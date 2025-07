Tomatinis: DAS virale Sommergetränk 2025, das Sie unbedingt probieren müssen

Sie haben genug von süßen Cocktails? Dann wird es Zeit für den Drink des Sommers: den Tomatini! Frisch, würzig und herrlich anders – der Tomaten-Martini bringt herzhafte Eleganz ins Glas. Warum alle 2025 darauf anstoßen? Lesen Sie weiter und mixen Sie mit!

Sekt? Zu langweilig. Aperol? Schon wieder. Diesen Sommer wird’s herzhaft im Glas, denn: Tomatinis sind der neue Cocktail-Star der Saison – und ehrlich gesagt, wir sind ein bisschen verliebt.

Was klingt wie ein missglückter Versuch, Gemüse ins Glas zu schmuggeln, ist in Wirklichkeit der erfrischendste Trend des Sommers. Frisch, würzig, leicht süß – der Tomatini ist das perfekte Getränk für alle, die genug von Fruchtbomben haben und sich nach etwas Neuem sehnen.

Was ist ein Tomatini überhaupt?

Ganz einfach: Ein Tomatini ist eine pikante Abwandlung des klassischen Martinis – mit frischem Tomatensaft statt Olive oder Zwiebel. Klingt schräg? Vielleicht. Aber der Geschmack überzeugt. Ursprünglich wurde der Cocktail 2011 vom Mixologen Jimmy Barrat in Dubai erfunden – und erlebt jetzt ein überraschendes Comeback auf den Getränkekarten in New York, London und Berlin. Und ja: 2025 ist ganz klar das Jahr der herzhaften Drinks.

Warum passt der Tomatini so gut in den Sommer?

Weil er alles mitbringt, was wir uns an heißen Tagen wünschen:

Frische durch Zitrone

Kühle durch Eis und Wodka

Würze durch Tomate, Salz & Pfeffer

Und das Beste: Er schmeckt nach mehr – ohne zu schwer zu sein

Ob beim Picknick im Park, beim Sundowner auf dem Balkon oder als Hingucker auf der Gartenparty: Mit einem Tomatini in der Hand wirken Sie automatisch wie jemand, der’s verstanden hat.

Tomatini selbst mixen – so geht’s

Zutaten (für 1 Drink):

3 frische Kirschtomaten

60 ml Wodka

15 ml frisch gepresster Zitronensaft

2 Spritzer Kochsalzlösung (20g Meersalz auf 80g Wasser)

15 ml Zuckersirup (2 Teile Zucker auf 1 Teil Wasser)

2,5 ml weißer Balsamico-Essig

Zubereitung:

Ein schönes Coupe-Glas kalt stellen. Die Kirschtomaten im Shaker muddeln (also zerdrücken). Alle anderen Zutaten dazugeben. Eis rein, kräftig shaken. Durch ein feines Sieb ins Glas abseihen (fine strain). Mit schwarzem Pfeffer bestreuen und mit einer aufgeschnittenen Kirschtomate am Glasrand garnieren.

Ob Sie nun Cocktail-Fan, Tomatenliebhaber:in oder einfach auf der Suche nach dem nächsten It-Getränk sind – der Tomatini hat alles, was ein moderner Sommerdrink braucht: Charakter, Frische und einen Hauch Extravaganz. Und ganz ehrlich – mal was anderes als immer nur süß!