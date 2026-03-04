Die Geissens mit Geständnis: 13 Kilo weg durch Abnehmspritze!

Schluss mit dem Märchen von „viel Sport und Wasser“: Immer mehr Promis stehen offen zur Abnehmspritze.

Der Trend zum medizinisch unterstützten Gewichtsverlust erreicht immer mehr bekannte Gesichter. Während Michael Schanze (78) mit Hilfe der Spritze stolze 93 Kilo verlor, berichtet nun auch Robert Geiss (62) von seinen Erfahrungen. Der Multimillionär nutzt das Medikament bereits seit zwei Jahren und hat damit fast 13 Kilo abgenommen.

© RTLZWEI, Geiss TV

Mehr zum Thema

Die Geissens im Abnehm-Check

Nicht nur Robert, auch Ehefrau Carmen (60) greift zu diesem Mittel. Die Details zum Vorgehen der Kult-Auswanderer, die dazu der Zeitschrift "Bunte" ein umfassendes Interview gaben, das in der Ausgabe 11/2026 zu lesen ist:

Robert Geiss: Er zieht die Anwendung nach eigenen Angaben kontinuierlich durch.

Carmen Geiss: Sie nutzt die Spritze laut Robert nur ab und an, um ihr Gewicht zu halten.

Ergebnis: Robert bezeichnet seinen Erfolg mit dem Medikament als „perfekt“.

Trotzdem haben die beiden Nebenwirkungen gespürt.

Trotz der Erfolge warnen Mediziner: Die Therapie gehört unbedingt in erfahrene ärztliche Hände, da Nebenwirkungen wie Übelkeit auftreten können. Für viele Patienten bedeutet der medizinische Fortschritt jedoch ein Stück „zurückgewonnene Würde“ und eine Flucht aus der gesellschaftlichen Stigmatisierung.