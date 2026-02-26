Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 26.02.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Geduld ist gefordert. Viel einfühlsamer, statt gereizt zu reagieren!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Ein Schuss Romantik tut gut. Fürsorglichkeit mag man heute auch.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Gefühlsfragen müssen endlich geklärt werden. Sprechen Sie sich aus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Nutzen Sie heute die Chance, gemeinsam neue Wege einzuschlagen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Man will sich verstanden und umsorgt fühlen. Seien Sie aufmerksam!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Ohne Geduld und echte Zuwendung geht gar nichts. Hören Sie achtsam zu!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Ziehen Sie sich lieber zurück, um Emotionen abklingen zu lassen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Singles habe heute gute Chancen. Feingefühl und Romantik sind gefragt.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Nehmen Sie sich Zeit, um mal in Ruhe über Ihre Gefühle zu reden!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Ohne Verständnis und Geduld sind Sie heute nicht sehr willkommen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Nehmen Sie sich Zeit! Hören Sie aufmerksam zu, fühlen Sie sich ein!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Zieren Sie sich nicht! Heute dürfen Sie ein Angebot ruhig annehmen!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.