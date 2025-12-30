Liebeshoroskop 2026: So stehen Ihre Liebessterne laut Gerda Rogers

Seit mehr als 30 Jahren blickt Sternen-Lady Gerda Rogers als Astrologie-Instanz Nummer 1 für die Österreicher, aber auch für internationale Klienten in die Sterne. Im großen Liebeshoroskop verrät die Star-Astrologin welche romantischen Einflüsse das kommende Jahr auf Ihr Sternzeichen hat.

Widder (21. März – 20. April)

Lassen Sie sich lieber vom Verstand leiten als von impulsiven Gefühlen. Sonst könnte Saturn immer wieder für Ernüchterung sorgen.

JÄNNER: Alles zu seiner Zeit! Gedulden Sie sich bis zum 18.1., dann ist die Verunsicherung der ersten Wochen schnell wieder vergessen. Es wird wieder leichter und lustiger.

FEBRUAR: Sich in bewährten Beziehungen impulsiv und rebellisch zu geben, ist keine gute Idee. Ihre Liebe kommt jetzt auf den Prüfstand Saturns und der fordert Vernunft.

MÄRZ: Voreilige Entscheidungen könnten Sie bald bereuen. Nehmen Sie sich lieber Zeit für einfühlsame und verständnisvolle Aussprachen! Die könnten die Liebe wiederbeleben.

APRIL: Geben Sie sich nicht streitlustig und führen Sie sich lieber die Vorzüge bewährten Zusammenhalts vor Augen. Es geht jetzt darum, vernünftige Grenzen zu definieren.

MAI: Kommunikation ist jetzt der wichtigste Motor der Liebe. Viel miteinander zu reden, kann mehr Nähe schaffen. Andernfalls könnte es ab dem 20.5. wieder kritisch werden.

JUNI: Ab dem 14.6. tun sich neue Chancen auf. Man findet Sie sehr attraktiv und flirtet gerne mit Ihnen. Singles sollten aber keinen Druck machen, Gebundene keine Dummheiten.

JULI: Bis 9.7. regieren Lebensfreude und Leichtigkeit. Freuen Sie sich auf nette Urlaubsflirts! Danach ist aber wieder die Vernunft am Wort und erwartet Alltagstauglichkeit.

AUGUST: Ein spannungsgeladener Monat. Ziehen Sie sich lieber ein bisschen zurück und denken Sie mal über Ihre Erwartungen nach, statt sich neue Enttäuschungen einzuhandeln.

SEPTEMBER: Mars sorgt immer noch für Unruhe. Fühlen Sie sich überfordert oder eingeengt? Gehen Sie mal Ihren Gefühlen auf den Grund! Mehr Nähe zuzulassen, könnte sich lohnen.

OKTOBER: Alles oder nichts ist die Devise unter der Skorpion-Venus. Wenn Sie nur auf ein erotisches Abenteuer aus sind, könnte die Rechnung dafür sehr unangenehm ausfallen.

NOVEMBER: Singles müssen schon eine Extraportion Charme auspacken, um eine Chance zu haben. In bestehenden Beziehungen sollten Sie eher auf eine Nachdenkpause gefasst sein.

DEZEMBER: Gut, wenn endlich wieder die Vernunft am Wort ist, und Sie endlich bereit sind, sich ohne Wenn und Aber auf Ihren Partner einzulassen. Dann endet das Jahr versöhnlich.

Stier (21. April – 20. Mai)

Einem liebesbetonten Frühjahr und heißen Sommerwochen könnte ein ernüchternder Herbst folgen. Es kommt auf die richtige Distanz an.

JÄNNER: Packen Sie Ihr Liebesglück bis 17.1. am Schopf! Singles werden da bestimmt fündig, Gebundene sollten sich Zeit nehmen, um beglückende Tage mit dem Partner zu genießen.

FEBRUAR: Spannungen und Differenzen liegen in der Luft. Fühlen Sie sich zu sehr bedrängt oder fühlt sich Ihr Partner eingeengt? Nehmen Sie sich jetzt viel Zeit zum Reden!

MÄRZ: Romantische Gefühle gewinnen wieder die Oberhand. Ab dem 7.3. sollten Sie unter der Widder-Venus aber etwas mehr Temperament an den Tag legen. Bloß nicht zu zaghaft!

APRIL: Sie stehen jetzt wieder ganz hoch im Kurs. Venus in Ihrem Zeichen lässt Sie besonders begehrenswert erscheinen. Singles dürfen auch ruhig mal die Initiative ergreifen.

