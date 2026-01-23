Gregoritsch will seinen Bayern-Torfluch brechen

Michael Gregoritsch und der FC Augsburg erwarten am Samstag die Mammutaufgabe beim FC Bayern München. Der Steirer sucht in seinem 17. Duell endlich sein erstes Tor gegen die Bayern. FCA-Trainer Manuel Baum will die Bayern "ärgern".

Auf den FC Augsburg und Michael Gregoritsch wartet am Samstag die größtmögliche Herausforderung. Der Abstiegskandidat gastiert beim überlegenen Tabellenführer FC Bayern München (15.30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker). Für Gregoritsch ist es ein besonderes Spiel: Der 31-jährige Steirer wartet noch auf seinen ersten Treffer gegen die Bayern. In 16 Duellen blieb er torlos, 13 davon gingen verloren.

Extrem-Duelle der Statistiken

Schon die Zahlen zeigen die Extreme: Die Bayern erzielen im Schnitt vier Tore pro Bundesliga-Spiel, in der Allianz Arena sogar noch mehr. Augsburg kommt im Vergleich kaum über einen Treffer pro Partie. Trainer Manuel Baum weiß, was auf sein Team zukommt: "Auf uns wartet eine knackige Aufgabe." Trotzdem fordert er eine klare Haltung: "Man wolle die Bayern ärgern – und vor allem eklig in den Zweikämpfen sein."

Bayern in Hochform

Die Münchner ziehen derweil einsam an der Spitze ihre Kreise. Alle vier Pflichtspiele im Jahr 2026 wurden gewonnen, unter der Woche fixierte der FCB vorzeitig den Einzug ins Champions-League-Achtelfinale. Auch ohne Konrad Laimer präsentieren sich die Bayern in Hochform. Trotz der negativen Statistik weiß Gregoritsch, wie man in München gewinnen kann: Vor drei Jahren gelang ihm mit Freiburg im Cup-Viertelfinale ein 2:1-Erfolg – damals stand er in der Startelf.