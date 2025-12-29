Liebes-Kompass: Diese Sternzeichen passen 2026 perfekt zusammen

Die Sternzeichen beeinflussen nicht nur unser Wesen, sondern auch, wie wir uns mit anderen Menschen verstehen. Im Folgenden schauen wir uns an, welche Sternzeichen 2026 besonders gut zusammenpassen und welche eher nicht.

Die Sterne können viel über unsere Beziehungen verraten! Doch welche Sternzeichen harmonieren im neuen Jahr am besten miteinander? Hier kommt eine Übersicht über die besten Paare und die weniger kompatiblen Kombinationen.

Widder (21. März – 20. April)

An der Speerspitze der Tierkreiszeichen steht ein Kämpferherz. Es geht mutig voran und verhilft Initiativen zum Durchbruch. Der Widder, ein Feuerzeichen, das vor Tatendrang brennt. Seine Geduld sollten Sie aber nicht strapazieren.

Mit wem der Widder kann:

Zwillinge

Löwe

Schütze

Gute Alternativen:



Widder

Skorpion

Wassermann

Mit diesen Sternzeichen harmoniert es gar nicht:

Krebs

Steinbock

Waage

Stier (21. April – 20. Mai)

Was der Stier einmal besitzt, lässt er so schnell auch nicht mehr los – ein Herz genauso wie alles Materielle. Und nur ein klar abgegrenztes Revier gibt ihm Sicherheit, Stabilität und Kontinuität. Veränderungen nicht erwünscht.

Mit wem der Stier kann:

Stier

Jungfrau

Fische

Gute Alternativen:



Krebs

Steinbock

Mit diesen Sternzeichen harmoniert es gar nicht:

Löwe

Skorpion

Wassermann

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

Die Meister der Kommunikation: Wenn Sie auf dem neuesten Stand der Dinge sein wollen, dann fragen Sie am besten Zwillinge! Wenn Sie Ihre Informationen mit anderen teilen möchten, dann sagen Sie es Zwillingen!

Mit wem der Zwilling kann:

Zwilling

Löwe

Wassermann

Gute Alternativen:



Widder

Waage

Mit diesen Sternzeichen harmoniert es gar nicht:

Skorpion

Steinbock

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

Der Krebs ist der fürsorglichste Wegbegleiter. Traditionsbewusstsein, Heimatverbundenheit und ein starker Familiensinn zeichnen ihn aus. Nehmen Sie auf seine sensible Seele Rücksicht!

Mit wem der Krebs kann:

Skorpion

Fische

Gute Alternativen:

Stier

Krebs

Mit diesen Sternzeichen harmoniert es gar nicht:

Widder

Waage

Steinbock

Schütze

Löwe (23. Juli – 23. August)

Man muss nur den Sonderstatus, der Löwen innewohnt, respektieren. Sie sind mutige und großzügige Beschützer, loyale Freunde, feurige Liebhaber, einfach wunderbare Weggefährten, die das Herz am rechten Fleck haben.

Mit wem der Löwe kann:

Widder

Zwillinge

Löwe

Schütze

Mit diesen Sternzeichen harmoniert es gar nicht:

Stier

Skorpion

Steinbock

Fische

Jungfrau (24. August – 23. September)

Der dienstbare Geist im Tierkreis, auf den man sich immer verlassen kann. Er ist immer zur Stelle, wenn Ordnung, Fleiß, Hausverstand und soziales Verantwortungsbewusstsein gefragt sind.

Mit wem die Jungfrau kann:

Jungfrau

Steinbock

Gute Alternativen:



Skorpion

Mit diesen Sternzeichen harmoniert es gar nicht:

Stier

Zwillinge

Waage

Schütze

Fische

Waage (24. September – 23. Oktober)

Diplomatie ist die große Stärke der Waage, Konsens und Harmonie sind ihre Mission. Sie ist vielleicht auch das größte politische Talent. Ihrem Charme kann man sich kaum entziehen. Sie darf nur nicht aus dem Gleichgewicht geraten.

Mit wem die Waage kann:

Wassermann

Gute Alternativen:



Zwillinge

Waage

Schütze

Mit diesen Sternzeichen harmoniert es gar nicht:

Widder

Krebs

Jungfrau,

Steinbock

Fische

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

Der Skorpion kennt keine Kompromisse. Sein unwiderrufliches Motto lautet: ,,Ganz oder gar nicht!“ Das faszinierende Geheimnis, das den Skorpion umweht, liegt in seinem magischen Charisma und in der Tiefe seiner Gefühle.

Mit wem der Skorpion kann:

Krebs

Skorpion

Fische

Gute Alternativen:



Widder

Jungfrau

Steinbock

Mit diesen Sternzeichen harmoniert es gar nicht:

Stier

Löwe

Wassermann

Schütze (23. November – 21. Dezember)

Rastlos und pfeilschnell, so präsentiert sich der Schütze. Kein anderes Sternzeichen braucht so viel Luft und Bewegungsfreiheit. Die Sinn- und Ideensucher sollte man niemals an die kurze Leine legen, möchte man sie behalten.

Mit wem der Schütze kann:

Widder

Löwe

Schütze

Wassermann

Gute Alternativen:



Waage

Mit diesen Sternzeichen harmoniert es gar nicht:

Krebs

Jungfrau

Steinbock

Fische

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

Verlässlich, verantwortungsbewusst und ausgestattet mit einem realistischen Blick auf das Wesentliche, geht der Steinbock seinen Weg und steuert unbeirrbar seinen Zielen entgegen – bis er sie auch erreicht.

Mit wem der Steinbock kann:

Jungfrau

Gute Alternativen:



Stier

Skorpion

Steinbock

Fische

Mit diesen Sternzeichen harmoniert es gar nicht:

Widder

Zwillinge

Krebs

Löwe

Waage

Schütze

Wassermann (21. Januar – 19. Februar)

Die Wassermänner sind die wahren Freunde und um das Wohl aller bemüht. Sie sind die größten Nonkonformisten unter den Sternzeichen und auf ständiger Suche nach Freiheit. Manchmal sind sie sehr exzentrisch.

Mit wem der Wassermann kann:

Zwillinge

Waage

Schütze

Wassermann

Gute Alternativen:

Widder

Mit diesen Sternzeichen harmoniert es gar nicht:

Stier

Skorpion

Fische (20. Februar – 20. März)

Die Kinder Neptuns sind einfühlsam, verständnisvoll und sozial. Im Reich der Ideen haben die Fische ihr eigentliches Zuhause. Sie sind überaus sensible und verletzliche Seelen, auch wenn man es ihnen nicht immer anmerkt.

Mit wem die Fische können:

Skorpion

Fische

Gute Alternativen:



Stier

Krebs

Steinbock

Mit diesen Sternzeichen harmoniert es gar nicht:

Jungfrau

Waage

Schütze

Wer weiß, vielleicht hilft es ja, einen Blick auf die Astrologie zu werfen, bevor man in die nächste Beziehung geht!