MAI: Frühlingsgefühle: Nun darf nach Herzenslust geflirtet werden. Sie wissen aber ohnehin genau, was Sie wollen. Trotzdem etwas lockerer! Man will sich gut unterhalten.

JUNI: Bis 13.6. darf gekuschelt werden. Ein guter Moment auch, um an Familiengründung und Nestbau zu denken. Drängen Sie nur nicht, sonst wendet man sich ab dem 14.6. wieder ab!

JULI: Ab dem 10.7. stehen Sie wieder ganz hoch im Kurs. Gehen Sie mit dieser Gunst nicht zu nachlässig um! Gemeinsam unterwegs zu sein, ist der Liebe besonders förderlich.

AUGUST: Reden Sie jetzt nicht zu viel über gemeinsame Zukunftspläne! Man will jetzt vor allem das Dolce Vita genießen. Mit hausbackener Romantik weiß man wenig anzufangen.

SEPTEMBER: Ab dem 11.9. dürfen endlich Nägel mit Köpfen gemacht werden. Das bedarf eines klaren Bekenntnisses zu unverbrüchlichem Zusammenhalt. Ziehen Sie bloß keine Grenzen!

OKTOBER: Wer sich gegen die totale Vereinnahmung zur Wehr gesetzt hat, sollte sich jetzt Zeit für sich selbst nehmen. Streiten Sie auch nicht, ziehen Sie sich einfach mal zurück!

NOVEMBER: Jetzt lassen sich vielleicht gangbare Kompromisse finden. Zeigen Sie auf jeden Fall mehr Wohlwollen und kommen Sie dem Partner entgegen. Das könnte heilsam sein.

DEZEMBER: Sie sind zwar sicher alltagstauglich, aber mit Ihrer pragmatischen Haltung werden Sie kaum die Leidenschaft entfachen, nach der man sich sehnt. Nehmen Sie es gelassen!

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

Nachdem sich Saturn verabschiedet, hat die Liebe wieder freie Bahn. In altbewährten Beziehungen ebenso wie für glückliche Singles.

JÄNNER: Dieser letzte Monat unter der Kuratel Saturns gibt Ihnen Gelegenheit, vernünftig Bilanz zu ziehen und endlich wieder Ordnung in Ihren Liebeshaushalt zu bringen.

FEBRUAR: Wieder übermütig? Keine Voreiligkeiten, auch wenn Sie sich von Venus und Mars stimuliert fühlen, sonst handeln Sie sich ab 12.2. doch noch eine Enttäuschung ein!

MÄRZ: Wenig Liebeslust nach all dem Frust? Das wäre schade, denn Venus bringt ab dem 7.3. Feuer und Leidenschaft ins Spiel. Lassen Sie sich nur nicht zu spontanen Abenteuern hinreißen.

APRIL: Jetzt erwachen wohl auch bei Ihnen Frühlingsgefühle. Ideal, um mal Nägel mit Köpfen zu machen. Unter der Stier-Venus sind ohnehin nur ernsthafte Absichten gefragt.

MAI: Gut, wenn Sie endlich wissen, was Sie wollen, denn bis 19.5. haben Sie alle Optionen. Bewährter Zusammenhalt lässt sich wieder festigen. Singles winken neue Chancen.

JUNI: Wer soweit ist, familiär nahe zusammenzurücken bzw. ein Jawort zu wagen, trifft damit bis 13.6. den richtigen Zeitpunkt. Sie sollten nur mehr Sinn für Romantik zeigen.

JULI: Lassen Sie bis 9.7. Lust und Lebensfreude regieren! Danach wird es Zeit, sich endlich auch als alltagstauglich zu erweisen. Stellen Sie sich, statt wieder zu fliehen!

AUGUST: Wieder mal hin und her gerissen zwischen der Sehnsucht nach Zweisamkeit und Ihrer Lust auf Abwechslung? Mit Ihrem Herzblatt auf Reisen zu gehen, wäre eine Lösung.

SEPTEMBER: Sie dürfen jetzt ruhig ein bisschen häuslicher werden. Das lässt sich durchaus mit starken Gefühlen verbinden. Räumen Sie die letzten Zweifel an Ihrer Loyalität aus!

OKTOBER: Bloß nicht zu selbstsüchtig unter dem abenteuerlustigen Löwe-Mars! Das könnte sich schneller rächen, als Sie denken. Es darauf ankommen zu lassen, ist keine gute Idee.

NOVEMBER: Jetzt können Sie sich überzeugen, dass sich die angenehmen Seiten des Lebens auch in harmonischer Zweisamkeit genießen lassen. Motto: Verwöhnen und verwöhnen lassen!

DEZEMBER: Wieder einmal ernüchtert? Seien Sie doch endlich mal bereit, auch Verantwortung zu übernehmen. Ein gemeinsam gemeisterter Alltag muss der Liebe keinen Abbruch tun.

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

Ihr Liebesleben kommt jetzt auf den Prüfstand Saturns. Gehen Sie vernünftig damit um: Überdenken Sie Ihre Haltung selbstkritisch!

JÄNNER: Dass es in Sachen Liebe kein einfaches Jahr wird, könnte sich schon unter der Venus-Opposition bis 17.1. zeigen. Da sind Geduld und Vernunft gefordert. Also cool bleiben!

FEBRUAR: Für manche Krebse könnte es Zeit werden, sich ganz neu zu orientieren. Seien Sie für alles offen und klammern Sie nicht, auch wenn sich ab 11.2. starke Gefühle regen!

MÄRZ: Bis 6.3. ist Ihnen Venus noch sehr gewogen, danach könnte es wieder turbulent werden. Bedrängen Sie Ihr Gegenüber nicht, das würde nur noch mehr Widerstand auslösen!

APRIL: Ziehen Sie erst einmal vernünftige Grenzen für sich selbst, denken Sie über Ihre Einstellung und Erwartungen nach und lassen Sie sich nicht zu Entscheidungen drängen!

MAI: Ab 19.5. kommen Sie endlich in ruhigere Gewässer und fühlen sich daher sicherer. Kommunikation ist jetzt am wichtigsten, um angeschlagene Beziehungen zu reparieren.

JUNI: Bis 13.6. ist man Ihnen sicher sehr gewogen, aber auch der prüfende Saturn kommt wieder ins Spiel: Wo sind Sie wirklich gut aufgehoben? Gut, wenn sich Vernunft durchsetzt.

JULI: Ein lustiger Familienurlaub könnte wieder mehr Sonnenschein in bewährtes Miteinander bringen. Für Singles gibt es sicher nette Sommerflirts, erwarten Sie nur nicht mehr!

AUGUST: Mars steht in Ihrem Zeichen und könnte Sie dazu verleiten, von anderen viel zu viel zu erwarten. Das kommt ab 7.8. sicher nicht gut an und könnte auch Krisen auslösen.

SEPTEMBER: Jetzt haben Sie mit Ihren Ambitionen viel bessere Chancen auf ein beglückendes Miteinander. Singles werden sicher fündig, in Partnerschaften blüht die Liebe wieder auf.

OKTOBER: An Zuneigung mangelt es bestimmt nicht. Haben Sie die Qual der Wahl? Vielleicht kommen Sie jetzt doch dahinter, dass Sie mit altbewährter Liebe am besten treffen.

NOVEMBER: Es wäre gut, sich viel großzügiger und toleranter zu zeigen. Man möchte Spaß haben und sich nicht wieder eingeengt fühlen. Nehmen Sie diese Lernaufgabe geduldig an!

DEZEMBER: Endlich bereit, die Dinge nüchterner zu sehen? Wenn die Vernunft das letzte Wort hat, könnte dieses Jahr noch sehr beglückend ausklingen und das neue ebenso beginnen.

Löwe (23. Juli – 23. August)

Nach kleinen Anlaufschwierigkeiten verleiht Jupiter Ihrem Liebesleben Flügel. Gut, wenn Sie Ihre Chancen auch ernsthafter nutzen.

JÄNNER: Sich vernünftig und verantwortungsbewusst zu zeigen, kommt unter der strengen Steinbock-Venus bis 17.1. am besten an. Es wäre klug, sich in dieser Hinsicht zu bewähren.

FEBRUAR: Vielleicht haben Sie Ihre Chancen überschätzt. Selbstgefälliges Auftreten ist zumindest bis 10.2. ein absolutes No-Go. Höchste Zeit, sich mehr in andere einzufühlen.

MÄRZ: Je mehr Fingerspitzengefühl und Empathie Sie aufbringen, desto besser. Dann kommt nach und nach auch mehr Feuer ins Spiel. Ab 7.3. kann es sehr leidenschaftlich werden.

APRIL: Lassen Sie sich nicht dazu verleiten, mehr zu verlangen, als man zu geben bereit ist. Wer Grenzen nicht respektiert, könnte bis 24.4. vor verschlossenen Türen stehen.

MAI: Am besten verordnen Sie sich selbst eine kleine Nachdenkpause und halten lieber etwas mehr Abstand. Man kann sich auch mal charmant unterhalten, ohne mehr zu verlangen.

JUNI: Gut, wenn Sie bereit sind, Ihren Familiensinn zur Schau zu tragen. Das hilft Ihrem Liebesglück sicher auf die Sprünge. Jede Menge Romantik und viel Herz inklusive.

JULI: Jetzt beginnt die Hochsaison für heiße Urlaubsflirts. Gebundene werden die heißen Nächte unter südlicher Sonne mit Ihrem Herzblatt sicher auch zu genießen wissen.

AUGUST: Ist Ihnen jetzt mehr nach Kuscheln und Romantik oder doch nach verführerischen Flirts zumute? Beides im richtigen Maß auszukosten, wird Sie vor Konflikten bewahren.

SEPTEMBER: Es ist jetzt definitiv Zeit, ganz eng zusammenzurücken und ein klares Bekenntnis abzugeben. Ab 11.9. gibt es keine halben Sachen mehr. Die Belohnung: wahre Leidenschaft.

OKTOBER: Versuchen Sie bloß nicht, das Kommando abzugeben. Das würde sehr schnell in aufreibende Machtkämpfe münden. Mit unbeugsamem Eigensinn gibt es nichts zu gewinnen.

NOVEMBER: Nun gewinnt die Liebe wieder viel mehr Leichtigkeit, die Lage entspannt sich. Singles dürfen nach Herzenslust flirten, sollten aber keinesfalls mit Gefühlen spielen.

DEZEMBER: Haben Sie sich zu weit aus dem Fenster gelehnt? Der Weg zurück könnte hart werden. Stellen Sie Ihre Verlässlichkeit und Ihre Loyalität nachdrücklich unter Beweis!

Jungfrau (24. August – 23. September)

Saturn zieht sich zurück und daher wendet sich alles zum Besseren. Die Liebe blüht wieder auf, für Singles und in Partnerschaften.

JÄNNER: Dass die massiv störende Saturn-Opposition so gut wie überstanden ist, zeigt sich bereits im Liebeshoch, mit dem Sie Mars und Venus zumindest bis zum 17.1. beschenken.

FEBRUAR: Unter der Venus-Opposition ab 11.2. sollten Sie sich sehr achtsam und feinfühlig verhalten, sonst könnte Ihnen Saturn doch noch einen Strich durch die Rechnung machen.

MÄRZ: Möglicherweise dauert es noch eine Weile, bis Sie herausfinden, was Sie wirklich wollen. Kein Wunder, dass Sie auf Gegenwind und Erwartungsdruck gefasst sein müssen.

APRIL: Ab 10.4. nimmt Ihre Entschlossenheit schon spürbar zu. Gut so, denn unter der Stier-Venus kommen Sie bis 24.4. hervorragend an. Nicht zögern, Chancen am Schopf packen!

MAI: Spätestens ab 19.5. wissen Sie ganz genau, was Sie wollen und was nicht. Wenn Sie Grenzen klar definieren, dürfen Sie klipp und klar ja sagen. Nur ein bisschen romantischer!

JUNI: Bis 13.6. sind gemeinsamer Nestbau und Familiengründung große Themen. Ältere Partnerschaften dürfen Romantik wiederentdecken. Zeit, wieder mal richtig zu kuscheln!

JULI: Unter dem Zwillinge-Mars könnte einige Unruhe aufkommen. Ab dem 10.7. ist man Ihnen aber auch besonders zugeneigt. Lassen Sie sich nicht auf riskante Abenteuer ein!

AUGUST: Romantische Highlights bis 6.8. Danach kommt es vor allem auf den richtigen Mix von Nähe und Distanz an. Seien Sie liebevoll und sehr aufmerksam, ohne zu drängen!

SEPTEMBER: Jetzt sollten Sie bereit sein, ohne Wenn und Aber ja zu sagen und ganz eng zusammenzurücken – ganz egal, ob mit einer neuen Liebe oder in einer bewährten Beziehung.

OKTOBER: Es könnte zu einem Tauziehen darum kommen, wer jetzt das Sagen hat. Besinnen Sie sich auf Ihre nüchterne, pragmatische Wesensart und gehen Sie entspannt damit um!

NOVEMBER: Alles wieder spielerischer und entspannter. Sie dürfen auch ruhig ein bisschen selbstbewusster auftreten. Das Gegenüber großzügig zu verwöhnen, kommt sicher gut an.

