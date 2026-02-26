Alles zu oe24VIP
Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 26.02.2026
© oe24/getty

Gerda Rogers

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 26.02.2026

Von
26.02.26, 00:00
Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 26.02.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

  • Liebe:Geduld ist gefordert. Viel einfühlsamer, statt gereizt zu reagieren!
  • Beruf:Wichtiger Tag für notwendige Korrekturen! Einsichtig und sorgfältig!
  • Fitness:Schnell geht heute gar nichts. Ruhe und Konzentration sind gefragt.  

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 26.02.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

  • Liebe:Ein Schuss Romantik tut gut. Fürsorglichkeit mag man heute auch.
  • Beruf:Nehmen Sie sich Zeit für Besprechungen, stärken Sie den Teamgeist!
  • Fitness:Gute Konzentration, weniger Stress. Tun Sie sich auch etwas Gutes!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 26.02.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

  • Liebe: Gefühlsfragen müssen endlich geklärt werden. Sprechen Sie sich aus! 
  • Beruf: Versäumtes lässt sich heute nachholen. Nehmen Sie aber auch Hilfe an!
  • Fitness: Zeit, endlich mehr Achtsamkeit zu entwickeln! Auch bei sich selbst.

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 26.02.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

  • Liebe: Nutzen Sie heute die Chance, gemeinsam neue Wege einzuschlagen!
  • Beruf:Bewerbungen, Meetings, Vorsprachen: Ihre Vorschläge kommen an.
  • Fitness:Konzentration schafft viel. Achten Sie aber gut auf Ihre Versorgung!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 26.02.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

  • Liebe:Man will sich verstanden und umsorgt fühlen. Seien Sie aufmerksam!
  • Beruf:Empfindliches Arbeitsklima. Gehen Sie mit anderen behutsamer um!
  • Fitness:Tempo bringt heute nichts. Verwenden Sie mehr Sorgfalt auf alles!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 26.02.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

  • Liebe:Ohne Geduld und echte Zuwendung geht gar nichts. Hören Sie achtsam zu!
  • Beruf:In Konflikten einsichtig einlenken, finanzielle Fragen sorgsam klären!
  • Fitness:Sehr sensible Verdauung. Achten Sie daher besser auf Ihre Ernährung! 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 26.02.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

  • Liebe:Ziehen Sie sich lieber zurück, um Emotionen abklingen zu lassen!
  • Beruf:Wer heute nicht nachgeben kann, handelt sich Schwierigkeiten ein.
  • Fitness:Schonen und entspannen Sie sich! Morgen ist alles wieder besser.

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 26.02.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

  • Liebe:Singles habe heute gute Chancen. Feingefühl und Romantik sind gefragt.
  • Beruf:Der richtige Tag, um über Ihre Vorhaben und Investitionen zu reden.
  • Fitness:Vor allem mental sind Sie heute sehr stark. Langsam und konzentriert!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 26.02.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

  • Liebe:Nehmen Sie sich Zeit, um mal in Ruhe über Ihre Gefühle zu reden!
  • Beruf:Bemühen Sie sich um ein gutes Klima! Das braucht vor allem Ruhe.
  • Fitness:Achten Sie wieder mal besser auf eine möglichst gesunde Lebensweise!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 26.02.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

  • Liebe:Ohne Verständnis und Geduld sind Sie heute nicht sehr willkommen.
  • Beruf:Erst mal einen Schritt zurück: Kontrolle und sorgsame Korrekturen!
  • Fitness:Konzentration auf das Nötigste! Mehr geht sich heute sicher nicht aus.

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 26.02.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

  • Liebe:Nehmen Sie sich Zeit! Hören Sie aufmerksam zu, fühlen Sie sich ein! 
  • Beruf:Gehen Sie auf Wünsche anderer ein! Kollegialität hat heute Vorrang.
  • Fitness:Erhöhte Achtsamkeit und kleinere Schritte! Nur Sorgfalt entspannt.

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 26.02.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

  • Liebe: Zieren Sie sich nicht! Heute dürfen Sie ein Angebot ruhig annehmen! 
  • Beruf:Wie lässt sich der Stress verringern? Reden Sie über Arbeitsteilung!
  • Fitness:Ein guter Tag, um mehr für Ihre Entspannung und Gesundheit zu tun.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.

