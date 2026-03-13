Gym-Hype entlarvt: Ist Gehen mit Steigung wirklich die „magische“ Abnehm-Lösung?

Vergessen Sie Sprints und Schweißausbrüche! Wer heute im Gym etwas auf sich hält, drückt am Laufband auf die Steigungstaste. Aber purzeln die Kilos beim steilen Gehen wirklich schneller als beim Laufen?

Wer heutzutage den Cardio-Bereich im Fitnessstudio betritt, erlebt eine Überraschung: Wo früher das monotone Trommeln von Laufschritten dominierte, herrscht jetzt steiles Schweigen. Wenn Sie sich umschauen, sehen Sie kaum noch jemanden laufen - stattdessen wandert gefühlt das halbe Gym auf maximaler Steigung gen Gipfel. Doch warum ist das so? Ist das Gehen mit Steigung tatsächlich der neue „magische“ Kilo-Killer, oder steckt ein ganz anderer Trick dahinter?

© Getty Images

Der 12-3-30-Check: Was die Wissenschaft sagt

Besonders beliebt ist derzeit das sogenannte 12-3-30-Workout (12 % Steigung, ca. 4,8 km/h, 30 Minuten). Eine aktuelle Studie aus dem Jahr 2024 hat dieses Format mit klassischem Laufen verglichen, wobei die Teilnehmer ihr Lauftempo selbst wählen durften. Das Ergebnis lässt aufhorchen:

Fettverbrennung: Beim Steigungs-Gehen lag der Anteil der Fettverwertung bei stolzen 41 %.

Beim Steigungs-Gehen lag der Anteil der Fettverwertung bei stolzen 41 %. Laufen: Hier lag der Wert bei nur etwa 33 %.

Keine Magie, sondern Biologie: Der „Trick“ mit dem Puls

Bevor Sie nun glauben, die Steigung sei ein Zauberschalter für die Traumfigur: Die Physiologie dahinter ist reine Mathematik der Intensität. Ihr Körper entscheidet nämlich primär basierend auf der Herzfrequenz und der Sauerstoffverfügbarkeit, welchen Brennstoff er nutzt.

© Getty Images

Die Wahrheit ist: Würden Sie in der Ebene so extrem langsam joggen, dass Ihr Puls exakt dem des zügigen Bergaufgehens entspricht, wäre der prozentuale Anteil der Fettverbrennung fast identisch. Die Steigung ist also keine „magische Lösung“, sondern ein Werkzeug zur Intensitätssteuerung.

Warum das Gehen trotzdem oft „gewinnt“

Dass der Bergauf-Trend in Studien und im Alltag so gut abschneidet, liegt an zwei ganz praktischen Faktoren:

Biomechanische Effizienz: Beim Laufen gibt es eine Flugphase, die den Puls bei den meisten Menschen sofort in einen höheren, kohlenhydratlastigen Bereich springen lässt. Beim Gehen mit Steigung hingegen bleiben Sie viel präziser in der sogenannten Fat-Burning-Zone (ca. 60–70 % der maximalen Herzfrequenz).

Dauerhaftigkeit: Hand aufs Herz: Die meisten Menschen halten eine Belastung bei 12 % Steigung viel länger durch als ein unnatürlich langsames „Schlurfen“ oder Joggen, das den Puls auf dem gleichen niedrigen Niveau halten würde.

Die Schattenseiten: Wo das Bergauf-Gehen scheitert

Trotz der tollen Fett-Bilanz gibt es Haken: Um die gleiche Menge Kalorien wie beim Laufen zu verbrennen, müssen Sie deutlich länger auf dem Band bleiben (ca. 30 Min. vs. 24 Min. beim Laufen). Zudem kann die feste Vorgabe von Steigung und Tempo schnell eintönig werden und bietet wenig Abwechslung für Sportler:innen, die soziale Kontakte beim Laufen im Park oder Wettkampfziele suchen.

© Getty Images

Ist das das perfekte Werkzeug für Ihre Figur?

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Steigung ist kein Wunderheiler, aber ein geniales Werkzeug, um eine hohe metabolische Last (viele verbrannte Kalorien) bei gleichzeitig niedriger aerober Zone (hoher Fettanteil) zu erreichen.

Wenn Sie also effektiv Fett verbrennen und Ihren Po sowie die Oberschenkel straffen wollen, ohne Ihre Gelenke durch die Stoßbelastung beim Laufen zu quälen, ist der Incline-Trend genau das Richtige für Sie!