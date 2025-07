Absurde Kombi: Ist Dirty Coconut Coke der kontroverseste Drink des Sommers?

Ein neuer Sommerdrink macht gerade die Runde – und sorgt für ordentlich Wirbel! Die einen lieben ihn, die anderen schütteln den Kopf. Ob genial oder total daneben? Finden Sie selbst heraus, was hinter dem mysteriösen „Dirty Coconut Coke“ steckt.

Lust auf eine Erfrischung, die Ihre Geschmacksknospen gleichzeitig verwirrt und verführt? Voilà: Dirty Coconut Coke. Der Name klingt wie ein Beach-Party-Geheimcode – und irgendwie ist er das auch. Dieser Drink ist sommerlich, seltsam und verdächtig lecker. Aber Achtung: Die Meinungen gehen auseinander.

Was ist Dirty Coconut Coke?

Die Zubereitung ist so einfach wie ungewöhnlich:

Eiswürfel ins Glas,

Cola drüber,

und dann – ja, wirklich – einen Schuss Kokosmilch.

Das Ergebnis? Eine süß-cremige Mischung, irgendwo zwischen Softdrink, Dessert und karibischem Urlaubsgefühl. Und wem das noch nicht "dirty" genug ist, der macht’s wie die Party-Profis und gibt einen Schuss Malibu obendrauf. Cheers!

Team "Lecker!" vs. Team "Lass mal..."

Während einige TikTok-Creator:innen und Influencer:innen bereits begeistert an ihrer Dirty Coconut Coke nippen, gibt es auch kritische Stimmen.

Die Lager im Überblick:

Team Yay: „So cremig! So exotisch! So Instagrammable!“

Team Malibu: „Kokosmilch ja – aber bitte nur mit Schuss. Sonst fehlt der Spaß!“

Team Cola pur: „Warum sollte man Cola überhaupt verändern? Sie ist doch perfekt, wie sie ist!“

Der neue Cola-Drink des Sommers?

Ob Genie-Streich oder Geschmackskatastrophe – fest steht: Dirty Coconut Coke ist das Gesprächsthema des Sommers. Und manchmal ist es eben genau das Ungewöhnliche, das für Überraschungen sorgt.

Also, wenn Sie diesen Sommer nur einen Drink probieren, der Ihre Freund:innen in eine hitzige Diskussion verwickelt: Let it be this one.Wer weiß – vielleicht ist es ja Liebe auf den ersten (Coconut-)Sip.