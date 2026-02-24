Simone Biles wird erste Global Wellness Ambassadorin von Mandarin Oriental

Wenn eine der besten Athletinnen aller Zeiten auf eine der renommiertesten Hotelmarken trifft, dann geht es nicht mehr nur um Luxus, sondern um ein neues Verständnis von Wohlbefinden. Mandarin Oriental hat bekanntgegeben: Simone Biles wird erste Global Wellness Ambassadorin der Marke.

Und damit beginnt für die Hotelgruppe eine neue Ära, in der Wellness nicht nur Spa bedeutet, sondern mentale Stärke, Regeneration und echte Balance.

Eine Partnerschaft, die perfekt zusammenpasst

Simone Biles gilt als prägendste Turnerin ihrer Generation und als erfolgreichste Athletin ihres Sports überhaupt. Doch neben Medaillen und Rekorden steht sie seit Jahren auch für ein Thema, das im Spitzensport lange unterschätzt wurde: mentale Gesundheit.

© Mandarin Oriental

Genau hier setzt die Zusammenarbeit mit Mandarin Oriental an. In ihrer neuen Rolle wird Biles eng mit dem internationalen Wellness Board der Marke zusammenarbeiten und ihre persönlichen Erfahrungen einbringen, gemeinsam mit Expert:innen aus den Bereichen Leistungsoptimierung, Meditation, Bewegung, Ernährung und Schlaf.

Das Ziel: zukünftige Wellness-Programme und Erlebnisse neu denken und ganzheitlich gestalten. Also nicht nur Entspannung im klassischen Sinne, sondern Angebote, die Körper, Geist und Emotionen gleichermaßen berücksichtigen.

Debüt in Mailand: Ein symbolischer Moment

Ihr offizielles Debüt als Global Wellness Ambassador feierte Simone Biles im Mandarin Oriental, Milan, bei ihrem ersten Besuch in der Stadt als internationale Sportenthusiastin. Ein bewusst gewählter Ort, der ihre Entwicklung von der Spitzensportlerin zur globalen Stimme für Wellbeing unterstreichen soll.

„Ich freue mich sehr über die Partnerschaft mit Mandarin Oriental, da wir die Überzeugung teilen, dass Wellness weit über körperliche Leistungsfähigkeit hinausgeht und den ganzen Menschen in den Blick nimmt“, erklärte Biles. Im Laufe ihrer Karriere habe sie gelernt, wie entscheidend Regeneration, mentale Stärke und Balance seien - Werte, die die Hotelgruppe in ihren Konzepten widerspiegelt.

Wellness zum Erleben: Die ersten Simone-Biles-inspirierten Angebote

Zum Start der Partnerschaft präsentiert das Mandarin Oriental, Milan bis Ende März zwei exklusive Erlebnisse, die von Biles’ persönlichem Ansatz zu Gesundheit und Regeneration inspiriert sind.

© Mandarin Oriental

„Double-Double Glow“ nennt sich eine immersive Spa-Behandlung, die moderne Kosmetik mit innovativen Wärmetechniken verbindet. Eine gezielte Tiefenmassage für die Muskulatur wird mit heißen und kalten Steinen kombiniert, um Spannungen zu lösen und die Mikrozirkulation anzuregen. Den Abschluss bildet ein intensives „Glass Skin“-Facial mit hydratisierenden Wirkstoffen und Cryo-Globen für einen frischen, strahlenden Teint.

Und weil Wellness auch Genuss bedeutet, entstand gemeinsam mit dem Küchenteam des Hotels der „Champion Chip“-Cookie - eine ausgewogene süße Kreation, inspiriert von Biles’ Ansatz, Ernährung und Freude miteinander zu verbinden.

Die Partnerschaft umfasst auch ein soziales Engagement: Gemeinsam mit Simone Biles wird Mandarin Oriental die Organisation Laureus Sport for Good unterstützen. Die international anerkannte Initiative nutzt die verbindende Kraft des Sports, um jungen Menschen weltweit neue Perspektiven zu eröffnen.