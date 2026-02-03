Herbert Prohaska & Pete Art: "Porzellanhochzeit" in Babenbergerhalle

20 Jahre gemeinsam auf der Bühne: Herbert Prohaska und Pete Art feiern ihre "Porzellanhochzeit" im Herzen der Babenbergerstadt. Und zwar am 21. Februar. Jetzt heißt es schnell sein: es gibt nur noch Restkarten.

Der Klosterneuburger Herbert Prohaska und Rock’N’Roller Pete Art präsentieren am Samstag, 21. Februar, in der Babenbergerhalle in Klosterneuburg das Beste aus 20 gemeinsamen Jahren. Der Countdown zum Legenden-Event läuft, Restkarten sind noch vorhanden.

Das Gesamtpaket macht dieses Event zu einem ganz besonderen. Pete Art & Band sorgen für einen unvergleichlichen Sound mit den absoluten Gassenhauern der 50er bis 90er Jahre, die das Publikum von den Sesseln fegen werden. Im Teamspiel mit Herbert Prohaska steigern sich Schmäh und Pointen mit vokalen und instrumentalen Erlebnissen zu einem außergewöhnlichen Konzertereignis, bei dem kein Fuß still bleibt.

Rock’N’Roll-Legende Pete Art

Pete Art ist seit 40 Jahren eine Legende des Österreichischen Rock’N’Roll, Herbert Prohaskas legendäre Vita braucht wohl nicht näher vorgestellt werden. Die beiden Szenegrößen lassen es zum 20-jährigen Bühnenjubiläum gemeinsam so richtig krachen, und zwar in der ebenso legendenumwobenen Babenbergerhalle in Klosterneuburg, deren Grundsteinlegung sich heuer zum 60. Mal jährt.Ein solcher Abend kann nicht wiederholt werden – Prognose: „Es wird legendär.“ Karten sind direkt im Kulturamt der Stadt Klosterneuburg erhältlich.