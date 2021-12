Sieben Todesfälle und 18 Intensivpatienten im Burgenland

117 Personen in den Spitälern

Im Burgenland sind am Dienstag inklusive Nachmeldungen sieben Todesfälle im Zusammenhang mit Corona zu verzeichnen gewesen. Laut dem Koordinationsstab Coronavirus befinden sich derzeit 117 an Covid-19 erkrankte Personen in Spitalsbehandlung, 18 davon auf der Intensivstation - vor einer Woche waren es 14 Intensivpatienten. Die Zahl der Neuinfektionen betrug 106.

227.063 Burgenländer erhielten mindestens ihre erste Teilimpfung. 212.183 Personen sind zweimal geimpft und 90.283 holten sich ihre Auffrischungsimpfung.