Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Herbert Prohaska & Pete Art: "Porzellanhochzeit" in Babenbergerhalle
© www.tschikinifoto.at

Bühnen-Juibläum

Herbert Prohaska & Pete Art: "Porzellanhochzeit" in Babenbergerhalle

03.02.26, 10:47
Teilen

20 Jahre gemeinsam auf der Bühne: Herbert Prohaska und Pete Art feiern ihre "Porzellanhochzeit" im Herzen der Babenbergerstadt. Und zwar am 21. Februar. Jetzt heißt es schnell sein: es gibt nur noch Restkarten.

Der Klosterneuburger Herbert Prohaska und Rock’N’Roller Pete Art präsentieren am Samstag, 21. Februar, in der Babenbergerhalle in Klosterneuburg das Beste aus 20 gemeinsamen Jahren. Der Countdown zum Legenden-Event läuft, Restkarten sind noch vorhanden.

Das Gesamtpaket macht dieses Event zu einem ganz besonderen. Pete Art & Band sorgen für einen unvergleichlichen Sound mit den absoluten Gassenhauern der 50er bis 90er Jahre, die das Publikum von den Sesseln fegen werden. Im Teamspiel mit Herbert Prohaska steigern sich Schmäh und Pointen mit vokalen und instrumentalen Erlebnissen zu einem außergewöhnlichen Konzertereignis, bei dem kein Fuß still bleibt.

Rock’N’Roll-Legende Pete Art 

Pete Art ist seit 40 Jahren eine Legende des Österreichischen Rock’N’Roll, Herbert Prohaskas legendäre Vita braucht wohl nicht näher vorgestellt werden. Die beiden Szenegrößen lassen es zum 20-jährigen Bühnenjubiläum gemeinsam so richtig krachen, und zwar in der ebenso legendenumwobenen Babenbergerhalle in Klosterneuburg, deren Grundsteinlegung sich heuer zum 60. Mal jährt.Ein solcher Abend kann nicht wiederholt werden – Prognose: „Es wird legendär.“ Karten sind direkt im Kulturamt der Stadt Klosterneuburg erhältlich.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen