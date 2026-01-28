Leute für neues Ehrenamtsangebot für ältere Meschen gesucht

Das Hilfswerk NÖ hat ein neues ehrenamtliches Angebot für ältere Menschen gestartet. Nach einer kurzen, kostenlosen Ausbildung sollen Freiwillige Senioren dabei unterstützen, körperlich und geistig aktiv zu bleiben.

Das Projekt „Mach mit, bleib fit“ ist in Korneuburg, Krems und Ulmerfeld-Hausmening (Bezirk Amstetten) gestartet. Ehrenamtliche begleiten ältere Menschen bei Bewegungseinheiten und Gedächtnistraining. Ziel ist es laut Hilfswerk, die Selbstständigkeit im Alter zu fördern und soziale Kontakte zu stärken.

Ältere Menschen sollen aktiv bleiben

Aktuell wurden im vergangenen Herbst 18 Personen für diese Tätigkeit ausgebildet. Weitere Kurse sollen folgen. Die Treffen finden in Gruppen oder im Einzelkontakt statt. Das Angebot ist kostenlos und richtet sich an ältere Menschen, die aktiv bleiben möchten. „Es geht darum, ältere Menschen dabei zu unterstützen, geistig, seelisch, aber auch körperlich länger fit zu bleiben“, sagt Hilfswerk-Präsident Lukas Brandweiner bei einem Pressetermin am Dienstag. Aber auch die Förderung gegen Einsamkeit sei ein Thema.

Steigender Bedarf

Mit dem Älterwerden der Bevölkerung steigt auch der Bedarf an Unterstützung und Pflege. Fachleute rechnen in den kommenden Jahren mit einem deutlichen Anstieg der Zahl pflegebedürftiger Menschen. Projekte wie „Mach mit, bleib fit“ gelten als Ergänzung zur professionellen Pflege, können diese aber nicht ersetzen. Das Land NÖ veröffentlicht dazu regelmäßig Prognosen im sogenannten Altersalmanach. Dieser dient als Grundlage für die Planung von Pflege- und Betreuungsangeboten.

Ehrenamtliche für kostenlose und kurze Ausbildung gesucht

Das Hilfswerk plant, das neue Ehrenamtsangebot schrittweise auszubauen und sucht Ehrenamtliche, die sich kostenlos ausbilden lassen möchten. Vorkenntnisse seien dafür nicht nötig. Ziel sei es, mehr ältere Menschen zu erreichen und ihnen länger ein selbstständiges Leben zu ermöglichen. Die Freiwilligen werden fünf Tage lang in Kursen geschult und von Fachkräften begleitet. Sie führen einfache Übungen durch, organisieren gemeinsame Aktivitäten oder verbringen Zeit mit älteren Menschen. Pflege oder medizinische Tätigkeiten gehören nicht zu ihren Aufgaben. Interessierte Ehrenamtliche können sich an das Ehrenamtsservice des Hilfswerks NÖ wenden. Dort erhalten sie Informationen zu Ausbildung, Einsatzmöglichkeiten und regionalen Gruppen. Auch ältere Menschen oder Angehörige können sich dort informieren, ob es in ihrer Region bereits Angebote gibt.