Im Check: Wie ungesund ist Pumpkin Spice Latte wirklich?

Pumpkin Spice Latte – kaum ein Getränk schreit lauter „Herbst“. Aber so sehr wir ihn lieben, er hat auch seine Tücken. Warum Sie den cremigen Zimt-Kürbis-Traum lieber nicht täglich schlürfen sollten? Lesen Sie weiter und finden Sie es heraus.

Es ist wieder soweit: Die Bäume färben sich golden, Schals werden ausgepackt – und in den Cafés zischt es schon wieder nach Pumpkin Spice Latte. Für viele ist das ja quasi der inoffizielle Startschuss in den Herbst. Ein cremiger Becher, süß, würzig und so gemütlich wie eine Wolldecke am Kamin.

Süße Versuchung mit Haken

Aber – jetzt kommt der kleine Dämpfer – so ein Becher hat’s in sich. Und zwar nicht nur an Herbstgefühlen, sondern auch an Zucker. Ein einziger Pumpkin Spice Latte bringt es locker auf bis zu 10 Gramm Zucker, und das liegt vor allem am berühmten Sirup, der die ganze Magie erst möglich macht.

© Getty Images

Zucker + Kalorien: die Kombi hat es in sich

Neben dem Zucker steckt auch ordentlich Energie drin: Ein mittelgroßer Pumpkin Spice Latte (mit Milch und Sahne) kommt auf rund 300–400 Kalorien. Das entspricht ungefähr einer kleinen Mahlzeit oder einem Stück Kuchen. Wer also regelmäßig zugreift, trinkt nicht nur Herbstgefühle, sondern auch eine Extraportion Kalorien.

WHO sagt: Weniger ist mehr

Zum Vergleich: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt, pro Tag nicht mehr als 25 Gramm Zucker zu sich zu nehmen. Mit einem Becher sind Sie also schon fast bei der Hälfte angelangt – und das noch bevor der erste Spekulatius oder Lebkuchen daneben landet.

© Getty Images

Genuss ja, Dauersnack nein

Heißt das jetzt: Nie wieder Pumpkin Spice Latte? Nein, bitte nicht. Der Herbst ohne PSL wäre ja wie ein Weihnachtsmarkt ohne Glühwein. Aber vielleicht gönnen Sie sich den cremigen Zimt-Kürbis-Traum eher als kleines Highlight und nicht als tägliches Grundnahrungsmittel.

Genießen Sie Ihr Herbstgetränk – aber denken Sie daran, dass Zucker und Kalorien sich schneller summieren, als man „Zimtschnecke“ sagen kann. Ihr Körper wird es Ihnen danken, wenn Sie zwischendurch auch mal auf Tee oder einen klassischen Cappuccino ausweichen.