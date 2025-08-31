Alles zu oe24VIP
Marmelade: Fruchtige Lieblinge ganz leicht selbst machen
© Getty Images

Fruchtig süß!

Marmelade: Fruchtige Lieblinge ganz leicht selbst machen

31.08.25, 06:53
Hausgemachte Marmelade ist schon was richtig Feines - wenn der Duft des Einkochens durch die Räume zieht, kann man es kaum erwarten, die fruchtigen Gläser auszulöf eln und das Brot und Gebäck damit zu verfeinern! 

Himbeer-Erdbeer-Marmelade

Marmelade: Fruchtige Lieblinge ganz leicht selbst machen
© Getty Images

ZUTATEN FÜR 5-6 GLÄSER À 350-400 ML

  • 1 kg Erdbeeren
  • 500 g Himbeeren
  • 2 EL Zitronensaft
  • 750 g Gelierzucker 2:1
  • 2 cl Himbeergeist nach Belieben

ZUBEREITUNG *LEICHT *3 H 20 MIN

  1. Die Erdbeeren putzen, in kleine Stücke schneiden und wie die Himbeeren kurz abbrausen. Die Beeren gut abtropfen lassen und mit Zitronensaft und Gelierzucker in einem großen Topf vermengen. Alles zugedeckt ca. 3 Stunden ziehen lassen.
  2. Anschließend die Masse unter Rühren auf kochen und 4-5 Minuten sprudelnd kochen lassen. Eine Gelierprobe durchführen. Nach Belieben den Himbeergeist unterrühren. Die Marmelade heiß in 5-6 sterilisierte Einmachgläser (350-400 ml) füllen. Diese sofort verschließen, auskühlen lassen und kühl und dunkel lagern.

Orangenmarmelade mit Sternanis

Marmelade: Fruchtige Lieblinge ganz leicht selbst machen
© Getty Images

ZUTATEN FÜR 4 GLÄSER À 350-400 ML

  • 5 Bio-Orangen
  • 500 ml frisch gepresster Orangensaft
  • 4 EL Zitronensaft
  • ca. 500 g Gelierzucker 2:1
  • 2-3 Sternanis
  • 4 cl Rum

ZUBEREITUNG *LEICHT * 60 MIN

  1. Die Bio-Orangen heiß waschen, trockentupfen und die Schale in Zesten abziehen. Die Früchte sorgfältig schälen, die Filets heraustrennen und in kleine Stücke schneiden. Dabei den Saft auffangen und die Reste ebenfalls gut ausdrücken.
  2. Den gepressten Orangensaft mit dem aufgefangenen Orangensaft, Zitronensaft sowie den Orangenzesten und -stücken in einen Messbecher geben und die Menge abmessen. Die Hälfte davon an Gelierzucker 2:1 abmessen. Alles mit dem Sternanis in einen Topf geben, gut vermischen und zugedeckt mindestens 30 Minuten ziehen lassen.
  3. Die Fruchtmischung auf kochen und 4-5 Minuten sprudelnd kochen lassen. Eine Gelierprobe durchführen. Zum Schluss den Rum zugießen und die Marmelade in 4 sterilisierte Einmachgläser (350-400 ml) füllen. Diese sofort verschließen und die Marmelade auskühlen lassen.

Marillenmarmelade

Marmelade: Fruchtige Lieblinge ganz leicht selbst machen
© Getty Images

ZUTATEN FÜR 4-5 PERSONEN À 450 ML

  • 1,3 kg Marillen
  • 1 kg Gelierzucker 1:1
  • Saft von 1/2 Zitrone
  • 2-3 EL Mandelblättchen

ZUBEREITUNG *LEICHT *30 MIN + 12 H ZIEHEN

  1. Die Marillen kreuzweise einritzen und mit kochendem Wasser überbrühen. Herausnehmen, kalt abschrecken und häuten. Früchte halbieren und entsteinen. Eine Hälfte davon in kleine Würfel, die andere in dünne Spalten schneiden.
  2. Alles abwiegen, es sollte ca. 1 kg sein, und mit der gleichen Menge Gelierzucker und Zitronensaft in einen Topf gut vermengen. Abgedeckt über Nacht durchziehen lassen.
  3. Am nächsten Tag Marillenmischung unter Rühren zum Kochen bringen und ca. 4 Minuten sprudelnd kochen lassen, dabei ständig rühren. Eine Gelierprobe machen. Mandelblättchen untermischen.
  4. Marmelade in die sauberen, heiß ausgespülten Gläser (à ca. 450 ml) füllen. Diese gut verschließen, wenden und etwa 10 Minuten auf dem Kopf stehen lassen. Anschließend wieder drehen und auskühlen lassen. Nach Belieben ab und zu auf den Kopf stellen, damit sich die Mandeln gleichmäßig im Glas verteilen.

Heidelbeermarmelade

Marmelade: Fruchtige Lieblinge ganz leicht selbst machen
© Getty Images

ZUTATEN FÜR 4 GLÄSER À 250 ML

  • 1 kg Heidelbeeren
  • 500 g Gelierzucker 2:1
  • 200 ml Ahornsirup
  • 2 EL Zitronensaft

ZUBEREITUNG *LEICHT *15 MIN

  1. Die Heidelbeeren verlesen, waschen und abtropfen lassen. In einem Topf etwa 250 ml Wasser mit dem Gelierzucker erhitzen, bis dieser sich vollständig aufgelöst hat. Beeren, Ahornsirup und Zitronensaft zugeben, alles zum Kochen bringen und etwa 5 Minuten leicht köcheln lassen.
  2. Eine Gelierprobe machen. Die heiße Marmelade in vier saubere, heiß ausgespülte Gläser (à ca. 250 ml) füllen, sofort verschließen und auskühlen lassen.

Apfelmarmelade

Marmelade: Fruchtige Lieblinge ganz leicht selbst machen
© Getty Images

ZUTATEN FÜR 4 GLÄSER À 350 ML

  • 1 kg Äpfel
  • 250 g Zucker
  • 3 EL Zitronensaft
  • 1/2 TL Zimtpulver
  • 4 EL Calvados

ZUBEREITUNG *LEICHT * 40 MIN

  1. Die Äpfel schälen, vierteln, entkernen und klein würfeln. Zusammen mit dem Zucker, dem Zitronensaft und 250 ml Wasser in einen Topf geben.Unter regelmäßigem Rühren etwa 25 Minuten köcheln, bis die Äpfel beginnen zu zerfallen.
  2. Zimt und Calvados hinzufügen, eine Gelierprobe durchführen und in 4 vorbereitete Marmeladengläser (à ca. 350 ml) füllen. Die Gläser gut verschließen und vollständig auskühlen lassen. 

 

Ab aufs Brot!

