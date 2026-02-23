Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Olympia Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Alle WM-Infos
Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Gruppe F Gruppe G Gruppe H
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Alle WM-Infos:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fussball WM News
Trotz WM-Wunder: Advocaat tritt als Teamchef von Curacao zurück
© GEPA

Traurige Gründe

Trotz WM-Wunder: Advocaat tritt als Teamchef von Curacao zurück

23.02.26, 12:55
Teilen

Dick Advocaat ist als Teamchef von WM-Starter Curacao zurückgetreten.

Laut niederländischen Medienberichten vom Montag entschied sich der Niederländer wegen einer Erkrankung seiner Tochter zu diesem Schritt. Advocaat hatte den 150.000-Einwohner-Staat sensationell zur erstmaligen WM-Teilnahme geführt.

Der 78-Jährige wäre beim Turnier in Nordamerika, wo es in der Gruppenphase unter anderem gegen Deutschland geht, zum ältesten Nationalcoach der WM-Geschichte avanciert.

"Ich habe immer gesagt, dass die Familie über dem Fußball steht", erklärte Advocaat. "Aber das ändert nichts daran, dass ich Curacao, die Menschen dort und alle meine Kollegen vermissen werde." Advocaats Nachfolge tritt sein Landsmann Fred Rutten an.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen