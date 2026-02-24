Hollywood-Casting sorgt für Begeisterung: Lily Collins wird Audrey Hepburn

Hollywood bekommt ein neues Traum-Casting: Lily Collins schlüpft in die Rolle von Audrey Hepburn.

Manchmal gibt es Casting-News, bei denen man kurz innehalten muss, weil sie sich einfach richtig anfühlen. Genau so ein Moment war gestern Abend: Über ihren Instagram-Account verkündete Lily Collins, dass ihre nächste große Rolle niemand Geringeres als Audrey Hepburn sein wird. Und das Internet? Ist sich erstaunlich einig.

Denn Fans sagen schon seit Jahren: Die Ähnlichkeit zwischen den beiden Schauspielerinnen ist verblüffend. Große Augen, feine Gesichtszüge, elegante Ausstrahlung, viele sehen in Collins schon lange die perfekte Besetzung für ein Hepburn-Biopic. Jetzt wird aus Fan-Casting Realität. Und vielleicht auch Collins’ bisher größter Karriereschritt.

Audrey Hepburn: Eine Ikone, die bis heute nachwirkt

Audrey Hepburn gehört nicht nur zu den größten Hollywood-Stars aller Zeiten, sondern auch zu den wenigen Persönlichkeiten, deren Stil Jahrzehnte überdauert hat. Während Trends kommen und gehen, bleibt ihr Look zeitlos, schwarzes Kleid, große Sonnenbrille, minimalistischer Chic.

© Getty Images

Mit Filmen wie "Ein Herz und eine Krone", für den die in Belgien geborene Schauspielerin einen Oscar gewann, sowie Klassikern wie "My Fair Lady", "Charade" oder "Wie klaut man eine Million?" schrieb Hepburn Filmgeschichte. Doch ein Titel steht bis heute über allen anderen: "Frühstück bei Tiffany" aus dem Jahr 1961.

© Getty Images

Das kleine schwarze Kleid, das Schaufenster-Frühstück auf der Fifth Avenue und Holly Golightly als Figur zwischen Glamour und Melancholie machten den Film zu einem kulturellen Wendepunkt, nicht nur im Kino, sondern auch in der Mode.

Der neue Film blickt hinter die Kulissen von „Frühstück bei Tiffany“

Das bislang noch unbetitelte Projekt wird genau dort ansetzen. Statt einer klassischen Lebensgeschichte konzentriert sich der Film auf die Entstehung von Frühstück bei Tiffany und die Menschen, die diesen modernen Klassiker möglich gemacht haben. Als Vorlage dient das Buch Fifth Avenue, 5 A.M.: Audrey Hepburn, Breakfast At Tiffany's And The Dawn Of The Modern Woman von Sam Wasson, das die kulturelle Bedeutung des Films und seine Entstehungsgeschichte beleuchtet. Das Drehbuch stammt von Alena Smith.

Im Mittelpunkt steht dabei nicht nur Hepburn selbst. Auch Schriftsteller Truman Capote, der die literarische Vorlage und das Drehbuch schrieb, Regisseur Blake Edwards sowie die legendäre Kostümbildnerin Edith Head werden wichtige Rollen spielen. Der Film zeichnet den gesamten kreativen Prozess nach, von der ersten Idee über die Dreharbeiten bis zur Premiere und zeigt, wie aus einem Projekt ein zeitloser Klassiker wurde.

Lily Collins: Deshalb ist sie die perfekte Besetzung

Dass ausgerechnet Lily Collins diese Rolle übernimmt, wirkt fast wie ein popkultureller Kreis, der sich schließt. Spätestens seit der Erfolgsserie Emily in Paris gilt sie selbst als moderne Fashion-Ikone - jemand, der Mode nicht nur trägt, sondern erzählt.

© Getty Images

Wie Hepburn verbindet Collins Schauspiel mit Stilbewusstsein und einer gewissen Leichtigkeit, die gleichzeitig elegant und nahbar wirkt. Genau diese Mischung machte Hepburn einst so besonders und könnte nun einer neuen Generation nähergebracht werden.

Viele Branchenbeobachter:innen sehen in der Rolle deshalb mehr als nur ein weiteres Biopic: Sie könnte Collins’ endgültiger Schritt vom Serienstar zur großen Kinohauptdarstellerin sein.