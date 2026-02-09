Hinter Gil Ofarim steckt eine Familiengeschichte, die direkt in die höchste Riege der Filmwelt führt. Der Musiker teilt sich einen Vater mit einem der mächtigsten Filmmacher Deutschlands.

Der 43-Jährige Gil Ofarim stammt aus einer prominenten Künstlerfamilie, sein Vater ist der verstorbene Sänger Abi Ofarim.

Auch in Österreich ist die Geschichte der Ofarims vielen ein Begriff, doch ein Detail blieb lange im Hintergrund: Gil teilt diesen Vater mit einem Mann, der heute an der Spitze der mächtigsten deutschen Filmfirma steht. Dessen Mutter wiederum ist Iris Berben, eine der größten Schauspielgrößen des Landes.

Liebe in den Sechzigern

In den späten Sechzigerjahren lernte Abi Ofarim die damals 19-jährige Iris Berben kennen. Der Musiker war damals Anfang 30 und bereits ein Star. Für die junge Schauspielerin trennte sich Ofarim sogar von seiner Frau Esther. Diese Entscheidung veränderte das Leben aller Beteiligten und der Kinder grundlegend.

Getrennte Welten der Söhne

Aus der Beziehung ging 1971 Oliver Berben hervor. Während Gil Ofarim später eng mit seinem Vater in der Musikbranche verbunden war, wuchs Oliver bei seiner Mutter in München auf. Er verbrachte seine Kindheit inmitten von Filmsets und Fernsehstudios, was seinen Weg an die Spitze der Filmbranche ebnete.

Spekulationen

Nun spekulieren Fans und Kritiker vom "Dschungelcamp" darüber, dass Gil von RTL zum Sieg gepusht wurde. Dahinter könnte Oliver Berben stecken, der mit Constantin-Film immer wieder Kooperationen mit dem Sender macht. Auffällig war jedenfalls, dass über Gil kaum Witze seitens des Moderations-Duos gemacht wurde.