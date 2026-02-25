Gewinnen Sie einen Platz in der BIOTHERM „Fit & Glow“ Masterclass beim Body & Soul Day

BIOTHERM versteht die Bedürfnisse Ihrer Haut beim Sport – und bietet leistungsstarke Pflege, die Ihr volles Potenzial entfaltet. Gewinnen Sie einen Platz in der exklusiven BIOTHERM „Fit & Glow“ Masterclass beim MADONNA BODY & SOUL DAY!
Bereit für den ultimativen Glow? In der exklusiven „Fit & Glow“ Masterclass erwarten Sie:
- Einblicke in die neuen Linien Aquasource+ & Collagen Fit
- Expertentipps für einen ebenmäßigen Teint
- Pflege-Insights speziell für aktive Haut
- Strahlende Haut – auch nach dem Workout
Special Goodie:
Jede Teilnehmerin erhält einen Biotherm Running Belt inklusive ausgewählter Essentials für den ultimativen Glow!
Die Masterclass findet am 20. März 2026 im Rahmen des MADONNA BODY & SOUL DAYS statt und wird von 11:30–12:15 Uhr ODER von 12:30-13:15 Uhr angeboten.
So nehmen Sie teil
Um am Gewinnspiel teilzunehmen, kaufen Sie einfach HIER ein Ticket für den Body & Soul Day. Laden Sie anschließend ein Foto von der Rechnung hoch und mit etwas Glück sichern Sie sich einen exklusiven Teilnehmerplatz an der BIOTHERM Skincare Masterclass!
Das Gewinnspiel endet am 10. März 2026. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse der Gewinne ist nicht möglich. Der/die Gewinner:in wird per Mail verständigt. MADONNA wünscht viel Glück!