Zu DIESER Uhrzeit können Sie jetzt am meisten Vitamin D tanken

Die Sonne lacht, die Temperaturen klettern endlich wieder in den zweistelligen Bereich - die perfekte Chance, um nach dem langen Winter die leeren Speicher aufzufüllen! Aber Achtung! Wer zur falschen Uhrzeit rausgeht, tankt null Vitamin D!

Schluss mit der Winter-Müdigkeit! Während wir uns monatelang durch die graue Jahreszeit geschleppt haben, gibt es jetzt die erlösende Nachricht für unseren Körper: Die Vitamin-D-Saison ist offiziell eröffnet. Doch wer denkt, ein kurzer Spaziergang am Abend oder das Sitzen am hellen Fenster reicht aus, der irrt gewaltig. Wir verraten Ihnen, wann Sie jetzt rausmüssen, um Ihre Akkus wirklich aufzuladen.

© Getty Images

Der 80-Prozent-Fakt: Ohne Sonne geht nichts

Unser Körper ist ein echtes Wunderwerk, braucht aber Starthilfe von oben. Zwischen 80 % und 90 % des lebenswichtigen Vitamin D bildet die Haut selbst, allerdings nur mit Hilfe von UV-B-Strahlung. Das Problem: Im Winter steht die Sonne zu flach, die Strahlen kommen nicht durch. Doch Anfang März wendet sich das Blatt! Die Sonne gewinnt endlich wieder genug Kraft, um unsere körpereigene Produktion anzukurbeln.

Die goldene Stunde: Das perfekte Zeitfenster

Wann ist die Ausbeute am größten? Die beste Uhrzeit liegt exakt zwischen 11:00 und 14:00 Uhr. Da die UV-Strahlung aktuell noch schwach ist, sind mindestens 25 Minuten Sonnenlicht auf Gesicht und Armen nötig.

© Getty Images

Doch wie wissen Sie ganz sicher, ob die Sonne stark genug ist? Nutzen Sie die kinderleichte Schatten-Regel:

Schatten kürzer als Sie selbst: Die Sonnenstrahlung ist intensiv genug! Jetzt wird aktiv Vitamin D in der Haut produziert.

Schatten länger als Sie selbst: Die Sonne steht in einem zu flachen Winkel (unter 42°). In diesem Fall findet leider keine nennenswerte Synthese statt, egal wie hell es ist.

So tanken Sie jetzt richtig auf:

Mittagssonne nutzen: Planen Sie Ihren Spaziergang zwischen 11:00 und 14:00 Uhr ein.

Planen Sie Ihren Spaziergang zwischen 11:00 und 14:00 Uhr ein. Der Schatten-Test: Nur wenn Ihr Schatten klein ist, füllen sich Ihre Speicher.

Nur wenn Ihr Schatten klein ist, füllen sich Ihre Speicher. Haut zeigen: Gesicht, Hände und Arme für ca. 25 Minuten unbedeckt lassen.

Gesicht, Hände und Arme für ca. 25 Minuten unbedeckt lassen. Raus an die Luft: Vergessen Sie das Fenster - echte UV-B-Strahlen gibt es nur unter freiem Himmel!

Auch wenn die Produktion jetzt startet, so richtig effektiv und auf vollen Touren läuft die Vitamin-D-Bildung in der Haut erst ab Ende März!