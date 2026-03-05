Mit diesen genialen Tipps tricksen Sie Ihre Frühjahrsmüdigkeit einfach aus

Die Vögel zwitschern, die Sonne lacht, doch Sie wollen sich am liebsten nur unter der Decke verkriechen? Damit sind Sie nicht allein! Während die Natur erwacht, schlittert unser Körper oft in ein Energie-Tief. Aber keine Panik: Mit diesen Tipps tricksen Sie die Frühjahrsmüdigkeit einfach aus!

Zwischen März und Mai schlägt sie bei vielen von uns gnadenlos zu: die berühmt-berüchtigte Frühjahrsmüdigkeit. Aber woran liegt das eigentlich? Es ist ein echtes Hormon-Chaos! Nach den langen, dunklen Wintermonaten zirkuliert noch jede Menge Melatonin (unser Schlafhormon) im Blut. Wenn die Temperaturen nun steigen, weiten sich unsere Blutgefäße, der Blutdruck sinkt und das ständige Auf und Ab des Frühlingswetters gibt unserem Kreislauf den Rest. Doch Sie müssen sich dem ständigen Gähnen nicht kampflos ergeben.

Raus an die frische Luft und Sonne tanken

© Getty Images

Nutzen Sie die magische Kraft der Sonne! Sie schenkt uns frische Energie und sorgt dafür, dass unser Körper Glückshormone ausschüttet. Versuchen Sie, besonders rund um die Mittagszeit ins Freie zu gehen. Schon 5 Minuten auf dem Balkon, im Garten oder beim Gang um den Block reichen aus, um Ihre inneren Batterien wieder aufzuladen. Sie werden merken: Die Müdigkeit schmilzt in der Sonne einfach dahin.

Bewegung

Wer müde ist, will sich nicht bewegen, doch genau das ist der Fehler! Bewegung ist zu jeder Jahreszeit eine absolute Geheimwaffe. Egal ob ein flotter Spaziergang, eine entspannte Radtour, Joggen oder ein kurzes Home-Workout: Sobald Sie aktiv werden, zündet Ihr Stoffwechsel den Turbo. Der Kreislauf kommt auf Touren, die Atmung vertieft sich und Sie fühlen sich schlagartig vitaler.

Wasser marsch

© Getty Images

Wenn es um frische Energie geht, ist ausreichend Flüssigkeit das absolute A und O. Wasser hilft Ihrem Organismus dabei, zu entgiften und die Trägheit des Winters förmlich loszulassen. Ihr Ziel für den Frühling: Mindestens 1,5 bis 2 Liter Wasser am Tag! Tipp: Stellen Sie sich direkt morgens eine große Karaffe an Ihren Arbeitsplatz.

Leicht essen und wach bleiben

Im Winter durfte es gerne deftig und üppig sein, aber jetzt braucht Ihr Körper Entlastung! Schwere Mahlzeiten machen zusätzlich träge und rauben dem Körper bei der Verdauung wertvolle Energie. Setzen Sie lieber auf kleinere Portionen und greifen Sie zu frischer, bunter und nährstoffreicher Kost. Extra-Tipp: Ein bewusster Fastentag kann wie ein Reset-Knopf wirken und Ihren Körper optimal auf die warme Jahreszeit vorbereiten.

Wechselduschen

Trauen Sie sich! Kalt-warme Wechselduschen kosten morgens vielleicht etwas Überwindung, aber sie sind ein absoluter Gamechanger. Sie kurbeln die Durchblutung an, wecken die Lebensgeister und machen Sie sofort hellwach. Wichtig: Immer mit eiskaltem Wasser aufhören, damit sich die Gefäße wieder zusammenziehen.