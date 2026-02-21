Alles zu oe24VIP
Dünne Luft für Arsenal: Manchester City siegt und holt auf

21.02.26, 23:48
Manchester City ist Tabellenführer Arsenal in der englischen Fußball-Premier-League bis auf zwei Zähler nahe gerückt. 

Das Team von Pep Guardiola gewann am Samstag gegen Newcastle United mit 2:1.

Sonntag im Nordlondon-Derby 

Doppeltorschütze für City war Nico O'Reilly. Der 20-Jährige traf zum 1:0 (14.) sowie per Kopf nach einer Flanke von Erling Haaland zum 2:1 (27.). Newcastle glich dazwischen durch Lewis Hall (22.) aus. Arsenal ist am Sonntag im Nordlondon-Derby gegen Erzrivale Tottenham im Einsatz.

Gunners ein Spiel vorne 

Die Gunners haben dann ein Spiel mehr bestritten als der Verfolger. Einen Rekord konnte James Milner anschreiben. Der 40-jährige Mittelfeldspieler kam beim 2:0 von Brighton gegen Brentford zum Einsatz und absolvierte damit sein 654. Spiel in Englands höchster Spielklasse. Milner übertraf damit die Bestmarke des ehemaligen englischen Nationalspielers Gareth Barry von 653 Einsätzen. Selbst die Heimfans von Brentford applaudierten, als Milners Meilenstein vor dem Anpfiff verkündet wurde.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
