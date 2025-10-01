Desserts mit Koffein-Kick: Die 4 besten Rezepte für Kaffeefans!

Am 1. Oktober wird der Tag des Kaffees zelebriert - Coffeeholics geben sich aber nicht nur mit dem Getränk zufrieden, da muss schon auch das passende Dessert serviert werden ... natürlich mit Kaffee!
Wiener Torte mit Kaffeecreme
ZUTATEN FÜR 1 FORM (24 CM)
Für den Biskuit:
- 5 Eier
- 150 g Zucker
- 150 g Mehl
- 1 TL Backpulver
- 1 EL Stärke
- 3 EL Kakaopulver
- 50 g geschmolzene Butter
Für die Cremes:
- 2 EL Kaffeegranulat
- 4 EL Kaffeelikör
- 600 g Obers
- 3 Päckchen Sahnesteif
- 100 g Staubzucker
- 3 EL Karamellsirup
- 30 g Kaffeekekse
ZUBEREITUNG *LEICHT *1 H 50 MIN
- Den Ofen auf 180 °C Ober-und Unterhitze vorheizen. Den Boden einer Springform mit Backpapier auslegen. Für den Biskuit Eier und Zucker weiß-cremig aufschlagen. Mehl mit Backpulver, Stärke und Kakao darübersieben und zusammen mit der Butter unterheben.
- Masse in die Form füllen, glattstreichen und ca. 35 Minuten backen (Stäbchenprobe). Abkühlen lassen, aus der Form lösen und vollständig auskühlen lassen.
- Kaffee in 1-2 EL warmem Wasser und Likör lösen. Obers mit Sahnesteif und Staubzucker steif schlagen. Etwa die Hälfte abnehmen und 2 EL vom Kaffee unterheben. In einen Spritzbeutel mit glatter Tülle füllen. Unter die andere Hälfte Karamell ziehen und in einen Spritzbeutel mit gezackter Tülle füllen.
- Biskuit waagrecht halbieren und beide Böden mit dem übrigen Kaffee beträufeln. Auf den unteren Boden Kaffeecreme in Tuffs setzen, mit dem zweiten Biskuit belegen und mit großen Tuffs der Karamellcreme bespritzen. Mindestens 30 Minuten kühlen. Mit Kaffeebohnenkeksen garnieren.
Self-Saucing-Mokka-Honig-Pudding
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 100 g Zartbitter-Schokolade
- 125 g weiche Butter und für die Tassen
- 70 g Zucker
- 2 EL Honig
- 1 TL Vanilleextrakt
- 2 Eier
- 1-2 TL Mokka-Kaffeegranulat
- 2 EL heiße Milch
- 155 g Mehl
- 80 g gehackte Schokoriegel
- 60 g brauner Zucker
- 1 TL Kakaopulver
- 60 ml Obers zum Servieren
- Staubzucker zum Bestäuben
ZUBEREITUNG *LEICHT * 40 MIN
- Die Schokolade hacken, über einem heißen Wasserbad schmelzen und wieder etwas abkühlen lassen. Den Backofen auf 180 °C Ober-und Unterhitze vorheizen. Vier Tassen (250-300 ml, ofenfest) mit Butter fetten.
- Die weiche Butter mit dem Zucker hellcremig rühren, dann Honig und Vanilleextrakt untermischen. Die Eier einzeln hinzufügen und jeweils gut unterrühren. Das Kaffeegranulat in der heißen Milch auf lösen. Das Mehl sieben und abwechselnd mit der Mokka-Milch unterheben.
- Zum Schluss die noch flüssige Schokolade und die zerkleinerten Riegel unterrühren und alles gleichmäßig in die vorbereiteten Tassen verteilen. Den braunen Zucker und das Kakaopulver in 120 ml kochendem Wasser auf lösen.
- Die Puddingmasse damit übergießen und im Ofen 15-20 Minuten backen, bis der Pudding aufgegangen und am Rand fest ist. Das Obers kurz erhitzen (nicht kochen), die Puddings damit beträufeln und mit Staubzucker bestäubt servieren.
Kaffee-Panna-Cotta
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
Für die Panna Cotta:
- 300 ml Obers
- 100 ml Milch
- 50 g brauner Zucker
- 2 TL Vanillezucker
- 3 Blatt Gelatine
- 2 EL lösliches Espressopulver
Außerdem:
- 100 ml Obers
- 4 kleine Baisers
- 4 EL Kakao-Nibs
ZUBEREITUNG *LEICHT *35 MIN + 4 H KÜHLEN
- Für die Panna Cotta das Obers mit der Milch, dem braunen Zucker und Vanillezucker in einem Topf aufkochen und bei geringer Hitze ca. 10 Minuten leicht köcheln lassen, dabei öfters umrühren. Die Gelatine ca. 10 Minuten in kaltem Wasser einweichen.
