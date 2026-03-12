Nach Verletzung: So arbeitet Manuel Neuer (39) am Comeback

Nach dem heftigen Kopf-Crash von Jonas Urbig und der erneuten Verletzung von Manuel Neuer herrscht beim FC Bayern akute Torwart-Not. Sven Ulreich übernimmt nun im wichtigen Duell gegen Leverkusen.

Gegen Leverkusen wird „Ulle“ am Samstag um 15:30 Uhr zum 104. Mal im Bayern-Tor stehen. Der Keeper wird dringend gebraucht, da Jonas Urbig nach einem Zusammenprall mit Atalanta-Stürmer Nikola Kristovic beim 6:1-Sieg in Bergamo wegen einer Gehirnerschütterung rund eine Woche ausfällt.

Auch Stammkeeper Manuel Neuer fehlt weiterhin aufgrund eines erneuten Muskelfaserrisses in der linken Wade. Auch am Mittwoch um 21:00 Uhr im Champions-League-Rückspiel gegen Bergamo wird der Kapitän noch mindestens ausfallen.

© Getty

Neuer absolvierte am Donnerstagvormittag lediglich ein individuelles Reha-Training im Fitnessraum, anstatt auf dem Rasen zu stehen.

Sorgen um Jamal Musiala

Neben den Torhütern gibt es weitere prominente Ausfälle im Kader der Münchner. Alphonso Davies fehlt wegen einer Zerrung im rechten, hinteren Oberschenkel. Besonders bitter: DFB-Superstar Jamal Musiala plagt eine Schmerzreaktion im linken Sprunggelenk – jener Stelle, die nach seinem Wadenbeinbruch im Juli 2025 operiert werden musste.

Lichtblick bei Hiroki Ito

Immerhin gibt es eine positive Nachricht von der Säbener Straße: Verteidiger Hiroki Ito ist zurück bei der Mannschaft. Der Japaner konnte erstmals seit seinem Muskelfaserriss vor fast drei Wochen wieder Teile des Team-Trainings absolvieren. Für das anstehende Bundesliga-Spiel am Samstag kommt ein Einsatz für ihn allerdings noch zu früh. Als Backup für Ulreich standen im Training bereits die Nachwuchs-Keeper Jannis Bärtl und Leonard Prescott bereit, um die Lücken im Kader zu schließen.