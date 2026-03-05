Überraschende Studie: Warum die Abnehmspritze bei Frauen viel besser wirkt als bei Männern

Sie gelten als das „Wundermittel“ gegen überschüssige Kilos: Abnehmspritzen wie Wegovy oder Ozempic. Doch eine neue Mega-Analyse aus den USA zeigt jetzt: Bei Frauen purzeln die Kilos deutlich schneller als bei Männern.

Millionen Menschen weltweit setzen ihre Hoffnung auf Abnehmspritzen (sogenannte GLP-1-Rezeptoragonisten) mit Wirkstoffen wie Semaglutid oder Dulaglutid. Bisher ging man davon aus, dass das Prinzip bei allen Menschen ungefähr gleich gut anschlägt. Doch umfassende Informationen zum Effekt der Arzneimittel auf bestimmte Personengruppen haben bisher gefehlt. Wie effektiv die Spritzen wirklich sind, scheint jedoch stark vom Geschlecht abzuhängen.

Frauen profitieren mehr von der Abnehmspritze

© Getty Images

Wissenschaftler der renommierten Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health haben für eine im Fachmagazin JAMA Internal Medicine veröffentlichte Studie 64 klinische Studien unter die Lupe genommen. Das Ergebnis ist eindeutig:

Frauen verloren im Schnitt beachtliche 10,9 % ihres Ausgangsgewichts.

Männer kamen im selben Zeitraum lediglich auf ein Minus von 6,8 %.

Ursache noch unklar

© Getty Images

Warum die Kilos bei Frauen fast doppelt so schnell purzeln wie bei Männern, ist aktuell noch ein Mysterium. „Es ist unklar, warum die Wirksamkeit hier so stark variiert“, so Studienleiter Caleb Alexander. Interessant ist jedoch, was keinen Unterschied macht. Die Wissenschafter stellten fest, dass der Abnehmerfolg bei folgenden Faktoren komplett gleich bleibt:

Alter der Patienten

Ethnische Zugehörigkeit und Herkunft

Ausgangs-Gewicht (BMI)

Mittelfristiger Blutzuckerwert (HbA1c-Wert)

Egal, wie schwer oder wie alt man beim Start der Therapie ist, es spielt keine Rolle. Nur das Geschlecht macht den entscheidenden Unterschied aus.

Hoffnung für Millionen Betroffene

Der Hype um die Medikamente wird so schnell nicht abreißen. Die Wirkstoffe gelten nach wie vor als größte Hoffnung für Adipositas-Patienten. Und das nächste Level steht schon in den Startlöchern: Forscher arbeiten mit Hochdruck daran, die Abnehm-Wirkstoffe in Zukunft auch als simple Tablette auf den Markt zu bringen.