Wunderflügel! Ferrari sagt Mercedes Kampf an

Beim Auftakt in Australien fuhr Mercedes mit dem überlegenen Doppelsieg von George Russell vor Kimi Antonelli alles in Grund und Boden. Trotzdem machen sich die Ferrari-Stars Lewis Hamilton und Charles Leclerc für den 2. Saison-GP in Shanghai Hoffnungen. Grund ist ein revolutionärer "Zauberflügel".

Bei erwarteten deutlich kühleren Bedingungen um 15 Grad in Shanghai will Ferrari die nächste Turbostufe zünden. "Das wird eine komplett andere Übung," so Teamchef Fred Vasseur mit einem verschmitzten Lächeln. Vielleicht weiß der gewiefte Franzose etwas, was wir (noch) nicht wissen.

Am Start in Melbourne waren die roten Renner sogar besser als Mercedes, doch mit Renn-Fortdauer mussten Charles Leclerc (3.) und Lewis Hamilton die Silberpfeile zittern lassen. In Shanghai machen sie sich Hoffnungen, dagegenhalten zu können. Grund ist der neue Zauber-Heckflügel, der an diesem Wochenende zum erstenmal zum Einsatz kommen könnte. Das Teil, das schon bei den Tests für Aufsehen gesorgt hatte: ein Element, das sich nicht nur aufklappen lässt (wie bei allen anderen Autos), sondern es kann sich um 180 Grad drehen!

Überstunden machen Flügel-Einsatz möglich

"Das Team hat sehr hart gearbeitet, damit wir den Flügel schon jetzt bereit haben", verriet Hamilton am Medien-Donnerstag in Shanghai. "Dafür bin ich meinen Leuten wirklich dankbar."

Dass das China-Weekend erstmals im Sprintformat gefahren wird, macht den geplanten Flügel-Einsatz bei Ferrari besonders spannend. Denn vor dem Sprint-Qualifying gibt's nur ein Freies Training.

Im Vorjahr hatte Hamilton in Shanghai Erfolgserlebnis im Ferrari

Zudem geht Hamilton mit seinen besten Ferrari-Erinnerungen an den Start. Im Vorjahr hatte der Rekordweltmeister im Shanghai-Sprint sein erstes und bisher einziges Rennen für Ferrari gewonnen. Seither sind die Italiener in keinem einzigen Sprint oder Grand Prix ganz oben gestanden. Nach der schlechtesten Saison seiner Karriere, in der es der Rekordweltmeister nicht einmal auf ein GP-Podest geschafft hat, glaubt Hamilton an die Trendwende. "Wir sind natürlich nicht so schnell wie Mercedes, wir haben Arbeit vor uns, aber wir sind im Kampf dabei", erklärte der Brite. "Ich glaube, wir können die Lücke schließen." Wie schnell das geht, bleibt abzuwarten.

Hamilton ist mit sechs GP-Siegen in Shanghai Rekordgewinner, auch die Blitzstarts des neuen SF-26 machen sein Team gefährlich. Charles Leclerc lieferte Russell in Melbourne in der Anfangsphase ein Duell mit mehreren Führungswechseln. Die Kritik, dass die vielen Überholmanöver durch verschiedene Batterie-Modi zu künstlich herbeigeführt werden, bleibt ebenso wie Russells Favoritenrolle. "Wir sind hier, um wieder um den Titel zu kämpfen, und genau darauf haben wir so hart hingearbeitet", sagte der Auftaktsieger. Die WM-Führung bedeute zu diesem Zeitpunkt aber nichts. Er erwarte für den Rest der Saison "einen engen Kampf zwischen uns und Ferrari".



