Fergie ohne festen Wohnsitz: Ex-Herzogin übernachtet auf Presleys Couch

Der Epstein-Skandal hat offenbar weitere Folgen für das britische Königshaus. Laut einem Bericht soll Sarah "Fergie" Ferguson derzeit keinen festen Wohnsitz haben und vorübergehend bei Freunden unterkommen.

Während Andrew Mountbatten-Windsor weitere Immobilien verliert, spürt auch seine Ex-Frau Sarah "Fergie" Ferguson die Auswirkungen der Affäre rund um Jeffrey Epstein. Wie "Page Six" berichtet, soll die 66-Jährige derzeit keinen festen Wohnsitz haben und vorübergehend bei Freunden übernachten. Dem Bericht zufolge habe Ferguson nach dem Verlust ihres königlichen Wohnsitzes vorübergehend bei Bekannten übernachtet – auf Sofas oder in Gästebetten. Unter anderem soll sie bei Priscilla Presley untergekommen sein.

Priscilla Presley besitzt eine Villa in Los Angeles. Laut "Page Six" gehört sie zu den wenigen Freundinnen, die weiterhin Kontakt zu Ferguson halten.

Suche nach neuer Bleibe

Wo sich die Ex-Herzogin aktuell aufhält, ist laut Bericht unklar. "Page Six" schreibt, sie sei "praktisch obdachlos" und suche unter anderem in New York nach einer Unterkunft – bislang ohne Erfolg. Sicher ist demnach, dass Ferguson aus der Royal Lodge in England ausziehen musste. Auch ihr Ex-Ehemann Andrew lebt dort nicht mehr. Ein Insider erklärte gegenüber "Page Six": "Alle sagen ihr, dass jetzt kein guter Zeitpunkt ist.2 Hintergrund sind neu veröffentlichte E-Mails im Zusammenhang mit Jeffrey Epstein. Dem Bericht zufolge gilt Ferguson bei vielen Insidern inzwischen als "Persona non grata".

Selbst bei Tochter Eugenie soll ein Unterschlupf derzeit nicht infrage kommen. Laut dem Insider befürchten Mutter und Tochter, dass Fergies Nähe schaden könnte.

Andrew verliert weiteres Haus

Auch Ex-Ehemann Andrew Mountbatten-Windsor verliert laut britischen Medien ein weiteres Haus. Neben der Royal Lodge soll er nun auch die East Lodge verlieren – ein denkmalgeschütztes Cottage in Berkshire. Andrew hatte den Mietvertrag 1998 unterschrieben. Laut BBC lag die Jahresmiete damals bei 3500 Pfund (rund 4000 Euro). Zuletzt sollen etwa 13.000 Pfund pro Jahr fällig gewesen sein.

2024 stellte König Charles die jährliche finanzielle Unterstützung von rund einer Million Pfund ein. Offiziell blieb Andrew damit nur noch seine Marinepension von etwa 20.000 Pfund pro Jahr.