- Die Obersmilch in eine Schüssel gießen und ca. 5 Minuten abkühlen lassen. Etwas davon abnehmen und das Espressopulver darin auf lösen. Die Mischung mit der ausgedrückten Gelatine unter die übrige Obersmilch rühren.
- Die Masse in 4 Gläser verteilen und abgedeckt im Kühlschrank in mindestens 4 Stunden fest werden lassen. Vor dem Servieren die Panna Cotta jeweils mit 1 Baisertupfen toppen und die Kakao-Nibs ringsum verteilen.
Schokoladentarte mit Kaffeebaiser
ZUTATEN FÜR 1 TARTEFORM (22 CM)
- 100 g Butter
- 380 g Staubzucker
- Salz
- 7 Eier
- 225 g Mehl und zum Arbeiten
- 1 TL Backpulver
- 400 g dunkle Kuvertüre (70% Kakaoanteil)
- 400 g Schlagobers
- 2 EL Vanillezucker
- 2 TL lösliches Kaffeepulver
- 1/4 TL Backpulver
ZUBEREITUNG *LEICHT * 1 H 35 MIN +5 H KÜHLEN
- Die Butter in Stücken mit 50 g Staubzucker und 1 Prise Salz cremig rühren. Ein Ei untermischen. Mehl und Backpulver vermengen, dazu sieben und alles zu einem homogenen, glatten Teig verkneten. In Folie wickeln und ca. 1 Stunde kühl stellen.
- Den Backofen auf 200 °C Ober-und Unterhitze vorheizen. Eine Tarteform mit Backpapier auslegen. Den Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsf läche zu einem Kreis (ca. 24 cm) ausrollen. Die Form damit auskleiden, dabei einen Rand hochziehen und andrücken.
- Den Teigboden mit einer Gabel mehrmals einstechen, mit Backpapier belegen und mit getrockneten Hülsenfrüchten beschweren. Im Ofen ca. 20 Minuten vorbacken. Herausnehmen, Hülsenfrüchte und Backpapier entfernen und den Boden in ca. 15 Minuten goldbraun fertig backen. Auskühlen lassen.
- Die Kuvertüre hacken und über einem heißen Wasserbad schmelzen, etwas abkühlen lassen. Die restlichen Eier trennen, das Eigelb unter die Kuvertüre rühren und die Masse auf Raumtemperatur abkühlen lassen.
- Obers mit dem Vanillezucker steif schlagen und portionsweise unter die Kuvertüre heben. Die Kuvertürecreme in die Form geben, glatt streichen und die Tarte ca. 4 Stunden kühl stellen.
- Inzwischen Eiweiß mit restlichem Staubzucker, Kaffeepulver und Backpulver in einer Rührschüssel vermengen. Auf einem heißen Wasserbad mit dem Schneebesen rühren, bis der Zucker sich gelöst hat. Vom Wasserbad nehmen und die Mischung steif schlagen, bis der Eischnee Spitzen zieht.
- Die Tarte aus der Form lösen, auf eine Platte setzen, die Baisermasse darauf geben und mit einem Esslöffel wellig verstreichen. Das Baiser mit dem Flambierbrenner ringsum abflämmen und die Tarte in Stücke schneiden.
Gebackener Milchreis mit Schokolade und Banane
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 600 ml Milch
- 1 Vanilleschote
- 80 g Zucker
- 150 g Milchreis
- 1/2 TL Zimtpulver
- 3 Eigelb
- 50 ml Obers
- 2 Msp. Kardamompulver
- 2 Bananen
- 100 g Bitterschokolade
ZUBEREITUNG *LEICHT *55 MIN
- Die Milch mit der aufgeschlitzten Vanilleschote und dem Zucker in einen Topf geben und aufkochen lassen. Den Reis einrühren und bei milder Hitze unter regelmäßigem Rühren ca. 20 Minuten ausquellen lassen.
- Die Vanille aus dem Topf nehmen, auskratzen und das Vanillemark wieder in den Milchreis rühren. Etwas abkühlen lassen. Den Backofen auf 180 °C Heißluft vorheizen.
- Zimt, Eigelb, Obers und Kardamom verquirlen und in den Reis einrühren. Die Bananen schälen und in Scheiben schneiden, die Schokolade grob hacken.
- Den Milchreis in ofenfeste Portionsschälchen anrichten, Banane und Schokolade darauf verteilen und leicht unterheben. Im Ofen ca. 20 Minuten goldbraun backen. Warm servieren.
