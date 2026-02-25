Alles zu oe24VIP
Mailand Fashion Week

DIESE Jeans von Diesel könnte der größte Denim-Trend 2026 werden

25.02.26, 12:59
Die Mailand Fashion Week ist kaum gestartet, da sorgt Diesel bereits für Gesprächsstoff: Kreativdirektor Glenn Martens präsentiert mit „Baked Denim“ einen Jeans-Look, der bewusst mit Perfektion bricht.

Die Mailänder Fashion Week hat gestern mit ordentlich Energie gestartet und wie so oft dauerte es nicht lange, bis ein Trend geboren war. Verantwortlich dafür: Diesel und Kreativdirektor Glenn Martens, der quasi nebenbei den nächsten großen Denim-Hype auf den Laufsteg geschickt hat. Sein Name? „Baked Denim“ und ja, der Look sieht tatsächlich ein bisschen so aus, als wären Jeans frisch aus dem Ofen gekommen. 

Wenn Unordnung plötzlich Fashion wird

Während Mode lange von perfekt gebügelten Silhouetten und makellosen Oberflächen geprägt war, dreht Martens den Spieß jetzt um. „Baked Denim“ verabschiedet sich bewusst von klassischen Waschungen und sauberem Finish. Stattdessen wird das Unperfekte zum eigentlichen Statement.

Die Jeans wirken zerknittert, geformt, fast eingefroren in Bewegung, als hätten sie bereits ein ganzes Leben hinter sich. Der Look fühlt sich unangepasst an, rebellisch und gleichzeitig überraschend modern. Oder anders gesagt: Wenn frühere Denim-Trends geschniegelt waren, ist dieser hier eher der Indie-Film unter den Jeans. 

Baked Jeans: Der neue Jeans Trend

Der Effekt ist kein Zufall, sondern High Fashion Handwerk. Glenn Martens lässt die Stoffe mit einer speziellen Harz-Behandlung bearbeiten. Dabei werden die Jeans bewusst in Bewegung fixiert, sodass permanente Knitterfalten entstehen.

Das Ergebnis: Falten, die bleiben. Kein Bügeln, kein Glattziehen - die Jeans behalten ihre dynamische Struktur dauerhaft. Die Oberfläche wirkt fast verkrustet oder „gebacken“, wodurch der Name des Trends ziemlich wörtlich zu verstehen ist. Visuell erinnern die Pieces an seltene Vintage-Funde aus einem Modearchiv, gleichzeitig sorgen moderne Schnitte dafür, dass der Look absolut zeitgemäß bleibt. 

Warum dieser Trend gerade jetzt funktioniert

Mode bewegt sich aktuell stark weg von Perfektion hin zu Persönlichkeit. Nach Jahren von Clean Girl Aesthetic und minimalistischen Basics wächst die Lust auf Kleidung mit Charakter - Stücke, die aussehen, als hätten sie Geschichten zu erzählen.

„Baked Denim“ passt genau in diesen Zeitgeist. Die Jeans wirken individuell, fast zufällig geformt, und bringen sofort Bewegung ins Outfit. Ein bisschen Chaos, aber stilvoll kuratiert - wie ein guter Playlist-Mix statt eines perfekt durchgeplanten Albums.

