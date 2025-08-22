Alles zu oe24VIP
Marmelade im Cocktail: Der verrückte neue Trend, den jeder probieren sollte
© Getty Images

Frühstück in der Bar

Marmelade im Cocktail: Der verrückte neue Trend, den jeder probieren sollte

22.08.25, 12:15
Marmelade gehört nicht nur aufs Brot! Der neueste Cocktail-Trend mixt Lieblingsfrüchte direkt ins Glas – von Gin über Tequila bis Bourbon. Fruchtig, süß und überraschend kreativ: Wir zeigen vier Rezepte, mit denen Marmelade Ihre Drinks auf das nächste Level hebt. 

Cocktails sind seit jeher ein Spielplatz für kreative Mixideen – und jetzt sorgt eine überraschende Zutat für Furore: Marmelade. Ja, genau, das Glas, das sonst brav im Kühlschrank auf Brotaufstriche wartet, darf jetzt endlich in den Shaker. Klingt verrückt? Absolut. Funktioniert fantastisch? Auf jeden Fall!

Marmelade im Cocktail: Der verrückte neue Trend, den jeder probieren sollte
© Getty Images

Vorteil Nummer eins: Sie verwerten endlich die Marmelade-Reste, die sonst ewig im obersten Fach des Kühlschranks schlummern. Vorteil Nummer zwei: Lieblingsfrüchte wie Erdbeeren, Blaubeeren oder Feigen finden ihren Weg ins Glas – und zaubern Drinks, die nicht nur lecker, sondern auch optisch ein Highlight sind.

Ob Sie klassische Cocktails aufpeppen oder ganz neue Kreationen ausprobieren wollen – Marmelade bringt Textur, Frische und eine süß-fruchtige Note ins Glas, die garantiert für Überraschungen sorgt. Wir haben vier Rezepte für Sie zusammengestellt, die zeigen, wie vielseitig Marmelade in Cocktails sein kann – vom sommerlichen Tequila-Drink bis hin zum herbstlich-wärmenden Bourbon-Cocktail. 

1. Kyrö Gin & Jam – Beerig & Skandinavisch

Marmelade im Cocktail: Der verrückte neue Trend, den jeder probieren sollte
© Getty Images

Zutaten:

  • 50 ml Kyrö Gin
  • 3 TL Blaubeermarmelade
  • Saft einer halben Zitrone
  • Eis
  • Blaubeeren & Minze zur Dekoration

Zubereitung:

Alle Zutaten (außer Dekoration) in einen mit Eis gefüllten Cocktailshaker geben und 30 Sekunden kräftig shaken. In ein Glas mit frischen Eiswürfeln abseihen und mit Blaubeeren und Minze servieren. 

2. Jammy Margarita – Erdbeer-Sommer im Glas

Marmelade im Cocktail: Der verrückte neue Trend, den jeder probieren sollte
© Getty Images

Zutaten:

  • 50 ml Tequila Blanco
  • 20 ml Cointreau
  • 35 ml frischer Limettensaft
  • 2 TL Erdbeermarmelade
  • Eis
  • Frische Erdbeeren zur Dekoration 

Zubereitung:

Alle Zutaten (außer Dekoration) in einen Shaker mit Eis geben und 30 Sekunden kräftig shaken. In ein vorgekühltes Martiniglas abseihen und mit frischer Erdbeere garnieren. 

3. Marmalade Whisky Sour – Schottischer Klassiker 

Marmelade im Cocktail: Der verrückte neue Trend, den jeder probieren sollte
© Getty Images

Zutaten:

  • 50 ml The Glenlivet 12 YO
  • 25 ml frischer Zitronensaft
  • 10 ml Zuckersirup
  • 1 TL Orangenmarmelade
  • 15 ml Eiweiß
  • Eis
  • Orangenschale zur Dekoration 

Zubereitung:

Alle Zutaten (außer Dekoration) kräftig in einem Shaker mit Eis schütteln. Einen großen Eiswürfel in ein Tumbler-Glas geben, Cocktail darüber abseihen und mit Orangenschale garnieren. 

4. Fig Jam Bourbon Cocktail – Herbstlicher Genuss

Marmelade im Cocktail: Der verrückte neue Trend, den jeder probieren sollte
© Getty Images

Zutaten:

  • 70 ml Bourbon Whiskey
  • 1 EL Feigenmarmelade
  • 10 ml frischer Zitronensaft
  • 10 ml Zuckersirup
  • Eis
  • Frische Feigen & Thymian zur Dekoration 

Zubereitung:

Alle Zutaten (außer Dekoration) in einen Shaker mit Eis geben und 30 Sekunden kräftig shaken. In ein Glas mit Eiswürfeln abseihen und mit Feigen und Thymian garnieren. 

Marmelade auf neuen Wegen 

Ob Blaubeere, Erdbeere, Orange oder Feige – Marmelade im Cocktail sorgt für überraschende Geschmacksmomente und ist der neue Trend auf jeder Home-Bar. Also: Shaker raus, Marmelade rein, genießen!

