Drogen Wohnung Wien
© LPD Wien

In Wien

Kiloweise Drogen in Wohnung sichergestellt

28.01.26, 12:16
Teilen

Ein 29-jähriger Tunesier wurde festgenommen. 

Nach umfangreichen Ermittlungen hat die Wiener Polizei am Montag in einer Favoritner Wohnung vier Kilogramm Cannabiskraut, etwa ein Kilogramm -harz sowie 3.500 Euro Bargeld sichergestellt.

Ein 29-Jähriger wurde als mutmaßlicher Dealer festgenommen. Der Tunesier verweigerte bisher eine Aussage und wurde in eine Justizanstalt gebracht, teilte die Exekutive am Mittwoch mit.

Bereits im Vorfeld hatten die Kriminalisten beobachtet, wie der Verdächtige Verpackungsmaterial für Cannabis im Müllraum eines Mehrparteienhauses in Simmering entsorgt hatte. Dieses wies eine Kapazität von zusammen 50 bis 100 Kilogramm auf. Deshalb ist davon auszugehen, dass der 29-Jährige Drogen im größeren Stil in Umlauf gebracht haben dürfte.

