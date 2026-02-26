DAFÜR suchen Kate und William einen "taktvollen und diskreten" Mitarbeiter

Der britische Thronfolger und seine Ehefrau wollen ihr Team erweitern: Im Kensington Palast ist eine neue Vollzeitstelle ausgeschrieben – mit direkter Nähe zu William und Kate.

Prinzessin Kate (44) und Prinz William (43) suchen Verstärkung für ihr Social-Media-Team. Wie aus einer aktuellen Stellenausschreibung hervorgeht, soll die neue Kraft in Vollzeit (37,5 Wochenstunden plus gelegentliche Einsätze außerhalb der regulären Arbeitszeiten) im Kensington Palace in London tätig sein.

Prinz William, Prinz von Wales, und Catherine, Prinzessin von Wales, während ihres Besuchs in den neu gestalteten Gärten des Natural History Museum am 4. September 2025 in London, England. Die Gärten wurden 2024 eröffnet und dienen als lebendiges Labor, in dem Besucher und Wissenschaftler Wildtiere in einer städtischen Umgebung bestimmen und beobachten können. © Getty Images

Zu den Hauptaufgaben gehört das "Erstellen von digitalen Storytelling-Konzepten", die die Arbeit Ihrer Königlichen Hoheiten einem digitalen Publikum näherbringen. Begleitet werden sollen sowohl alltägliche Termine als auch besondere Anlässe im Zusammenhang mit der königlichen Familie.

Ein Schwerpunkt liegt darauf, insbesondere eine jüngere Zielgruppe mit "organischen Inhalten" anzusprechen.

© WireImage/Getty

Taktvoll und diskret

Neben einschlägiger Erfahrung erwarten William und Catherine bestimmte persönliche Eigenschaften: Bewerber sollen Arbeitsabläufe priorisieren können, selbstmotiviert handeln und Eigeninitiative zeigen.

Besonders betont wird, dass die künftige Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter "jederzeit taktvoll und diskret" sein müsse, um Vertraulichkeit zu gewährleisten. Zudem werden ein ruhiges, diplomatisches Auftreten, Teamfähigkeit und Flexibilität gefordert.

Eigene Vision der Monarchie

Seit Jahren verfolgen die Royals ihre eigene Vision für die britische Monarchie. Neben einer stärkeren Fokussierung auf digitale Kommunikation legen sie großen Wert auf Familienzeit mit ihren Kindern – Prince George of Wales (12), Princess Charlotte of Wales (10) und Prince Louis of Wales (7).

© Getty Images

Im Frühjahr 2024 wurde zudem bekannt, dass sie auf Butler verzichten.

© Getty Images

Auch ihr Anspruch an Mitarbeitende gilt als hoch. Im Mai 2025 beschrieb Williams persönlicher Sekretär Will Bax den Thronfolger als "ziemlich anspruchsvollen" und "ehrgeizigen" Chef – Eigenschaften, die er jedoch als positiv bewertet.