abkühlen lassen. Zum Servieren Labneh auf Teller geben und mit den Weintrauben und etwas Sud anrichten. Halva in kleine Stücke brechen und darüberstreuen.
Weintrauben-Pfanne mit Brioche, Crème anglaise &Streuseln
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
Für den Auflauf:
- je 300 g rote und blaue Weintrauben
- 3 EL Butter
- 50 g Honig
- 100 g Brioche vom Vortag in Scheiben
- 1 EL Speisestärke
Für die Creme:
- 250 ml Milch
- 3 Eigelb
- 60 g Zucker
- Mark von 1 Vanilleschote
Für die Streusel:
- 40 g gehackte Haferflocken
- 30 g Mehl
- 30 g gemahlene Mandeln
- 30 g Zucker
- 50 g Butter
Außerdem:
- 30 g grob gehackte Pistazien
- 4 Kugeln Vanilleeis
ZUBEREITUNG *LEICHT *1 H 25 MIN
- Für den Auf lauf alle Trauben waschen. In einer Pfanne die Butter erhitzen, die Trauben und den Honig zufügen und ca. 3 Minuten köcheln lassen, bis die Trauben weich sind. Anschließend abkühlen lassen. Brioche in 1-2 cm große Würfel schneiden.
- Inzwischen für die Creme die Milch in einem Topf aufkochen. Eigelb in einer Schüssel mit Zucker und Vanillemark in einer Metallschüssel aufschlagen, dann die heiße Milch nach und nach unter ständigem Rühren mit dem Schneebesen zugießen. Die Creme über einem heißen Wasserbad ca. 10 Minuten weiterschlagen, bis sie andickt. Anschließend im Eiswasser kalt schlagen.
- Die gewürfelte Brioche mit der Creme vermengen und ca. 10 Minuten stehen lassen.
- Für die Streusel alle Zutaten vermengen und krümelig zerreiben. Den Backofen auf 200 °C Ober-und Unterhitze vorheizen. Vier ofenfeste Pfannen (16-18 cm ø) mit Butter fetten.
- Trauben mit der Stärke mischen und auf die Pfannen verteilen. Die Briochewürfel mit der Creme über die Weintrauben verteilen. Alles mit den Streuseln bedecken und im Ofen ca. 25 Minuten backen. Etwas abkühlen lassen, die Auf läufe jeweils mit Pistazien bestreuen und mit einer Kugel Vanilleeis garnieren.
