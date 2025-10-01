Finger weg: Diese Lebensmittel sollten Sie im Oktober unbedingt meiden

Der Oktober ist die perfekte Zeit, um den Herbst mit saisonalen Lebensmitteln in vollen Zügen zu genießen. Doch nicht alles, was jetzt verfügbar ist, sollte auf Ihrem Teller landen. Wir verraten, welche Lebensmittel Sie auf keinen Fall verpassen sollten und welche Sie besser meiden.

Der Oktober bietet eine Fülle an saisonalen Leckereien, die nicht nur gut schmecken, sondern auch gesund sind. Doch Vorsicht: Schnell landen Produkte im Einkaufskorb, die weder regional noch wirklich saisonal sind. Wir verraten Ihnen, welche Lebensmittel Sie jetzt bedenkenlos kaufen können und bei welchen Sie besser einen Bogen machen sollten.

Diese Lebensmittel haben im Oktober Saison

© Getty Images

Kürbis

Kürbis ist DER Klassiker im Oktober! Egal ob in einer cremigen Suppe, als leckeres Ofengericht oder sogar als süßes Dessert, Kürbis schmeckt einfach himmlisch und versorgt Sie zudem mit wertvollen Vitaminen und Nährstoffen. Perfekt, um Ihr Immunsystem beim kühleren Wetter zu unterstützen.

Karfiol und Brokkoli

Karfiol und Brokkoli sind jetzt in Topform und liefern nicht nur jede Menge Ballaststoffe, sondern auch wichtige Vitamine wie C und K. Beide sind perfekt für herbstliche Eintöpfe oder als Beilage zu warmen Gerichten.

Pilze

Was gibt es Besseres, als im Herbst in den Wald zu gehen und frische Pilze zu sammeln? Gut, das müssen Sie nicht unbedingt selbst tun – aber Pilze gibt es jetzt regional zu kaufen. Egal ob Eierschwammerl, Steinpilze oder Austernpilze, sie bringen den echten Herbstgeschmack direkt auf Ihren Teller und sie sind auch noch super gesund!

Spinat

Spinat ist ein weiteres saisonales Gemüse, das im Oktober reichlich wächst. Ob in Salaten, als Beilage oder in herzhaften Quiches, Spinat bietet eine Fülle an Nährstoffen und lässt sich in vielen Gerichten hervorragend integrieren. Plus: Er liefert jede Menge Eisen und Vitamine.

Karotten

Karotten sind knackig, süß und extrem vielseitig. Sie eignen sich hervorragend für herbstliche Suppen, Salate oder einfach als Snack. Zudem enthalten sie Beta-Carotin, das nicht nur für eine gesunde Haut sorgt, sondern auch das Immunsystem stärkt.

Äpfel und Birnen

Äpfel und Birnen sind im Oktober in absoluter Höchstform! Es gibt sie in vielen verschiedenen Sorten, von süß bis säuerlich, und sie eignen sich perfekt für Kuchen, als Snack oder auch für herbstliche Salate. Bitte zugreifen!

Diese Lebensmittel sollten Sie im Oktober nicht essen

© Getty Images

Erbsen

Die köstlichen Power-Kugeln gibt es etwa von Juni bis September saisonal zu kaufen. Im Oktober bekommen Sie die Erbsen aber kaum noch frisch und regional. Sie haben jetzt ihre beste Zeit hinter sich und sind häufig importiert. Wenn Sie nicht darauf verzichten wollen, sollten Sie lieber zu TK-Erbsen greifen.

Importierte Äpfel, Gurken und Tomaten

Hier sollten Sie besser genau hinsehen: Zwar werden Äpfel, Gurken und Tomaten saisonal geerntet, doch in den Supermärkten finden Sie die Lebensmittel auch häufig als importierte Ware. Diese sind nicht nur weniger nachhaltig, sondern auch deutlich weniger aromatisch.

Himbeeren, Brombeeren und Erdbeeren

Himbeeren Brombeeren und Co. sind längst aus der Saison, trotzdem findet man sie das ganze Jahr über in den Regalen. Aber seien wir ehrlich: Die Sommerbeeren schmecken jetzt nicht mehr so wie im Hochsommer. Greifen Sie lieber zu herbstlichen Früchten wie Äpfeln oder Zwetschken, die haben jetzt Hochsaison!