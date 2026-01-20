Das sind die größten Fehler im Gym, die fast jeder macht

Haben Sie sich im neuen Jahr endlich im Fitnessstudio angemeldet? Oder sind Sie nach Monaten mal wieder zurück auf der Trainingsfläche? Dann aufgepasst! Denn es gibt einige fatale Fehler, die fast jeder im Gym macht und Ihren Fortschritt garantiert bremsen!

Der Jänner ist bekanntlich der Monat der Fitnessvorsätze, und viele stürmen jetzt in die Studios, um ihre Ziele zu erreichen, doch ohne die richtige Vorbereitung und das nötige Wissen kann es schnell nach hinten losgehen. Damit Sie das Beste aus Ihrem Training herausholen und sich nicht unnötig schaden, haben wir die größten Fehler im Gym für Sie zusammengestellt.

Zu viel Gewicht, falsche Technik

© Getty Images

Bitte kein Ego-Lifting! Viele Neulinge (aber auch „erfahrene“ Gym-Bros) packen sich die schweren Hanteln drauf, ohne auf die Technik zu achten. Das Resultat? Ein schlechter Bewegungsablauf kann den gesamten Trainingseffekt zunichte machen und das Risiko für z.B. Gelenk- oder Bänderverletzungen drastisch erhöhen. Qualität geht vor Quantität! Wählen Sie ein Gewicht, mit dem Sie die Übung perfekt ausführen können. So vermeiden Sie nicht nur Schmerzen, sondern steigern auch effektiv Ihre Kraft.

Zu kurze Satzpausen

Einer der größten Fehler im Gym, den fast jeder macht: Zu kurze Pausen zwischen den Sätzen. Wer glaubt, schneller mehr zu erreichen, indem er die Pausen minimiert, wird enttäuscht – und vielleicht sogar verletzt. Warum? Weil der Körper einfach nicht genug Zeit hat, sich zu erholen, um die volle Leistung zu bringen. In der Regel sollten Sie mindestens 60 bis 90 Sekunden zwischen den Sätzen pausieren, je nach Trainingsziel kann es auch sinnvoll sein, längere Pausen von 2 bis 3 Minuten einzulegen.

Viel zu häufiger Übungswechsel

Variation ist wichtig, um den Muskeln neue Reize zu setzen. Doch die ständige Änderung der Übungen kann Ihren Fortschritt ausbremsen. Ihr Muskelsystem braucht Zeit, um sich an eine Übung zu gewöhnen und von ihr zu profitieren. Wer ständig zwischen neuen Übungen wechselt, riskiert, dass er nie genug Reize setzt, um echte Fortschritte zu erzielen. Bleiben Sie für eine Weile bei den grundlegenden Übungen und integrieren Sie ab und zu neue Variationen, um die Muskulatur gezielt weiterzuentwickeln.

Nicht ausreichend Regeneration

© Getty Images

Die meisten Fehler im Gym passieren, wenn der Körper keine Pause bekommt. Muskelaufbau passiert nämlich nicht während des Trainings, sondern in der Regeneration! Wenn Sie Ihrem Körper keine ausreichende Zeit zur Erholung gönnen, riskieren Sie Übertraining, das sowohl die Leistungsfähigkeit mindert als auch das Risiko von Verletzungen erhöht. Hören Sie auf Ihren Körper und vermeiden Sie es, täglich intensiv zu trainieren.

Krank ins Gym gehen

Kennen Sie das? Man ist erkältet, fühlt sich mies, aber will trotzdem ins Gym, um nicht hinterherzuhinken. Doch dieser Fehler ist besonders gefährlich! Wenn Ihr Körper schon mit Krankheit beschäftigt ist, braucht er Ruhe und keine zusätzliche Belastung. Andernfalls riskieren Sie, länger krank zu bleiben und Ihren Trainingsplan komplett durcheinanderzubringen.

Ernährung vernachlässigen

Wer das Thema Ernährung ignoriert, sabotiert seine eigenen Ziele. Denn ohne die richtige Nährstoffzufuhr wird kein Muskel wachsen, egal, wie intensiv das Training ist. Achten Sie darauf, ausreichend Eiweiß zu sich zu nehmen, gesunde Fette zu integrieren und Kohlenhydrate für ausreichend Energie zu essen. Nur so wird Ihr Training wirklich effektiv!