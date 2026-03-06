Badner Bahn: Einschränkungen ab Osterferien

Weichen, Gleise, Oberleitungen, Stromversorgung und vieles mehr: 2026 steht die Strecke der Badner Bahn im Zeichen umfangreicher Modernisierungsmaßnahmen.

"Für uns steht heuer und in den nächsten Jahren die Erneuerung unserer Streckeninfrastruktur im Fokus. Ziel ist es, für unsere Fahrgäste auch in Zukunft einen sicheren, pünktlichen und zuverlässigen Verkehr mit der Badner Bahn zu ermöglichen“, sagt Simone Schaller-Galler, Geschäftsführerin der Wiener Lokalbahnen, der Betreibergesellschaft der Badner Bahn und Teil der Wiener Stadtwerke-Gruppe.

© ÖBB

Teile der Bahninfrastruktur vom Wiener Schedifkaplatz bis zum Josefsplatz in Baden sind mehrere Jahrzehnte alt. Fast 2,5 Millionen Kilometer legt die Badner Bahn pro Jahr zwischen Wien und Baden zurück. Das entspricht über 60 Erdumrundungen. Die Beanspruchung ist in den letzten Jahren durch Angebotserweiterungen wie Taktverdichtungen oder die Ausweitung der Doppelgarnituren weiter gestiegen. Entsprechend hoch ist die tägliche Belastung der technischen Infrastruktur. Ein Zug in Doppeltraktion wiegt selbst ohne Fahrgäste über 80 Tonnen. Allein die Züge lasten täglich mit fast 13.000 Tonnen Gewicht auf den Gleisen. Die Lebensdauer von Gleisen beträgt etwa 20-25 Jahre, der Oberleitung rund 20 Jahre.

© ÖBB

Die Instandhaltung der Strecke passiert laufend, viele Arbeiten finden in der betriebslosen Zeit in der Nacht statt oder beeinträchtigen den Fahrgastbetrieb nicht. Heuer und in den nächsten Jahren stehen in Etappen mehrere größere Erneuerungsarbeiten entlang der Strecke am Plan, die die Infrastruktur der Badner Bahn nachhaltig zukunftsfit machen. Die Wiener Lokalbahnen nutzen für größere Betriebseinschränkungen bevorzugt die Ferienzeiten, wo deutlich weniger Fahrgäste unterwegs sind und Schulfahrten wegfallen.

Baustellenschwerpunkte 2026 im Überblick

Die erste Etappe zur Erneuerung der Infrastruktur 2026 findet in den Osterferien statt. Im Streckenbereich Vösendorf Siebenhirten bis Wiener Neudorf ist daher von 28. März bis inkl. 6. April (Ostermontag) kein Betrieb möglich. In diesem Streckenabschnitt werden insgesamt rund 500 Meter Gleise getauscht, Oberleitungen und Weichen erneuert sowie weitere technische Infrastruktur (Signale, Kabel etc..) modernisiert.

Die Badner Bahn ist in diesem Zeitraum von Wien Oper bis Vösendorf Siebenhirten bzw. von Baden Josefsplatz bis Wiener Neudorf unterwegs. Im gesperrten Abschnitt wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, der auch eine Anbindung an die Shopping City Süd sowie zur U6-Endstelle Siebenhirten ermöglicht. Im Bereich der Shopping City Süd wird zudem ein barrierefreier Shuttle für Menschen mit Behinderungen bzw. eingeschränkter Mobilität direkt vom Ersatzbus zum Einkaufszentrum (und retour) bringen. Ab 7. April fährt die Badner Bahn dann wieder durchgehend auf der gesamten Strecke.

In den Sommerferien steht eine neunwöchige Teilsperre der Strecke an. Im Bereich Schedifkaplatz (U6) bis Inzersdorf Lokalbahn werden großflächig Gleise und Gleisinfrastruktur modernisiert, neue Weichen eingebaut, die Oberleitung getauscht und weitere Maßnahmen zur Erneuerung der Strecke umgesetzt. Die Badner Bahn wird dann von Baden Josefsplatz bis Inzersdorf Lokalbahn fahren.

Den Streckenabschnitt Wien Oper bis Inzersdorf Lokalbahn kann die Badner Bahn ab Ferienstart im Juli bis zum Schulstart im September aufgrund der Bauarbeiten nicht befahren. Die Fahrgäste können in dieser Zeit alternative Angebote der Wiener Linien nutzen. Ab der Haltestelle Inzersdorf Lokalbahn bringen Busse die Fahrgäste der Badner Bahn weiter zur U6 und ermöglichen so eine Anbindung an den Bahnhof Meidling bzw. in weiterer Folge ans Stadtzentrum. Im innerstädtischen Streckenbereich bieten die U-Bahn-, Autobus- und Straßenbahnverbindungen der Wiener Linien zahlreiche Alternativen.

In den Herbstferien sind im Bereich Traiskirchen Lokalbahn bis Neu Guntramsdorf Modernisierungsarbeiten geplant, u.a. der Tausch von Weichen. Für die Fahrgäste wird dann von 25. Oktober bis 2. November ein Ersatzverkehr zwischen Möllersdorf Lokalbahn und Traiskirchen Lokalbahn unterwegs sein.

"Die Streckenerneuerung kann mit Rücksicht auf den Betrieb der Badner Bahn immer nur in Etappen erfolgen. Uns ist bewusst, dass jede Baustelle Einschränkungen für die Fahrgäste bedeutet. Instandhaltung und Erneuerung sind aber wie bei jeder Bahnstrecke, bei jeder Autobahn oder jeder anderen Art von Infrastruktur laufend notwendig. Ziel ist es, unsere Strecke damit für die nächsten Jahrzehnte im Sinne unserer Fahrgäste fit zu machen“, so WLB-Geschäftsführerin Schaller-Galler weiter.