DEZEMBER: Wenn Sie jetzt in der Lage sind, mehr Nähe und Gefühl zuzulassen, könnte es ein besonders leidenschaftlicher Jahresausklang werden. Genießen Sie den Zusammenhalt!

Waage (24. September – 23. Oktober)

Keine leichte Übung: Saturn wird vieles infrage stellen, fordert aber auch Vernunft ein. Wo sind Sie denn wirklich gut aufgehoben?

JÄNNER: Das neue Jahr könnte Ihre Gefühle und Ihre Beziehungen auf eine harte Probe stellen. Das zeigt sich schon bis 17.1. Gehen Sie geduldig und betont vernünftig damit um!

FEBRUAR: Man bringt Ihnen wieder viel mehr Aufmerksamkeit und Zuneigung entgegen. Das könnte aber auch herausfordernd werden. Leichtfertig abzudriften, ist keine gute Idee.

MÄRZ: Sie entwickeln jetzt viel mehr Verständnis und Empathie für andere. Die erwartete oder erhoffte Resonanz kann sich unter der Venus-Opposition aber nicht einstellen.

APRIL: Mars kündigt rauen Gegenwind an. Zum Glück sind Sie imstande, vernünftige Grenzen zu ziehen, auch für sich selbst. Reden ist wichtig, um Missverständnisse zu klären.

MAI: Nehmen Sie eine klare Haltung ein, um sich mehr Respekt zu verschaffen. Der Liebe tut das bis 19.5. keinen Abbruch. Gehen Sie mit Ihrer Abgrenzung nur nicht zu weit!

JUNI: Es könnte sich lohnen, einer klaren Linie treu zu bleiben, wenn Sie auch in der Lage sind, mehr Nähe zuzulassen. Sie täten gut daran, diesem Gebot Saturns zu folgen.

JULI: Mars stimuliert Ihre Neugier und auch die Lust zu flirten. Da ist Spaß bis 9.7. garantiert. Danach könnte Sie allerdings die Stimme der Vernunft wieder einholen.

AUGUST: Sie könnten jetzt hin und her gerissen sein zwischen der Sehnsucht nach alter Geborgenheit und der Lust auf neue Begegnungen. Seelenfrieden stellt sich da nicht ein.

SEPTEMBER: Die emotionale Anspannung unter dem Krebs-Mars hält noch bis 28.9. Wenn Sie sich Fehler eingestehen und bewährte Nähe zulassen, wird ab dem 11.9. alles leichter.

OKTOBER: Mars und Jupiter könnten neuen Übermut wecken. Wenn Sie sich jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen, könnten Sie sich damit das Leben schwerer machen, als Sie dachten.

NOVEMBER: Jetzt kann Ihr Liebesleben endlich wieder voll aufblühen. Es könnte sich allerdings auch nur um ein Strohfeuer handeln, sofern die Vernunft nicht mit im Boot ist.

DEZEMBER: Alles oder nichts – das ist jetzt die Frage. Wenn der Verstand das letzte Wort hat, könnte sich auch Zerrüttetes wieder kitten lassen und wohltuenden Zusammenhalt stärken.

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

Freuen Sie sich auf ein immer wieder beglückendes Liebesjahr. Es gilt vor allem, die Balance zwischen Nähe und Distanz zu finden.

JÄNNER: Gut, wenn Sie klar sehen, die nicht zu überhörende Stimme der Vernunft bewusst wahrnehmen und sich einfach an einer zuverlässigen, soliden Zuneigung erfreuen können.

FEBRUAR: Es kommt Unruhe auf, die dem unberechenbaren Wassermann-Mars geschuldet ist. Zeigen Sie sich verständnisvoll, dann weiß man sich ab 11.2. gut bei Ihnen aufgehoben.

MÄRZ: Sie sollten die Initiative ergreifen und ab dem 7.3. auch entschlossen zur Sache kommen. Unter der feurigen Widder-Venus weiß man spontane Leidenschaft zu schätzen.

APRIL: Übertreiben Sie es nicht mit Ihrer Entschlossenheit, denn unter der Stier-Venus will man seine Grenzen respektiert wissen. Zurückhaltung, sonst droht Enttäuschung!

MAI: Stress könnte Sie jetzt einholen, sodass Ihnen kaum Energie für die Liebe bleibt. Ab dem 20.5. ist man Ihnen sehr gewogen, vielleicht geht dann doch ein bisschen was.

JUNI: Seien Sie doch zugänglicher! Gut, wenn sich bis 13.6. Kompromisse finden lassen, es wäre schade um Venus‘ Gunst. Sonst könnten Chancen ab 14.6. schnell dahin sein.

