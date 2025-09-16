Pumpkin Spice Latte selbstgemacht: So gelingt der Herbstklassiker zu Hause

Der Pumpkin Spice Latte hat sich längst zum absoluten Trendgetränk etabliert. Doch wer ständig ins Café rennt, merkt schnell: Das kann ganz schön teuer werden! Doch damit ist jetzt Schluss: Mit diesem super einfachen Rezept zaubern Sie sich den Herbstgenuss direkt in Ihre eigene Tasse.

Es gibt Dinge, die gehören einfach zum Herbst wie warme Decken, bunte Blätter und, natürlich, der berühmte Pumpkin Spice Latte. Dieses köstliche Getränk hat sich längst zum Symbol der goldenen Jahreszeit entwickelt. Aber warum sich immer in die Schlange bei Starbucks stellen, wenn Sie diesen verführerischen Latte ganz einfach selbst zubereiten können? Lassen Sie sich von unserem Rezept verzaubern und holen Sie sich den Herbst direkt in Ihre Tasse!

Rezept: Pumpkin Spice Latte

© Getty Images

Zutaten für 2 Gläser

100 g Hokkaido Kürbis

200 ml Milch (oder Pflanzendrink)

1 TL Pumpkin Spice Gewürzmischung

1 starker Espresso

1 TL Zucker

Optional: Schlagobers

Zubereitung

Kürbis vorbereiten:

Schneiden Sie den Hokkaido-Kürbis in grobe Würfel und geben Sie ihn in einen kleinen Topf. Bedecken Sie ihn mit Wasser und lassen Sie ihn etwa 15 Minuten weich kochen. Der Kürbis sollte jetzt ganz leicht mit einer Gabel zerdrückbar sein.

Kürbis pürieren:

Nachdem der Kürbis weich gekocht ist, geben Sie die Würfel in einen hohen Rührbecher und pürieren ihn mit einem Pürierstab zu einem feinen Mus. Das Mus sorgt für die cremige Konsistenz, die Ihren Latte so unwiderstehlich macht.

Espresso und Gewürze vereinen:

Bereiten Sie einen starken Espresso zu und vermengen diesen mit dem Kürbispüree, der Pumpkin Spice Gewürzmischung und dem optionalen Zucker. Wenn Sie einen handbetriebenen Milchaufschäumer besitzen, können Sie diesen auch gleich nutzen, um die Mischung für einen besonders feinen Geschmack zu verfeinern.

Milch aufschäumen:

Erhitzen Sie die Milch und schäumen Sie sie auf, entweder mit einem Milchaufschäumer oder in einem kleinen Topf.

Latte zubereiten:

Geben Sie den Pumpkin-Spice-Espresso-Mix in Ihre Tasse und gießen Sie die aufgeschäumte Milch darüber. Wer es besonders cremig mag, kann optional noch ein wenig Schlagobers hinzufügen.

Verzieren und genießen:

Bestäuben Sie Ihren Latte mit einer Prise Pumpkin Spice Gewürz oder Zimt, und schon ist Ihr Herbst-Highlight perfekt!

Jetzt können Sie sich zurücklehnen und sich von der aromatischen Kombination aus warmem Kürbis, würzigen Aromen und dem samtigen Milchschaum verführen lassen.