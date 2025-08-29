Weiß kaum jemand: Das ist der Unterschied zwischen Apfelmus & Apfelmark

Apfelmark oder Apfelmus – klingt fast gleich, steht nebeneinander im Regal und trotzdem gibt es einen entscheidenden Unterschied. Die meisten wissen ihn nicht. Zeit, das Geheimnis zu lüften!

Sie stehen im Supermarkt vor dem Regal, sehen Apfelmark und Apfelmus – und fragen sich: „Ähm… was ist jetzt der Unterschied?“ Keine Sorge, damit sind Sie nicht allein. Die beiden klingen fast gleich, sehen gleich aus, und doch steckt ein feiner, aber wichtiger Unterschied dahinter.

Apfelmus – der Klassiker mit Süße

Apfelmus kennen wir alle seit Kindertagen: schön cremig, fruchtig und meistens ein bisschen süßer. Der Grund: Apfelmus wird fast immer mit Zucker oder Süßungsmitteln hergestellt. Außerdem kommen manchmal noch Zimt oder andere Gewürze dazu, je nach Sorte. Kurz gesagt: Apfelmus ist der Dessert-Favorit – perfekt zu Grießbrei, Milchreis oder einfach pur gelöffelt.

© Getty Images

Apfelmark – die pure Frucht

Apfelmark klingt vielleicht ähnlich, ist aber nicht dasselbe. Hier gilt: 100 % Apfel, keine Zusätze. Es wird schlicht aus gekochten und pürierten Äpfeln gemacht – ohne Zucker. Der Geschmack ist also weniger süß, dafür fruchtiger und natürlicher. Beliebt ist Apfelmark vor allem bei Menschen, die Zucker reduzieren wollen oder Wert auf möglichst unverarbeitete Lebensmittel legen.

© Getty Images

Wo liegt also der Unterschied?

Apfelmus: gekocht, püriert, gesüßt

Apfelmark: gekocht, püriert, ungesüßt

So simpel, so klar – und doch wissen es die wenigsten.

Welches passt wozu?

Für Desserts & Kinderklassiker: Apfelmus, weil es süßer ist.

Für Backrezepte oder als Joghurt-Topping: Apfelmark – spart Zucker und lässt sich super in Kuchen oder Muffins als Fett- oder Ei-Ersatz verwenden.

Für die bewusste Ernährung: Apfelmark ist die bessere Wahl, weil Sie die Süße selbst dosieren können.

Apfelmus und Apfelmark sind also Geschwister, aber keine Zwillinge.