JULI: Legen Sie ein bisschen mehr Leichtigkeit an den Tag und genießen Sie nette Sommerflirts! Für die Belebung von Partnerschaften sind anregende Reisen das beste Rezept.

AUGUST: Ab dem 12.8. steht Mars im Krebs und stimuliert Ihre Lust auf verbindliche Zweisamkeit. Vorsichtiger! Unter der Waage-Venus will man sich nicht vereinnahmt fühlen.

SEPTEMBER: Haben Sie endlich die richtige Balance zwischen Distanz und Nähe gefunden? Das könnte ab dem 11.9. mit inniger Zuneigung honoriert werden. Der Zusammenhalt wächst.

OKTOBER: Ein erotisch brisanter Monat, der aber auch in heftige Auseinandersetzungen münden könnte. Wenn Sie bereit sind, sich zurückzunehmen, fahren Sie bestimmt besser.

NOVEMBER: Mars und Jupiter sorgen immer noch für enorme Unruhe. Lehnen Sie sich wegen eines Strohfeuers nicht zu weit aus dem Fenster und halten Sie den Ball lieber flach!

DEZEMBER: Jetzt sollte endlich wieder die Stimme der Vernunft am Wort sein, und das sicher nicht zu Ihrem Nachteil. Mit niemandem feiert man so gerne Weihnachten wie mit Ihnen.

Schütze (23. November – 21. Dezember)

Die saturnischen Hindernisse liegen bald hinter Ihnen, Jupiter bringt neue Optionen. Seien Sie trotzdem ein bisschen vernünftiger!

JÄNNER: Bändigen Sie mal Ihr Temperament und punkten Sie ausnahmsweise mit einer betont vernünftigen und seriösen Haltung! Ab dem 18.1. wird es ohnehin wieder viel lustiger.

FEBRUAR: Auch wenn Sie sehr aufgekratzt sind, sollten Sie es mit der Ausgelassenheit nicht übertreiben, sonst könnte der Spaß ab dem 11.2. ein sehr ernüchterndes Ende finden.

MÄRZ: Vielleicht ist Ihnen jetzt mal die Lust vergangen, immer wieder über die Stränge zu schlagen. Wenn Sie endlich einfühlsamer sind, wird Sie Venus reich dafür belohnen.

APRIL: Der Frühling fordert sein Recht, allerdings zieht Venus klare Grenzen. Wenn Sie damit gut umgehen können und auch mehr Sinn für Romantik zeigen, ist alles in Butter.

MAI: Bis 18.5. stimuliert Mars Ihre Neugier und Ihre Abenteuerlust, Ihre Erwartungen lassen sich bis dahin kaum erfüllen. Es könnte sich lohnen, endlich mehr Nähe zuzulassen.

JUNI: Bleiben Sie auf einer verlässlichen Linie, auch wenn Ihnen Venus ab dem 14.6. sehr verführerisch zuzwinkert. Andernfalls könnten Sie in unangenehme Konflikte geraten.

JULI: Vielleicht stellt Ihnen jetzt die Mars-Opposition die Rute ins Fenster. Wenn Sie nicht vernünftig einlenken, droht Frust. Es könnte auch zu echten Beziehungskrisen kommen.

AUGUST: Ab dem 12.8. könnte sich die Erkenntnis einstellen, dass Ihnen mehr Zusammenhalt guttäte. Unter der Waage-Venus sollten Sie Ihr Gegenüber aber nicht zu sehr bedrängen.

SEPTEMBER: An klaren Entscheidungen führt jetzt kein Weg vorbei. Sagen Sie laut und deutlich ja zum Miteinander und lassen Sie keinerlei Zweifel an Ihrer Loyalität aufkommen!

OKTOBER: Jupiter und Mars stacheln jetzt Ihre Liebes- und Abenteuerlust wieder enorm an. Wer da nur auf der Suche nach Selbstbestätigung ist, könnte sich Probleme einhandeln.

NOVEMBER: Venus lockt wieder besonders verführerisch. Selbst länger währende Beziehungen könnten wieder sehr aufregend werden, Singles brauchen bestimmt nicht lange zu suchen.

DEZEMBER: Wenig Bock auf Liebe? Wie wäre es, wenn Sie sich in Alltagstauglichkeit üben? Dann könnten Sie Vorzüge der Zweisamkeit entdecken, die Ihnen bisher verborgen waren.

