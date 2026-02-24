Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Madonna
Madonna
Startseite Astro Beauty Family Fashion Karriere Life Love Shopping
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Madonna
  3. Fashion
Burberry beendet die London Fashion Week mit einem gigantischen Star-Aufgebot
© Getty Images

Kate Moss und Co.

Burberry beendet die London Fashion Week mit einem gigantischen Star-Aufgebot

24.02.26, 10:11
Teilen

Nach einer spektakulären Woche voller atemberaubender Fashion-Momente und royalem Glanz in den der Front Row, fand die London Fashion Week am Montagabend ihren krönenden Abschluss. Das britische Traditionslabel Burberry lud zum großen Finale und die Stars folgten dem Ruf in Scharen. 

Die London Fashion Week verabschiedet sich mit einem fulminanten Finale. Chefdesigner Daniel Lee präsentierte seine Herbst/Winter-Kollektion 2026 von Burberry in Old Billingsgate und versammelte absolute A-Lister in der Front Row. Von Oscar-Nominierten bis hin zu Bridgerton-Lieblingen: Die Gästeliste las sich wie das Who-is-Who der aktuellen Popkultur.

Kate und Lila Moss: Süßer Mutter-Tochter-Auftritt

Burberry beendet die London Fashion Week mit einem gigantischen Star-Aufgebot
© Getty Images

Allen voran stahl eine Frau mal wieder allen die Show: Kate Moss. In einem ultra-lässigen Slipdress, kombiniert mit dem ikonischen schwarzen Trenchcoat, zog die 50-Jährige alle Blicke auf sich. Fashion liegt in dieser Familie offensichtlich in den Genen, denn auch ihre 23-jährige Tochter Lila Moss war ein absoluter Hingucker: In einem pastellgelben Mantel und extravaganten Schlangenleder-Pumps, die ihre gebräunten Beine perfekt in Szene setzten, sorgte sie für einen absoluten Wow-Auftritt.

Lesen Sie auch

Burberry Front Row Stars

  • Myha’la 1/12
    Simone Ashley
  • Myha’la 2/12
    Iris Law
  • Myha’la 3/12
    Nicky Hilton
  • Myha’la 4/12
    Megan Everett-Skarsgård und Stellan Skarsgård
  • Myha’la 5/12
    Pixie Geldof
  • Myha’la 6/12
    Daisy Edgar-Jones
  • Myha’la 7/12
    Marisa Abela
  • Myha’la 8/12
    Olivia Dean
  • Myha’la 9/12
    Mia Regan
  • Myha’la 10/12
    Alexa Chung
  • Myha’la 11/12
    Barry Keoghan
  • Myha’la 12/12
    Myha’la

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Auch Grammy-Gewinnerin Olivia Dean und „Bridgerton“-Star Simone Ashley ließen sich das Mode-Spektakel nicht entgehen und strahlten in eleganten Looks. Die Schauspielwelt war ohnehin stark vertreten: Der Oscar-nominierte Stellan Skarsgård mischte sich ebenso unter die Menge wie die gefeierten Stars der Hit-Serie „Industry“, Marisa Abela und Myha’la.

Stars erobern den Laufsteg

Burberry beendet die London Fashion Week mit einem gigantischen Star-Aufgebot
© Getty Images

Auf dem Laufsteg selbst ging es mindestens genauso prominent zu. Action-Star Jason Statham saß stolz in der ersten Reihe, um seine Partnerin, das Topmodel Rosie Huntington-Whiteley, anzufeuern, die souverän über den Runway schritt.

Burberry beendet die London Fashion Week mit einem gigantischen Star-Aufgebot
© Getty Images

Für ein wenig prickelnde Spannung sorgte der Auftritt von Romeo Beckham. Der Beckham-Spross präsentierte selbst als Model einen der Looks der neuen Kollektion. Unterstützt wurde er dabei von seiner neuen Freundin Kim Turnbull aus der Front Row, während nur wenige Meter entfernt auch seine Ex-Freundin Mia Regan unter den geladenen Gästen weilte.

Die Runway-Highlights von Burberry

Chefdesigner Daniel Lee nutzte die düstere, historische Kulisse am Ufer der Themse für eine meisterhafte Hommage an seine Heimatstadt. Die Herbst/Winter-Kollektion 2026 spielte gekonnt mit den Kontrasten aus Tradition und Moderne.

Burberry Herbst/Winter 2026

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Den Anfang machte das absolute Herzstück der Marke: Der Burberry-Trenchcoat. Doch Lee zeigte ihn in einer völlig neu interpretierten Version in zartem Grau, gefolgt von dunkelblauen Varianten mit verzerrten Proportionen, mal extrem oversized, mal radikal gekürzt. Coole Leder-Overalls, gesteppte Bikerjacken und olivgrüne Smokings verschmolzen zu einem urbanen, kantigen Look. Den ultimativen Hauch von Luxus brachten schließlich schwere, pelzbesetzte Mäntel und tief burgunderrote Bomberjacken.

Mit dieser Show voller Tiefe, Dramatik und unübertroffener Star-Power hat Burberry der London Fashion Week das perfekte, glamouröse Ende gesetzt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen