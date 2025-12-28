Alles zu oe24VIP
Jahreshoroskop 2026: Star-Astrologin Gerda Rogers verrät Ihre persönlichen Pechtage

28.12.25, 06:45
2026 wird ein Jahr voller Höhen und Tiefen. Star-Astrologin Gerda Rogers verrät, an welchen Tagen Sie besonders vorsichtig sein sollten und welche Phasen Sie besser zum Durchatmen nutzen. 

Wann 2026 für Ihr Sternzeichen Vorsicht geboten ist:

Widder (21. März – 20. April)

Saturn empfehlt, auf Stabilität, Kontinuität und Nachhaltigkeit zu achten. Lassen Sie sich nicht zu riskanten Aktionen verleiten!
In diesem Zeitraum sollten Sie vorsichtig sein:

  • ACHTUNG: 2.1.-20.1., 16.4.-3.5.
  • FINGER WEG: 26.8. –30.9.

Stier (21. April – 20. Mai)

Freuen Sie sich auf neue Etappenerfolge und seien Sie ruhig ein bisschen mutiger! Seien Sie aber auch bereit, auf andere zu hören!
In diesem Zeitraum sollten Sie vorsichtig sein: 

  • ACHTUNG: 21.1.-6.2.
  • FINGER WEG: 1.10.-25.11

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

Sie können endlich wieder durchstarten, ohne von Saturn aufgehalten zu werden. Brechen Sie zuversichtlich zu neuen Erfolgen auf!
In diesem Zeitraum sollten Sie vorsichtig sein: 

  • ACHTUNG: 26.8.-10.9., 7.12.-23.12.
  • FINGER WEG: 26.2.-20.3

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

Jupiter stimuliert bis zum Sommer Veränderungswünsche. Saturn mahnt allerdings zu Vorsicht: Bleiben Sie lieber auf sicherem Boden!
In diesem Zeitraum sollten Sie vorsichtig sein: 

  • ACHTUNG: 26.2.-20.3., 30.6.-23.7., 24.10.-13.11.
  • FINGER WEG: 16.4.-3.5., 11.9–30.9.

Löwe (23. Juli – 23. August)

Immer mit der Ruhe! Jupiter wird ab dem Sommer für ein ganzes Jahr zu Ihrem Verbündeten. Sie brauchen also nichts zu überstürzen.
In diesem Zeitraum sollten Sie vorsichtig sein: 

  • ACHTUNG: 4.5.-17.5., 1.10.-23.10.
  • FINGER WEG: 24.10.-13.11.

Jungfrau (24. August – 23. September)

Saturn verabschiedet sich im Februar und Sie haben wieder freie Bahn. Starten Sie am besten ab April mit neuen Perspektiven durch!
In diesem Zeitraum sollten Sie vorsichtig sein: 

  • ACHTUNG: 7.2.-25.2., 18.5.-1.6., 7.12.-23.12.
  • FINGER WEG: 26.2.-20.3.

Waage (24. September – 23. Oktober)

Der strenge Prüfer Saturn begleitet Sie ab Mitte Februar. Gehen Sie kein Risiko ein und sichern Sie sich möglichst nachhaltig ab!
In diesem Zeitraum sollten Sie vorsichtig sein: 

  • ACHTUNG: 11.9.-30.9.
  • FINGER WEG: 16.4.-3.5., 30.6.-23.7.

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

Jupiter hält Sie bis zum Sommer auf Erfolgskurs. Danach sollte Konsolidierung an erster Stelle stehen, statt noch mehr zu wollen.
In diesem Zeitraum sollten Sie vorsichtig sein: 

  • ACHTUNG: 4.5.-17.5., 10.8.-25.8.
  • FINGER WEG: 24.10.-13.11.

Schütze (23. November – 21. Dezember)

Die Saturn-Blockade ist ab März überstanden, ab Juli verleiht Jupiter Ihren Ambitionen Flügel. Seien Sie trotzdem etwas geduldiger!
In diesem Zeitraum sollten Sie vorsichtig sein: 

  • ACHTUNG: 18.5.-1.6., 26.8.-10.9.
  • FINGER WEG: 26.2.-20.3.

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

Bringen Sie Ihre Schäfchen bis Mitte Februar ins Trockene und bleiben Sie danach auf der bewährten, wirtschaftlich sicheren Seite!
In diesem Zeitraum sollten Sie vorsichtig sein: 

  • ACHTUNG: 16.4.-3.5., 11.9.-30.9.
  • FINGER WEG: 30.6.-23.7.

Wassermann (21. Januar – 19. Februar)

Lassen Sie sich in Phasen, in denen es gut läuft, nicht zu Leichtsinn verleiten. Es wäre gut, beizeiten über Reserven zu verfügen.
In diesem Zeitraum sollten Sie vorsichtig sein: 

  • ACHTUNG: 4.5.-17.5., 10.8.-25.8.
  • FINGER WEG: 24.10.-13.11.

Fische (20. Februar – 20. März)

Großes Aufatmen: Saturn verabschiedet sich Mitte Februar. Dank Jupiters Gunst können Sie sich bis zum Sommer ungehindert entfalten.
In diesem Zeitraum sollten Sie vorsichtig sein:

  • ACHTUNG: 18.5.-1.6., 26.8.-10.9.
  • FINGER WEG: 26.2.-20.3., 7.12.-25.12.

Bereiten Sie sich mit diesem Horoskop optimal auf das kommende Jahr vor und nutzen Sie die astrologischen Einflüsse zu Ihrem Vorteil!

