Desserts mit Koffein-Kick: Die 4 besten Rezepte für Kaffeefans!

Maroni im Ofen: So gelingen die besten Herbst-Snacks Herbst ohne Maroni? Undenkbar! Der Duft von frisch gerösteten Esskastanien gehört einfach dazu – und das Beste: Sie können die kleinen Herbststars ganz easy im Ofen selbst machen. Wie es klappt, damit sie innen zart und außen aromatisch sind, verraten wir hier.