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

Ihr Herrscher Saturn wird auch in Sachen Liebe für notwendige Bereinigung sorgen. Überdenken Sie deshalb Ihre Haltung rechtzeitig!

JÄNNER: Das Jahr beginnt vielversprechend. Venus und Mars in Ihrem Zeichen kündigen zumindest bis 17.1. ein absolutes Liebeshoch an. Ideal, um das Miteinander zu festigen.

FEBRUAR: Nehmen Sie jetzt alles ein bisschen lockerer. Bis 10.2. will man vor allem Spaß und Abwechslung. Ab dem 11.2. heißt es dann, viel verständnisvoller und empathischer werden.

MÄRZ: Mit welchen Spannungen Sie Saturn konfrontieren könnte, zeigt sich wohl schon unter der bockigen Widder-Venus ab dem 7.3. Bleiben Sie cool, agieren Sie nicht impulsiv!

APRIL: Ab dem 10.4. bläst scharfer Gegenwind. Venus zeigt allerdings, dass man großes Interesse an Ihnen hat. Gehen Sie vorsichtig damit um, spielen Sie nicht mit dem Feuer!

MAI: Unter dem vernünftigen Stier-Mars sollte sich alles wieder beruhigen, die Venus-Opposition verlangt aber viel mehr Nähe, zu der Sie jetzt wohl gar nicht bereit sind.

JUNI: Gehen Sie ein bisschen mehr aus sich heraus, punkten Sie spätestens ab Mitte des Monats mit einer großzügigen, toleranten Haltung und mehr Freude am Liebesspiel!

JULI: Unter der freundlichen Jungfrau-Venus ist man Ihnen wieder sehr gewogen, allerdings besteht jetzt auch die Gefahr, aneinander vorbeizureden. Seien Sie ein bisschen geduldiger!

AUGUST: Probleme und Krisen könnten sich schon unter dem Venus-Quadrat ab dem 7.8. ankündigen und sich unter der Mars-Opposition ab 12.8. verschärfen. Bleiben Sie vernünftig!

SEPTEMBER: Erwartet man zu viel von Ihnen? Wenn Sie bereit sind, einzulenken und sich zum Zusammenhalt bekennen, kann alles gut werden. Andernfalls könnte es das gewesen sein.

OKTOBER: Gut, wenn Sie Ihre Einstellung einmal gründlich überdenken, ohne sich voreilig zu entscheiden. Auch in bewährten Beziehungen sind grundsätzliche Klärungen angesagt.

NOVEMBER: Es könnte nochmals sehr kritisch werden, wenn Sie dem Partner jetzt nicht mehr Aufmerksamkeit und Wohlwollen schenken. Man braucht Anerkennung und keine Kritik.

DEZEMBER: Vernünftige Einsicht könnte endlich die Oberhand behalten und zur Erkenntnis führen, dass Sie in der Zweisamkeit doch gut aufgehoben sind. Auch in erotischer Hinsicht.

Wassermann (21. Januar – 19. Februar)

Es könnte ein etwas turbulentes Liebesjahr werden. An Spaß und Abwechslung besteht kein Mangel. Treiben Sie es nur nicht zu bunt!

JÄNNER: Legen Sie ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit an den Tag und punkten Sie mal mit Verantwortungsbewusstsein und Verlässlichkeit! Ab dem 18.1. gibt’s wieder mehr Spaß.

FEBRUAR: Bis 10.2. sind Sie der Star der Faschingssaison. Dann wird es Zeit, ein bisschen leiser aufzutreten und viel mehr Feingefühl und Verständnis an den Tag zu legen.

MÄRZ: So viel Sinn für Romantik würde man Ihnen gar nicht zutrauen. Ab dem 7.3. dürfen Sie aber ruhig etwas mehr Feuer entfachen. Da ist man auch für spontane Abenteuer offen.

APRIL: Mars verleiht Ihren Ambitionen großen Nachdruck. Aber ohne Geduld lässt sich trotzdem nichts bewegen. Der Respekt vor Grenzen anderer sollte an erster Stelle stehen.

MAI: Legen Sie sich bis 18.5. richtig ins Zeug, denn bis dahin ist man Ihnen ganz besonders gewogen. Danach sollten Sie sich gut überlegen, wie ernst es Ihnen wirklich ist.

JUNI: Häuslichkeit, Familiensinn und Kuscheln stehen jetzt auf dem Programm. Eigentlich ganz und gar nicht Ihr Ding. Wer es nicht probieren will, sollte Abstand halten.

