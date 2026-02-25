Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Madonna
Madonna
Startseite Astro Beauty Family Fashion Karriere Life Love Shopping
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Madonna
Gewinnen Sie einen Platz in der BIOTHERM „Fit & Glow“ Masterclass beim Body & Soul Day
© Biotherm

Mitmachen & Gewinnen

Gewinnen Sie einen Platz in der BIOTHERM „Fit & Glow“ Masterclass beim Body & Soul Day

25.02.26, 10:52
Teilen

BIOTHERM versteht die Bedürfnisse Ihrer Haut beim Sport – und bietet leistungsstarke Pflege, die Ihr volles Potenzial entfaltet. Gewinnen Sie einen Platz in der exklusiven BIOTHERM „Fit & Glow“ Masterclass beim MADONNA BODY & SOUL DAY!  

Bereit für den ultimativen Glow? In der exklusiven „Fit & Glow“ Masterclass erwarten Sie:

  • Einblicke in die neuen Linien Aquasource+ & Collagen Fit
  • Expertentipps für einen ebenmäßigen Teint
  • Pflege-Insights speziell für aktive Haut
  • Strahlende Haut – auch nach dem Workout

Special Goodie:

Jede Teilnehmerin erhält einen Biotherm Running Belt inklusive ausgewählter Essentials für den ultimativen Glow!

Die Masterclass findet am 20. März 2026 im Rahmen des MADONNA BODY & SOUL DAYS statt und wird von 11:30–12:15 Uhr ODER von 12:30-13:15 Uhr angeboten.

So nehmen Sie teil

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, kaufen Sie einfach HIER ein Ticket für den Body & Soul Day. Laden Sie anschließend ein Foto von der Rechnung hoch und mit etwas Glück sichern Sie sich einen exklusiven Teilnehmerplatz an der BIOTHERM Skincare Masterclass!   

Gewinnen Sie einen Platz in der BIOTHERM „Fit & Glow“ Masterclass beim Body & Soul Day
© Biotherm

Das Gewinnspiel endet am 10. März 2026. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse der Gewinne ist nicht möglich. Der/die Gewinner:in wird per Mail verständigt. MADONNA wünscht viel Glück!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen