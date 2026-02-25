Gewinnen Sie einen Platz in der BIOTHERM „Fit & Glow“ Masterclass beim Body & Soul Day

BIOTHERM versteht die Bedürfnisse Ihrer Haut beim Sport – und bietet leistungsstarke Pflege, die Ihr volles Potenzial entfaltet. Gewinnen Sie einen Platz in der exklusiven BIOTHERM „Fit & Glow“ Masterclass beim MADONNA BODY & SOUL DAY!

Bereit für den ultimativen Glow? In der exklusiven „Fit & Glow“ Masterclass erwarten Sie:

Einblicke in die neuen Linien Aquasource+ & Collagen Fit

Expertentipps für einen ebenmäßigen Teint

Pflege-Insights speziell für aktive Haut

Strahlende Haut – auch nach dem Workout

Special Goodie:

Jede Teilnehmerin erhält einen Biotherm Running Belt inklusive ausgewählter Essentials für den ultimativen Glow!

Die Masterclass findet am 20. März 2026 im Rahmen des MADONNA BODY & SOUL DAYS statt und wird von 11:30–12:15 Uhr ODER von 12:30-13:15 Uhr angeboten.

So nehmen Sie teil

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, kaufen Sie einfach HIER ein Ticket für den Body & Soul Day. Laden Sie anschließend ein Foto von der Rechnung hoch und mit etwas Glück sichern Sie sich einen exklusiven Teilnehmerplatz an der BIOTHERM Skincare Masterclass!

© Biotherm

Das Gewinnspiel endet am 10. März 2026. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse der Gewinne ist nicht möglich. Der/die Gewinner:in wird per Mail verständigt. MADONNA wünscht viel Glück!