JULI: Haben Sie etwas mit Familienplanung am Hut? Wenn nicht, dann ersparen Sie sich lieber Ärger und bleiben noch in Deckung. Speziell unter der Venus-Opposition ab 14.7.!

AUGUST: Gelegenheit macht Liebe. Brechen Sie in den Urlaub auf und genießen Sie heiße Flirts am Strand oder Pool! Wer mit dem Partner unterwegs ist, hat sicher auch Spaß.

SEPTEMBER: Jetzt könnte es ziemlich ernst werden, wenn auch nicht in Ihrem Sinne. Spielen Sie also bloß nicht mit Gefühlen, Sie könnten sich die Finger ordentlich verbrennen.

OKTOBER: Gebundene, die sich zu viel herausgenommen haben, könnten jetzt die unerfreuliche Rechnung präsentiert bekommen. Es wäre gut, sich einsichtig und eher kleinlaut zu geben.

NOVEMBER: Der charmanten Waage-Venus werden Sie kaum widerstehen können, zumal Sie selbst bestens ankommen. Kann aber nur klappen, wenn es nicht nach Ihrem Kopf gehen muss.

DEZEMBER: Je nüchterner und pragmatischer Sie sich Beziehungsfragen stellen, desto eher kommen Sie mit Erwartungen zurecht, die Ihnen gar nicht schmecken. Fügen Sie sich mal!

Fische (20. Februar – 20. März)

Verunsicherung und Leidensdruck unter Saturn sind überstanden. Jetzt werden sich endlich wieder beglückende neue Chancen auftun.

JÄNNER: Sie dürfen schon durchatmen. Die schweren saturnischen Prüfungen sind so gut wie überstanden. Ruhe und Sicherheit kehren wieder ein. Und ab 18.1. auch genügend Spaß.

FEBRUAR: Venus in Ihrem Zeichen gibt Ihrem Liebesleben ab 11.2. enormen Auftrieb. Alle Krisen vergessen, die Liebe blüht wieder auf. Tolle neue Chancen gibt es auch für Singles.

MÄRZ: Singles dürfen alle Schüchternheit abstreifen und die Initiative ergreifen. Unter der heißblütigen Widder-Venus wird nicht lange gefackelt. Zeit, den Frühling einzuläuten!

APRIL: Sie werden immer mutiger. Die Sicherheit, die Sie ausstrahlen, wirkt sich auch auf Partnerschaften erfrischend aus. Junge Liebe darf jetzt Nägel mit Köpfen machen.

MAI: Bis 19.5. kommt etwas Unruhe auf. Stehen Sie gelassen über den Dingen. Das Blatt wendet sich am 20.5. Lassen Sie die Hochzeitsglocken läuten und sagen Sie einfach ja!

JUNI: Sie sind sicher genug, um Grenzen vernünftig zu definieren. Romantik und Kuscheln haben bis 14.6. Hochsaison. Über Rückzugsmöglichkeiten sollten Sie aber auch verfügen.

JULI: Regt sich jetzt das Bedürfnis nach mehr Ruhe und Rückzug? Nehmen Sie sich, was Sie brauchen, um sich wohler zu fühlen. Ein bisschen Dolce Vita täte Ihnen aber auch gut.

AUGUST: Sie wünschen sich wieder mehr Nähe und wollen sich geborgen fühlen. Das benötigt etwas Fingerspitzengefühl, um den Partner mit Ihren Erwartungen nicht zu überfordern.

SEPTEMBER: Sie sind immer noch sehr anhänglich. Seien Sie ein bisschen geduldiger, setzen Sie auf Zeit und drängen Sie nicht! Ab dem 11.9. kriegen Sie ohnehin, was Sie wollen.

OKTOBER: Bis 25.10. sind Sie wieder ganz besonders begehrt. Passen Sie aber gut auf, dass man keine Spielchen mit Ihnen spielt. Daher möglichst selbstbewusst und souverän!

NOVEMBER: Gönnen Sie Ihrer Sehnsucht nach Symbiose eine kleine Atempause und genießen Sie die charmanten, aber eher unverbindlichen Flirts unter der verspielten Waage-Venus!

DEZEMBER: Keine Angst, auch wenn Sie die Mars-Opposition wieder einmal verunsichert. Sie werden es sicher nicht bereuen, wenn Sie über Ihren Schatten in die Zweisamkeit springen.

Nutzen Sie die astrologischen Einblicke von Gerda Rogers, um Ihr Liebesleben 2026 bewusst zu gestalten und neue Chancen in der Liebe zu ergreifen!