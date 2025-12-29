Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Madonna
Madonna
Startseite Astro Beauty Family Fashion Karriere Life Love Shopping
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Madonna
  3. Astro
Liebes-Kompass: Diese Sternzeichen passen 2026 perfekt zusammen
© Getty Images

Astro-Liebe

Liebes-Kompass: Diese Sternzeichen passen 2026 perfekt zusammen

29.12.25, 08:15
Teilen

Die Sternzeichen beeinflussen nicht nur unser Wesen, sondern auch, wie wir uns mit anderen Menschen verstehen. Im Folgenden schauen wir uns an, welche Sternzeichen 2026 besonders gut zusammenpassen und welche eher nicht.

Die Sterne können viel über unsere Beziehungen verraten! Doch welche Sternzeichen harmonieren im neuen Jahr am besten miteinander? Hier kommt eine Übersicht über die besten Paare und die weniger kompatiblen Kombinationen.

Liebes-Kompass: Diese Sternzeichen passen 2026 perfekt zusammen
© Getty Images

Widder (21. März – 20. April)

An der Speerspitze der Tierkreiszeichen steht ein Kämpferherz. Es geht mutig voran und verhilft Initiativen zum Durchbruch. Der Widder, ein Feuerzeichen, das vor Tatendrang brennt. Seine Geduld sollten Sie aber nicht strapazieren.

Mit wem der Widder kann:

  • Zwillinge
  • Löwe
  • Schütze

Gute Alternativen:

  • Widder
  • Skorpion
  • Wassermann

Mit diesen Sternzeichen harmoniert es gar nicht:

  • Krebs
  • Steinbock
  • Waage

Stier (21. April – 20. Mai)

Was der Stier einmal besitzt, lässt er so schnell auch nicht mehr los – ein Herz genauso wie alles Materielle. Und nur ein klar abgegrenztes Revier gibt ihm Sicherheit, Stabilität und Kontinuität. Veränderungen nicht erwünscht.

Mit wem der Stier kann:

  •  Stier
  • Jungfrau
  • Fische

Gute Alternativen:

  • Krebs
  • Steinbock

Mit diesen Sternzeichen harmoniert es gar nicht:

  • Löwe
  • Skorpion
  • Wassermann

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

Die Meister der Kommunikation: Wenn Sie auf dem neuesten Stand der Dinge sein wollen, dann fragen Sie am besten Zwillinge! Wenn Sie Ihre Informationen mit anderen teilen möchten, dann sagen Sie es Zwillingen!

Mit wem der Zwilling kann:

  •  Zwilling
  • Löwe
  • Wassermann

Gute Alternativen:

  • Widder
  • Waage

Mit diesen Sternzeichen harmoniert es gar nicht:

  • Skorpion
  • Steinbock

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

Der Krebs ist der fürsorglichste Wegbegleiter. Traditionsbewusstsein, Heimatverbundenheit und ein starker Familiensinn zeichnen ihn aus. Nehmen Sie auf seine sensible Seele Rücksicht!

Mit wem der Krebs kann:

  • Skorpion
  • Fische

Gute Alternativen:

  • Stier
  • Krebs

Mit diesen Sternzeichen harmoniert es gar nicht:

  • Widder
  • Waage
  • Steinbock
  • Schütze

Löwe (23. Juli – 23. August)

Man muss nur den Sonderstatus, der Löwen innewohnt, respektieren. Sie sind mutige und großzügige Beschützer, loyale Freunde, feurige Liebhaber, einfach wunderbare Weggefährten, die das Herz am rechten Fleck haben.

Mit wem der Löwe kann:

  • Widder
  • Zwillinge
  • Löwe
  • Schütze

Mit diesen Sternzeichen harmoniert es gar nicht:

  • Stier
  • Skorpion
  • Steinbock
  • Fische

Jungfrau (24. August – 23. September)

Der dienstbare Geist im Tierkreis, auf den man sich immer verlassen kann. Er ist immer zur Stelle, wenn Ordnung, Fleiß, Hausverstand und soziales Verantwortungsbewusstsein gefragt sind.

Mit wem die Jungfrau kann:

  • Jungfrau
  • Steinbock

Gute Alternativen:

  • Skorpion

Mit diesen Sternzeichen harmoniert es gar nicht:

  • Stier
  • Zwillinge
  • Waage
  • Schütze
  • Fische

Waage (24. September – 23. Oktober)

Diplomatie ist die große Stärke der Waage, Konsens und Harmonie sind ihre Mission. Sie ist vielleicht auch das größte politische Talent. Ihrem Charme kann man sich kaum entziehen. Sie darf nur nicht aus dem Gleichgewicht geraten.

Mit wem die Waage kann:

  • Wassermann

Gute Alternativen:

  • Zwillinge
  • Waage
  • Schütze

Mit diesen Sternzeichen harmoniert es gar nicht:

  • Widder
  • Krebs
  • Jungfrau,
  • Steinbock
  • Fische

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

Der Skorpion kennt keine Kompromisse. Sein unwiderrufliches Motto lautet: ,,Ganz oder gar nicht!“ Das faszinierende Geheimnis, das den Skorpion umweht, liegt in seinem magischen Charisma und in der Tiefe seiner Gefühle.

Liebes-Kompass: Diese Sternzeichen passen 2026 perfekt zusammen
© Getty Images

Mit wem der Skorpion kann:

  • Krebs
  • Skorpion
  • Fische

Gute Alternativen:

  • Widder
  • Jungfrau
  • Steinbock

Mit diesen Sternzeichen harmoniert es gar nicht:

  • Stier
  • Löwe
  • Wassermann

Schütze (23. November – 21. Dezember)

Rastlos und pfeilschnell, so präsentiert sich der Schütze. Kein anderes Sternzeichen braucht so viel Luft und Bewegungsfreiheit. Die Sinn- und Ideensucher sollte man niemals an die kurze Leine legen, möchte man sie behalten.

Mit wem der Schütze kann:

  • Widder
  • Löwe
  • Schütze
  • Wassermann

Gute Alternativen:

  • Waage

Mit diesen Sternzeichen harmoniert es gar nicht:

  • Krebs
  • Jungfrau
  • Steinbock
  • Fische

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

Verlässlich, verantwortungsbewusst und ausgestattet mit einem realistischen Blick auf das Wesentliche, geht der Steinbock seinen Weg und steuert unbeirrbar seinen Zielen entgegen – bis er sie auch erreicht.

Mit wem der Steinbock kann:

  • Jungfrau

Gute Alternativen:

  • Stier
  • Skorpion
  • Steinbock
  • Fische

Mit diesen Sternzeichen harmoniert es gar nicht:

  • Widder
  • Zwillinge
  • Krebs
  • Löwe
  • Waage
  • Schütze

Wassermann (21. Januar – 19. Februar)

Die Wassermänner sind die wahren Freunde und um das Wohl aller bemüht. Sie sind die größten Nonkonformisten unter den Sternzeichen und auf ständiger Suche nach Freiheit. Manchmal sind sie sehr exzentrisch.

Mit wem der Wassermann kann:

  • Zwillinge
  • Waage
  • Schütze
  • Wassermann

Gute Alternativen:

  • Widder

Mit diesen Sternzeichen harmoniert es gar nicht:

  • Stier
  • Skorpion

Fische (20. Februar – 20. März)

Die Kinder Neptuns sind einfühlsam, verständnisvoll und sozial. Im Reich der Ideen haben die Fische ihr eigentliches Zuhause. Sie sind überaus sensible und verletzliche Seelen, auch wenn man es ihnen nicht immer anmerkt.

Mit wem die Fische können:

  • Skorpion
  • Fische

Gute Alternativen:

  • Stier
  • Krebs
  • Steinbock

Mit diesen Sternzeichen harmoniert es gar nicht:

  • Jungfrau
  • Waage
  • Schütze

Wer weiß, vielleicht hilft es ja, einen Blick auf die Astrologie zu werfen, bevor man in die nächste Beziehung geht!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden