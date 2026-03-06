Rohrau: BM Mayer "überlebt" Misstrauensantrag

Weil FPÖ-Gemeinderat Birte einen Misstrauensantrag gegen Bürgermeister Mayer angestrengt hat, war "ganz Rohrau von den Socken". Mit Spannung wurde die Abstimmung gestern im Gemeinderat mitverfolgt.

Der Bürgermeister der Marktgemeinde Rohrau, Albert Mayer (ÖVP), erklärt gegenüber oe24.at: “Das Ergebnis der heutigen Abstimmung spricht eine eindeutige Sprache: Der ungenierte Versuch der FPÖ, unsere Gemeinde zu spalten, ist gescheitert. Dieses Ergebnis zeigt klar: Nicht mal die eigene Fraktion unterstützt den völlig überstürzten und beispiellos gescheiterten Vorstoß von FPÖ-Gemeinderat Dorel-Beniamin Birte."

Skandal in Rohrau: Schwiegersohn sahnte wahrscheinlich ab

Wie von oe24 berichtet, hatte Letzterer einen Misstrauensantrag gegen den amtierenden Bürgermeister angestrengt. Die Vorgeschichte: Es klingt wie aus einem Polit-Krimi: Eine kleine Gemeinde im Bezirk Bruck, ein Volksschul-Umbau, der sich von 1,075 auf satte 2,2 Millionen Euro mehr als verdoppelte — und mittendrin der Schwiegersohn des Bürgermeisters. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft Korneuburg. Der Schwiegervater ist der Bürgermeister, ihn wollte FPÖ-Gemeinderat Birte "absägen".

Der Bürgermeister ist am Wort

© Rohrau

Mayer weiter: "Dieses politisch motivierte Luftschloss hat sich heute sprichwörtlich selbst in Luft aufgelöst. Es ist bedauerlich, dass die freiheitliche Fraktion – allen voran Kollege Birte - parteipolitisches Kalkül über das Gemeinwohl stellt. Gerade in der Gemeinde sollte es nicht um Parteitaktik, sondern um eine verantwortungsvolle Zusammenarbeit und ein gelebtes Miteinander für unsere Marktgemeinde Rohrau gehen. Ich werde mich für eine lückenlose und transparente Aufklärung einsetzen und vollumfänglich mit den Behörden kooperieren. Darüber hinaus bin ich davon überzeugt, dass sich alle Anschuldigungen in Luft auflösen werden. Mein Dank gilt ausdrücklich den Bürgerinnen und Bürgern unserer Marktgemeinde Rohrau, die mir in zahlreichen Nachrichten ihre Unterstützung zugesichert haben. Jetzt ist es an der Zeit, uns parteiübergreifend auf die gemeinsame Arbeit für unsere Marktgemeinde Rohrau zu konzentrieren.”

Das Abstimmungsergebnis im Detail

Stimmen gegen den Misstrauensantrag: 14Stimmen für den Misstrauensantrag: 2ungültig: 1 Es bleibt also spannend: in Rohrau. Oe24 bleibt dran.