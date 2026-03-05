Voller Lebensfreude: Kate tanzt barfuß im Hindu-Tempel

Prinzessin Kate besuchte die britisch-indische Gemeinde in Leicester und nahm barfuß an einem traditionellen Tanz teil. Mit strahlendem Lächeln und Blumenkette zeigte sie pure Lebensfreude.

Schon länger ist bekannt, dass Prinzessin Kates Lebensfreude nach ihrer Krebserkrankung zurückgekehrt ist. Beim Besuch der britisch-indischen Gemeinde in Leicester erlebten die Anwesenden nun ein besonders herzerwärmendes Bild: Kate nahm barfuß an einem traditionellen Tanz im Hindu-Tempel teil, schmückte sich mit einer roten Blumenkette und strahlte über beide Ohren.

Einen Tag nach dem indischen Frühlingsfest Holi besuchte Prinz Williams Ehefrau die Gemeinde. Sie kam ohne ihren Ehemann, aber mit ihrem charakteristischen Lächeln. Während des Aufenthalts verfolgte sie eine Tanzvorführung der Kompanie Aakash Odedra, schlenderte durch eine Einkaufsstraße voller familiengeführter Geschäfte und betrat schließlich den Tempel Shreeji Dham Haveli.

Farbenfrohes Erlebnis

Kate trug ein weißes Kleid mit Plisseerock, einen weißen Mantel und beige Pumps, legte die Schuhe jedoch im Tempel ab – wie es in Hindu-Tempeln Tradition ist. Das Geschenk der Gastgeber, eine rote Blumenkette, trug sie während des gesamten Besuchs. Auf der Einkaufsstraße zeigte sie sich begeistert von der Farbenpracht und kommentierte: "Hier wird die Farbenpracht regelrecht gefeiert, nicht wahr?"

Sympathische Seite des Königshauses

Der Besuch bot eine willkommene Abwechslung im Schatten des Skandals um Ex-Prinz Andrew, der kurz zuvor an seinem 66. Geburtstag festgenommen worden war. Mit ihrem souveränen Auftritt zeigte Kate die sympathische Seite des Königshauses und setzte ein Zeichen der Lebensfreude und Stärke.